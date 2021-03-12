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Бука Buka Entertaiment

Бука - Buka Entertaiment

Бука — один из российских дистрибьюторов видеоигр, игровых консолей, аксессуаров и мерчендайза. Сотрудничает с известными издателями видеоигр, является представителем Good Loot, The Noble Collection, CineReplicas и многих других брендов в России, представляет свою продукцию на маркетплейсах и издает игры отечественных разработчиков на всех актуальных платформах.

СОБЫТИЯ

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12.03.2021 Умер один из родоначальников российского рынка компьютерных игр

«Бука» лишилась одного из основателей Сооснователь отечественной компании «Бука» Алекса
03.11.2013 "Бука" о локализации X Rebirth

Компании "БУКА", Deep Silver и Egosoft сообщают о новых деталях, связанных с выходом X Rebirth на терри
13.09.2011 "Бука" выпустит игру "Меч и Магия: Битвы Героев"

Компания "Бука" этой осенью выпустит игру "Меч и Магия: Битвы Героев" - тактический паззл с элементами RPG, действие которого разворачивается в мире Асхан, за 40 лет до событий игры "Герои Меча и Магии V
14.07.2011 Предзаказ "Меч и Магия: Герои VI"

Компания "Бука" объявляет о начале приема предварительных заказов на игру "Меч и Магия: Герои VI".С 14 июля вы получите возможность сделать предзаказ игры прямо в магазине рядом с вашим домом. В продажу

28.10.2008 "Бука" на выставке "Игромир 2008"

Компания "Бука" объявила подробности своего участия в выставке "Игромир 2008", которая пройдет с 7 по 9 ноября в ВВЦ.На стенде №57 можно будет увидеть такие хиты, как Saints Row 2 и продолжение легендарн
17.07.2008 «1С» купил «Буку»

PO, действительно, рассматривался на совете директоров. Впрочем, теперь, после объединения с «1С», «Бука» вряд ли вновь поднимет тему IPO, полагают опрошенные CNews эксперты. «Для компании с об
17.07.2008 1С приобретает компанию "Бука"

егодня объявлено о заключении соглашения, в соответствии с которым фирма "1С" приобретает компанию "Бука"."1С" и "Бука" - два наиболее известных бренда на российском рынке компьютерных и
19.06.2008 "Бука" выпустит Saints Row 2

Компания "Бука" подписала контракт с THQ на издание экшена Saints Row 2. Выйдет русская версия осенью этого года.Saints Row 2 – еще более темная и зловещая история о персонаже, который борется против «го
10.04.2008 Открыта регистрация на BUKA 4GAME open 2008

Компания "Бука" объявила о начале регистрации команд для участия в турнире BUKA 4GAME open 2008. С 17 по 21 апреля на сайте joingame.ru будут проходить отборочные игры в рамках турнира по непревзойденном
09.04.2008 "Бука" на КРИ-2008

Компания "Бука" анонсирует свое участие в шестой международной Конференции Разработчиков компьютерных Игр (КРИ), которая пройдет в московской гостинице "Космос" 18-20 апреля 2008 г. Помимо презентации пр
06.02.2008 "Бука" вступает в предвыборную борьбу

Компания "Бука" подписала контракт на издание на территории России игры Geo-Political Simulator от студии-разработчика EverSim. Наверняка найдется много людей, которые хоть раз в жизни мечтали взять браз
04.02.2008 «Комстар-Директ» и «Бука» договорились о сотрудничестве

полосного доступа в интернет (торговая марка «Стрим»), входящий в группу «Комстар-ОТС», и компания «Бука», издатель и дистрибьютор компьютерных игр, заключили договор о сотрудничестве. Согласно
19.12.2007 Titan Quest Gold: "Бука" извиняется

Компания "Бука" приносит свои извинения всем геймерам, купившим коллекционное издание Titan Quest Gold.
19.10.2007 "Бука" на "Игромире"

"Бука" поделилась информацией о планах компании на предстоящую выставку "Игромир 2007", котора
05.07.2007 Игры от "Буки" можно скачать

Компания "Бука" начинает электронное распространение своей продукции. Продажа download-версий осуществл
30.06.2007 Новые гоночные игры от "Буки"

