Бука - Buka Entertaiment

Умер один из родоначальников российского рынка компьютерных игр «Бука» лишилась одного из основателей Сооснователь отечественной компании «Бука» Алекса

"Бука" о локализации X Rebirth Компании "БУКА", Deep Silver и Egosoft сообщают о новых деталях, связанных с выходом X Rebirth на терри

"Бука" выпустит игру "Меч и Магия: Битвы Героев" Компания "Бука" этой осенью выпустит игру "Меч и Магия: Битвы Героев" - тактический паззл с элементами RPG, действие которого разворачивается в мире Асхан, за 40 лет до событий игры "Герои Меча и Магии V

Предзаказ "Меч и Магия: Герои VI" Компания "Бука" объявляет о начале приема предварительных заказов на игру "Меч и Магия: Герои VI".С 14 июля вы получите возможность сделать предзаказ игры прямо в магазине рядом с вашим домом. В продажу

"Бука" на выставке "Игромир 2008" Компания "Бука" объявила подробности своего участия в выставке "Игромир 2008", которая пройдет с 7 по 9 ноября в ВВЦ.На стенде №57 можно будет увидеть такие хиты, как Saints Row 2 и продолжение легендарн

«1С» купил «Буку» PO, действительно, рассматривался на совете директоров. Впрочем, теперь, после объединения с «1С», «Бука» вряд ли вновь поднимет тему IPO, полагают опрошенные CNews эксперты. «Для компании с об

1С приобретает компанию "Бука" егодня объявлено о заключении соглашения, в соответствии с которым фирма "1С" приобретает компанию "Бука"."1С" и "Бука" - два наиболее известных бренда на российском рынке компьютерных и

"Бука" выпустит Saints Row 2 Компания "Бука" подписала контракт с THQ на издание экшена Saints Row 2. Выйдет русская версия осенью этого года.Saints Row 2 – еще более темная и зловещая история о персонаже, который борется против «го

Открыта регистрация на BUKA 4GAME open 2008 Компания "Бука" объявила о начале регистрации команд для участия в турнире BUKA 4GAME open 2008. С 17 по 21 апреля на сайте joingame.ru будут проходить отборочные игры в рамках турнира по непревзойденном

"Бука" на КРИ-2008 Компания "Бука" анонсирует свое участие в шестой международной Конференции Разработчиков компьютерных Игр (КРИ), которая пройдет в московской гостинице "Космос" 18-20 апреля 2008 г. Помимо презентации пр

"Бука" вступает в предвыборную борьбу Компания "Бука" подписала контракт на издание на территории России игры Geo-Political Simulator от студии-разработчика EverSim. Наверняка найдется много людей, которые хоть раз в жизни мечтали взять браз

«Комстар-Директ» и «Бука» договорились о сотрудничестве полосного доступа в интернет (торговая марка «Стрим»), входящий в группу «Комстар-ОТС», и компания «Бука», издатель и дистрибьютор компьютерных игр, заключили договор о сотрудничестве. Согласно

Titan Quest Gold: "Бука" извиняется Компания "Бука" приносит свои извинения всем геймерам, купившим коллекционное издание Titan Quest Gold.

"Бука" на "Игромире" "Бука" поделилась информацией о планах компании на предстоящую выставку "Игромир 2007", котора

Игры от "Буки" можно скачать Компания "Бука" начинает электронное распространение своей продукции. Продажа download-версий осуществл

Новые гоночные игры от "Буки" Компания "Бука" выпустит локализованные версии гоночных игр Juiced 2 и MotoGP’07. Игра MotoGP`07 посвящена сезону 2007. Нам обещана графика нового поколения и проработанная физика. По сравнению с предыду

"Бука" всех вылечит Компания "Бука" в августе этого года выпустит локализованную версию симулятора больницы Hospital Tycoon от Codemasters и студии Deep Red Games. Игра посвящается десятилетию выхода Theme Hospital.Соскучил

"Бука" под парусами Компания "Бука" в мае этого года выпустит локализованную версию уникального в своем роде яхт-симулятора 32nd America's Cup от Focus Home Interactive и Nadeo, ранее известного, как Virtual Skipper 5.

