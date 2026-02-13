Разделы

Матвеев Юрий


СОБЫТИЯ


13.02.2026 Облачная цифровая платформа IVA 360 объединила более тысячи сотрудников группы компаний «Петро Велт Технолоджис» 1
12.11.2024 «Академия Softline» и компания «Вкурсе» объявили о партнерстве 1
03.11.2022 Россияне выкатили на рынок замену Zoom 1
17.07.2008 «1С» купил «Буку» 1
15.03.2006 Российский игропром продолжают скупать иностранцы 1
05.11.2003 В Башкирии создана сеть спутниковой связи 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Матвеев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Бука - Buka Entertaiment 489 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 849 2
СпутникТелеком - Спутниковые телекоммуникации Башкортостана 2 1
Step Creative Group 5 1
G5 Software 13 1
Yandex - Яндекс 8607 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3320 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14635 1
Intel Corporation 12579 1
Softline - Софтлайн 3328 1
9114 1
VideoMost - ВидеоМост 280 1
TrueConf - ТруКонф 432 1
EA - Electronic Arts 1299 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 325 1
ХайТэк - Hi-Tech 225 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 543 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 143 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 1
Новый диск 960 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 117 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 2
Intel Capital 148 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3152 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9723 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9515 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 292 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 289 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3945 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3324 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска - Онлайн-доски 254 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17190 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73814 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4800 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23219 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8480 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5825 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2054 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2876 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 1
ХайТэк - ВКурсе 23 2
VK - My.Games - Allods Team - Аллоды 53 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 36 1
Google Chrome - браузер 1660 1
Google Android 14822 1
Linux OS 11021 1
Apple macOS 2284 1
Microsoft Windows 16437 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 1
Apple Safari - браузер 879 1
Mozilla Firefox - браузер 1921 1
Apple iPhone 6 4862 1
Нуралиев Борис 295 1
Делицын Леонид 133 1
Ворыхалов Антон 41 1
Крылова Елена 27 1
Суглобов Влад 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158417 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53592 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 1
Германия - Федеративная Республика 12963 1
Италия - Итальянская Республика 4439 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3247 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 919 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3262 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 705 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Образование в России 2567 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10450 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15250 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8425 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
