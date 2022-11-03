Россияне выкатили на рынок замену Zoom

Российская компания «Хайтэк» выпустила на рынок аналог Zoom. Разработчик планирует заменить американский сервис не только в госсекторе и бизнесе, но и в пользовательском сегменте уже через полтора года. И прийти к выручке в размере 1 млрд руб.

Новый облачный сервис

Российский производитель телекоммуникационного оборудования и ПО выпустил на рынок аналог Zoom — онлайн-платформу «Вкурсе». Об этом CNews рассказал гендиректор «Вкурсе» Юрий Матвеев (входит в группу «Хайтэк»).

Как подчеркнул Матвеев, их платформа является исключительно российской разработкой. Продукт включен в реестр отечественного ПО Минцифры, а вся серверная инфраструктура защищена и находится на территории России.

Платформа поставляется в виде сервиса по подписке, а также в формате «частного облака». Средняя стоимость подписки за 12 месяцев составляет от 30 тыс. руб. и до нескольких миллионов в зависимости от числа лицензий, а стоимость сервиса как облака варьируется от 3 до 40 млн руб. в год.

Продукт разрабатывался с 2016 г. Вложения в него исчисляются сотнями миллионов рублей (точную сумму компания не называет). По словам Матвеева, «Вкурсе» намерена «подвинуть» Zoom с российского рынка. Например, уже через полтора года компания планируют заменить американский сервис на пользовательском рынке. Компания планирует через три года выйти на уровень выручки в размере 1 млрд руб.

Возможности платформы

На платформе можно проводить совещания и обучение. Для этого на ней доступны демонстрация документов и рабочего стола, опросы, работы в группах (сессионные залы), обмен файлами и пр. Из дополнительный возможностей — протоколирование мероприятий и синхронный перевод.

Одно из отличий российской платформы от американского Zoom состоит в том, что на ней доступен встроенный мессенджер для внутренних коммуникаций между зарегистрированными пользователями.

Российский ВКС-рынок пополнился «убийцей» Zoom «Вкурсе»

В компании отметили, что платформа позволяет выводить на экран более 300 активных видео-докладчиков, а также проводить крупные мероприятия более чем на 10 тыс. участников. При этом общее количество одновременных пользователей сервиса не ограничивается 1 млн и может быть увеличено, утверждают разработчики.

Платформа доступна на любых ОС (Windows, MacOS, семейства Linux) и мобильных устройствах (Android/iOS/«Аврора»), а также имеет десктопный клиент. Сервис работает и на всех популярных браузерах, включая Chrome, Firefox, Safari, «Яндекс» и пр.

Юрий Матвеев отметил, что компания продолжает разрабатывать функциональность платформы для онлайн-обучения с элементами геймификации: тестирования с расширенной линейкой типологий ответов, игровые механики для онлайн-тренингов и квизы, мероприятие с заданным сценарием его проведения в автоматическом режиме (для уроков и лекций).

Заменить реально

Участники ВКС-рынка подчеркивают, что «Вкурсе» далеко не первый и не единственный облачный ВКС-сервис в России. В ВКС-компании Spirit подчеркивают, что российские сервисы готовы заменять Zoom по функционалу. Но у российских вендоров есть проблема с инфраструктурой серверов в облаке. «Для быстрого развертывания серверной инфраструктуры нужны инвестиции», — отмечает представитель Spirit. В компании заверяют, что готовы заменить известный американский сервис.

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По словам другого собеседника CNews на ВКС-рынке, «Хайтэк» обладает всеми возможностями для создания сервиса, способного заменить Zoom. Но он также подчеркивает важность серверной инфраструктуры, от которой зависит проект. Здесь в первую очередь важен оператор и сервера.

Собеседник отмечает, что компании придется побороться за свою долю на рынке. «В Zoom-сегмент сейчас пытается уходить весь российский ВКС-рынок, — говорит он. — Здесь уже активно о себе заявляют Webinar, Videomost, TrueConf». При этом он отмечает, что у «Хайтэк» есть свои преимущества, например, широкий пул лояльных заказчиков и устойчивая позиция на рынке, а также хорошие разработчики и административный ресурс «Ростеха».

Российский ВКС-рынок

Согласно исследованию CNews, сегодня на долю российских ВКС-решений приходится от 20% до 30% рынка, при этом спрос на отечественные разработки за последнее время вырос в разы и составил 90% всех новых закупок ВКС.

По итогам 2021 г. лидером рейтинга стал Rubytech, компания заработала на проектах по внедрению ВКС 995 млн руб. На втором месте Webinar Group, предлагающая собственное решение Webinar Meetings, которое позиционируется как отечественный «убийца» Zoom. В 2021 г. компания заработала 923 млн руб. В июле 2022 г. компанию купил оператор связи МТС.

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На третьем месте отечественный разработчик TrueConf. По данным ФНС, его выручка в 2021 г. увеличилась на 7,6% до 795 млн руб.