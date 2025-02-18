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Новое мини-приложение от Т2: оператор поможет найти компанию для похода на каток ВДНХ

Т2, российский оператор мобильной связи, продолжает поддерживать городские развлечения. В этот раз он разработал специальное мини-приложение в Telegram, которое поможет легко найти компанию для похода на каток ВДНХ.

Т2 решила проблему сбора единомышленников для похода на каток. Оператор создал специальное мини-приложение, которое работает внутри мессенджера Telegram. Любой желающий может выбрать удобную дату и узнать, сколько людей еще собираются пойти на каток в этот день. Пользователю нужно просто прийти на каток в место встречи у фотозоны Т2 в выбранное время. Так, клиент любого оператора сможет без труда обрести новые знакомства и найти единомышленников. Абоненты Т2 к тому же получат прокат коньков и горячий напиток на катке ВДНХ в подарок.

Чтобы арендовать коньки, достаточно воспользоваться промокодом: его легко получить на странице «Больше» в личном кабинете или на сайте оператора. Хорошо провести время и не замерзнуть клиенты Т2 могут с горячим напитком, который также доступен по промокоду в точках общественного питания «Каток на ВДНХ». Полный список локаций указан в программе «Больше».

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