Компания "Бука" выпустит локализованные версии гоночных игр Juiced 2 и MotoGP’07. Игра MotoGP`07 посвящена сезону 2007. Нам обещана графика нового поколения и проработанная физика. По сравнению с предыду
14.06.2007 "Бука" всех вылечит

Компания "Бука" в августе этого года выпустит локализованную версию симулятора больницы Hospital Tycoon от Codemasters и студии Deep Red Games. Игра посвящается десятилетию выхода Theme Hospital.Соскучил
18.04.2007 "Бука" под парусами

Компания "Бука" в мае этого года выпустит локализованную версию уникального в своем роде яхт-симулятора 32nd America's Cup от Focus Home Interactive и Nadeo, ранее известного, как Virtual Skipper 5.

05.04.2007 Guild Wars: Русские идут!

Компания "Бука" и европейское представительство компании NCsoft (NCsoft Europe) объявляют о скором запуске русской версии Guild Wars для игры на международном сервере. Релиз первой кампании, Guild Wars P
22.03.2007 "Бука" и Семейка Боун

Компания "Бука" готовит к выпуску две части квеста про Боунов - забавных существ, как будто вырезанных из кости. Придуманные в 1994 году для комиксов Американским художником Джефом Смитом они перекочевал
07.03.2007 "Агрессивный" фокус-тест

С 19 по 28 марта у всех любителей жанра стратегии появится уникальная возможность принять участие в открытом фокус-тесте нового проекта компаний "Бука" и Lesta Studio - "Агрессия". "Агрессия" - это глобальная военно-историческая стратегия в реальном времени, охватывающая период 1910-1950г, в которой игрок может попробовать себя в качеств
27.02.2007 Мужские игры от «Буки»

Компания «Бука» выпустила сборник игр «Мужские игры», приуроченный ко Дню защитника Отечества. Сборник поступил в магазины в DVD-боксе (1 DVD).В издание вошли следующие игры:«Стальные монстры: Союзники»

12.02.2007 «Бука» открывает интернет-магазин компьютерных игр

Интернет-магазин лицензионного софта Allsoft.ru заключил соглашение о сотрудничестве с издателем и дистрибьютором компьютерных игр в России - компанией «Бука». Теперь у покупателей продукции «Бука» есть возможность приобрести компьютерные игры непосредственно на сайте компании в онлайновом режиме. На страницах нового магазина сохранен об
05.12.2006 Два патча от "Буки"

Компания "Бука" выпустила патчи для локализованных версий игр Company of Heroes и Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade. Скачать обновление версии 1.00.1R для Company of Heroes, которое решает про
01.11.2006 "Бука" на "Игромире"

Российский локализатор и издатель - компания "Бука" - анонсировала свое участие на выставке "ИгроМир", стартующей 4 ноября этого года в 57-
26.07.2005 ФИНАМ и NORUM инвестируют в развитие "Буки"

Запада России NORUM объявили о том, что они осуществили инвестирование средств в развитие компании «Бука» — одной из крупнейших компаний на российском рынке игровых программ. Инвестировани
01.12.2004 "Бука" ушла сражаться с китайскими пиратами

На днях «Бука» открыла офис в Пекине. Его возглавил Максим Михалев, до этого руководивший международны
29.03.2002 "Бука" выпустит "Герои Меча и Магии 4" на английском языке 11 апреля

Компания "Бука" сообщила, что официальная версия новой пошаговой стратегии "Герои Меча и Магии 4" (Heroes of Might & Magic 4) (3DO/Бука) на английском языке поступит в продажу на территории России
04.02.2002 "Бука" стал дистрибьютором коробочных вариантов ОС ASPLinux

Компания "Бука", производитель компьютерных игр и дистрибьютор мультимедийных продуктов в России, и компания ASPLinux, российский разработчик системного программного обеспечения, заключили договор о сотр
04.12.2001 УБЭП начинает проверки компьютерных клубов Москвы и Подмосковья

е на пресечение нарушений авторских прав при предоставлении услуг в компьютерных клубах. Причиной для проведения проверок стало обращение со стороны российской компании-разработчика компьютерных игр "Бука", являющейся членом ассоциации по защите авторских прав "Русский щит". Проверке подверглись компьютерные клубы в Зеленограде, работающие под вывеской "От заката до рассвета". Проведенная с
25.12.2000 Подведены итоги совместной акции компании "БУКА" и CNews.ru