Guild Wars: Русские идут! Компания "Бука" и европейское представительство компании NCsoft (NCsoft Europe) объявляют о скором запуске русской версии Guild Wars для игры на международном сервере. Релиз первой кампании, Guild Wars P

"Бука" и Семейка Боун Компания "Бука" готовит к выпуску две части квеста про Боунов - забавных существ, как будто вырезанных из кости. Придуманные в 1994 году для комиксов Американским художником Джефом Смитом они перекочевал

"Агрессивный" фокус-тест С 19 по 28 марта у всех любителей жанра стратегии появится уникальная возможность принять участие в открытом фокус-тесте нового проекта компаний "Бука" и Lesta Studio - "Агрессия". "Агрессия" - это глобальная военно-историческая стратегия в реальном времени, охватывающая период 1910-1950г, в которой игрок может попробовать себя в качеств

Мужские игры от «Буки» Компания «Бука» выпустила сборник игр «Мужские игры», приуроченный ко Дню защитника Отечества. Сборник поступил в магазины в DVD-боксе (1 DVD).В издание вошли следующие игры:«Стальные монстры: Союзники»

«Бука» открывает интернет-магазин компьютерных игр Интернет-магазин лицензионного софта Allsoft.ru заключил соглашение о сотрудничестве с издателем и дистрибьютором компьютерных игр в России - компанией «Бука». Теперь у покупателей продукции «Бука» есть возможность приобрести компьютерные игры непосредственно на сайте компании в онлайновом режиме. На страницах нового магазина сохранен об

Два патча от "Буки" Компания "Бука" выпустила патчи для локализованных версий игр Company of Heroes и Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade. Скачать обновление версии 1.00.1R для Company of Heroes, которое решает про

"Бука" на "Игромире" Российский локализатор и издатель - компания "Бука" - анонсировала свое участие на выставке "ИгроМир", стартующей 4 ноября этого года в 57-

ФИНАМ и NORUM инвестируют в развитие "Буки" Запада России NORUM объявили о том, что они осуществили инвестирование средств в развитие компании «Бука» — одной из крупнейших компаний на российском рынке игровых программ. Инвестировани

"Бука" ушла сражаться с китайскими пиратами На днях «Бука» открыла офис в Пекине. Его возглавил Максим Михалев, до этого руководивший международны

"Бука" выпустит "Герои Меча и Магии 4" на английском языке 11 апреля Компания "Бука" сообщила, что официальная версия новой пошаговой стратегии "Герои Меча и Магии 4" (Heroes of Might & Magic 4) (3DO/Бука) на английском языке поступит в продажу на территории России

"Бука" стал дистрибьютором коробочных вариантов ОС ASPLinux Компания "Бука", производитель компьютерных игр и дистрибьютор мультимедийных продуктов в России, и компания ASPLinux, российский разработчик системного программного обеспечения, заключили договор о сотр

УБЭП начинает проверки компьютерных клубов Москвы и Подмосковья е на пресечение нарушений авторских прав при предоставлении услуг в компьютерных клубах. Причиной для проведения проверок стало обращение со стороны российской компании-разработчика компьютерных игр "Бука", являющейся членом ассоциации по защите авторских прав "Русский щит". Проверке подверглись компьютерные клубы в Зеленограде, работающие под вывеской "От заката до рассвета". Проведенная с

Подведены итоги совместной акции компании "БУКА" и CNews.ru Подведены итоги совместной акции компании "БУКА" и CNews.ru за 20 декабря. По общему признанию специалистов самый интересный вопрос так и не прозвучал, поэтому было принято решение наградить обещанным новым квестом "Шерлок Холмс: Возвра

БУКА не будет издавать Armageddon Blade Expansion pack для Heroes of Might&Magic 3 ные обращения по поводу Armageddon's Blade Expansion pack for Heroes of Might and Magic 3 (Герои Меча и Магии 3), российский издатель игры Heroes of Might and Magic 3 (Герои Меча и Магии 3) компания "БУКА" официально сообщает: Длительные переговоры, увещевания западных партнеров и подчеркивани положительных результатов в борьбе с пиратством именно экономическим путем, не привели к положител

Бука представляет русский Warcraft Компания "Бука " анонсировала о скором выходе на рынок новой компьютерной игры "Орда: Северный ветер". "Орда: Северный ветер" была разработана совместно с "7 BitLabs" и будет представлена на рынке в нача

Бука начинает продажи новой игры "Петька и Василий Иванович 2: Судный день" Компания "БУКА" объявила о начале продаж сиквела 1998 года "Петька и Василий Иванович спасают галактику". Действие, выходящего в настоящее время продолжения, переносит героев в Америку 60-тых. Полюбившие

"Бука" выпустила очередную аркаду Компания "Бука" объявила о выпуске новой русскоязычной боевой аркады "Громада". Минимальные требования к компьютеру включают Windows'95/98, NT 4.0 , DirectX, Pentium 133, 16 Mб RAM и 4-х скоростной CD-RO

"БУКА" представила очередную новинку Компания "БУКА" объявила сегодня о начале продаж локализованной версии игры "Герои меча и магии III. Возрождение Эрафии". Рекомендуемая розничная цена коробки составляет $10,5.