Подведены итоги совместной акции компании "БУКА" и CNews.ru за 20 декабря. По общему признанию специалистов самый интересный вопрос так и не прозвучал, поэтому было принято решение наградить обещанным новым квестом "Шерлок Холмс: Возвра
20.10.1999 БУКА не будет издавать Armageddon Blade Expansion pack для Heroes of Might&Magic 3

ные обращения по поводу Armageddon's Blade Expansion pack for Heroes of Might and Magic 3 (Герои Меча и Магии 3), российский издатель игры Heroes of Might and Magic 3 (Герои Меча и Магии 3) компания "БУКА" официально сообщает: Длительные переговоры, увещевания западных партнеров и подчеркивани положительных результатов в борьбе с пиратством именно экономическим путем, не привели к положител
18.10.1999 Бука представляет русский Warcraft

Компания "Бука " анонсировала о скором выходе на рынок новой компьютерной игры "Орда: Северный ветер". "Орда: Северный ветер" была разработана совместно с "7 BitLabs" и будет представлена на рынке в нача
07.10.1999 Бука начинает продажи новой игры "Петька и Василий Иванович 2: Судный день"

Компания "БУКА" объявила о начале продаж сиквела 1998 года "Петька и Василий Иванович спасают галактику". Действие, выходящего в настоящее время продолжения, переносит героев в Америку 60-тых. Полюбившие
19.05.1999 "Бука" выпустила очередную аркаду

Компания "Бука" объявила о выпуске новой русскоязычной боевой аркады "Громада". Минимальные требования к компьютеру включают Windows'95/98, NT 4.0 , DirectX, Pentium 133, 16 Mб RAM и 4-х скоростной CD-RO
18.03.1999 "БУКА" представила очередную новинку

Компания "БУКА" объявила сегодня о начале продаж локализованной версии игры "Герои меча и магии III. Возрождение Эрафии". Рекомендуемая розничная цена коробки составляет $10,5.
23.02.1999 "БУКА" подписала контракт с 3DO

Компания "БУКА" подписала контракт с фирмой 3DO о полной локализации компьютерной игры "Heroes of Might and Magic III" ("Герои меча и магии III: возрождение Эрафии"), а также издании ее на территории Рос

Публикаций - 493, упоминаний - 530

Бука и организации, системы, технологии, персоны:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 69
THQ 299 46
Codemasters 244 24
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 21
9594 19
Valve Software 254 16
Gearbox Software 111 14
Kalypso Media - Ascaron Entertainment - Realmforge Studios - Gaming Minds Studios - Claymore Game Studios - Nine Worlds Studios 85 14
Targem Games - Таргем Геймз 26 14
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 13
4A Games 52 13
Creoteam 12 12
Microsoft Corporation 25775 12
Новый диск 963 11
Volition 32 11
Kaos Studios - Trauma Studios 35 11
Sony 6739 10
Nvidia Corp 4002 10
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 9
ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 32 9
EA - Electronic Arts 1317 9
Шахты 0 9
Deep Silver 63 8
NCsoft 104 8
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 42 8
Intel Corporation 12811 8
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 7
EA - BioWare 205 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
Sledgehammer Games 54 6
Relic Entertainment 53 6
Ubisoft Romania 19 6
2K Games 215 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
AMD Graphics Product Group - ATI 973 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
Руссобит-М 266 4
G5 Software 13 4
Ростелеком 10948 4
101Hotels.com 456 19
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 13
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 12
ЦНКЭС - Центр Независимой Комплексной Экспертизы 16 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Максимус 28 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
Intel Capital 148 4
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 3
Финам ИК - E-generator - Интернет холдинг Е-Генератор - АМК Е-Генератор 18 3
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 2
Глушенков и партнеры - Адвокатское бюро 5 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Верный - торговая сеть 326 2
Delta Capital International 16 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Ассоциация КБ 2 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 30 1
Эстет 14 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Norum Helios Fund LP 1 1
Kaspi Bank 31 1
ХитZona - ХитЗона 26 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Volvo - Вольво Независимость 2 1
Уралхим - Уралкалий ПАО - Сильвинит - Соликамский калийный комбинат 11 1
Ренова Капитал - Renova Capital 13 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 23
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 21
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 9
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 29 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
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Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
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