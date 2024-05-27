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Нуралиев Борис

СОБЫТИЯ


27.05.2024 Глава «1С» Борис Нуралиев в интервью CNews: Каждый сотый сотрудник ИТ-компании должен преподавать

ет стать условием для аккредитации ИТ-компаний при Минцифры. Как вы относитесь к таким требованиям? Борис Нуралиев: Это жёсткая мера, но в принципе правильная. Компании утверждают: «Нам не хват
28.12.2018 Как создаются облачные рабочие места «1С»

ш взгляд, сейчас развивается российский рынок ИТ, и как на его фоне выглядят результаты фирмы «1С»? Борис Нуралиев: Российский рынок растет не очень быстро. В 2017 году ВВП вырос по официальным
25.05.2018 1С поможет властям Архангельской области повысить эффективность госуправления

гском международном экономическом форуме губернатор Архангельской области Игорь Орлов и директор 1С Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие
27.10.2017 Сотни российских предприятий выбрали «1C» вместо SAP и Oracle

о зарубежных конкурентах — продуктах SAP, Oracle и Microsoft. Об этом рассказал директор фирмы «1С» Борис Нуралиев. По его словам эти данные были собраны из отчетов партнеров компании за период
01.06.2017 «1С» впервые в истории заработала на сервисах больше, чем на ПО

сила оборот от реализации лицензий на программное обеспечение. Об этом сообщил директор организации Борис Нуралиев, отметив, что превышение было незначительным. При этом продажи лицензий на ПО

15.06.2015 «1С» формирует рынок аутсорсинга бухгалтерии. Новые поглощения

На конференции для партнеров и клиентов директор «1С» Борис Нуралиев сообщил о приобретении контрольных пакетов в трех новых фирмах, специализирующ
08.11.2013 «1С» прописалась в Windows Azure

нерам арендные лицензии, плюс ежеквартально получает 2,5% от их выручки. Основатель и директор «1С» Борис Нуралиев объясняет партнерство с Microsoft желанием развивать облачное направление бизн
14.06.2013 1С готовится к мировой экспансии

тем, что внедрением занимались неквалифицированные партнеры и это портило весь эффект, - вспоминает Борис Нуралиев, директор фирмы «1С». - Это напоминало проблему последней мили в телекоммуника
11.12.2011 «1С» выросла на треть, объявила об опционах и запустила облачный сервис

нению с 2010 г., составит 34% в долларовом выражении. Об этом заявил основатель и директор компании Борис Нуралиев в ходе традиционной декабрьской партнерской конференции. Выручка "1С" включает
17.11.2011 «1С» готовит мега-революцию

можно развернуть как локально, так и в «облаке», рассказал CNews руководитель и основатель компании Борис Нуралиев. Часть партнеров уже получила доступ к этой редакции и проводит ее тестировани
06.07.2011 Как «1С» планирует стать большой корпорацией

в пользу роста. «Стратегия создания крупного предприятия – это вопрос амбиций, - говорит глава «1С» Борис Нуралиев. – Нам хочется построить большую устойчивую эффективную корпорацию, конкуренто
30.06.2011 1C дала оценку объема и структуры ИТ-рынка России

продаж возвращается к докризисным уровням, отмечают в «1С». «ИТ-рынок в России небольшой, - говорит Борис Нуралиев, директор «1С». - В частных беседах часто можно услышать оценку, что итоги про
13.05.2011 «Облака» продаются плохо, но «1С» не сдается

Директор «1С» Борис Нуралиев рассказал о первых итогах продаж платформы для управления предприятием «1С: Пр
04.02.2011 «1С» выходит на рынок аутсорсинга бухгалтерии и скупает игроков

сеть по оказанию аутсорсинговых бухгалтерских услуг, рассказал CNews основатель и директор компании Борис Нуралиев. По его оценкам, годовой объем этого рынка в России составляет $2 млрд, что со
06.12.2010 «1С» снова растет

показать рост выручки на 22% (аналогичный показатель годом ранее составил -13%), заявил ее директор Борис Нуралиев. Абсолютный показатель, по оценке CNews Analytics, с учетом предоставленных ра
14.05.2010 Выручка «1С» упала на 10,8%

Долларовая выручка «1С» сократилась в 2009 г. на 10,8%, сообщил директор компании Борис Нуралиев. Годом ранее доход в долларах вырос на 8%. Речь идет только об оптовых продажа
18.12.2009 «1С» похудела на 35%

ам этого выручка отрасли ИТ-услуг упадет на 35%. Говоря о дистрибуторском направлении бизнеса «1С», Борис Нуралиев подчеркнул, что снижение демонстрирует сегмент ПО общего назначения: словари,

24.06.2009 «1С» впервые объявила о планах IPO

ать свои производственные активы. В дальнейшем компания планирует выходить на IPO, подтвердил CNews Борис Нуралиев, директор «1С». Это решение, после определенной подготовки было принято собран
15.05.2009 "1С" почувствовала кризис

Выручка компании "1С" увеличилась в 2008 г. на 8%, сообщил на пресс-конференции ее директор Борис Нуралиев. Точную сумму он называть отказался, но по данным CNews Analytics, выручка "1С
23.01.2008 2007: «1С» выросла в 2 раза

енить, но расслабляться и почивать на лаврах мы не намерены», — рассказал корреспонденту CNews Борис Нуралиев. По словам главы компании, выручка от продаж продуктов «1С:Предприятие» выросл
18.06.2007 2007: «1С» вырастет в 2 раза и создаст розничную сеть

риода 2006 г. Традиционно, компания не называет количественных показателей бизнеса, но, как заметил Борис Нуралиев, директор «1С», «иметь достаточно большую долю на рынке программного обеспечен
26.01.2007 "1С" заработала $200 млн

"1С" производить аппаратные средства, в том числе МР3-плееры для своих аудиокниг, директор компании Борис Нуралиев ответил отрицательно. Причины этого, по его словам, заключаются в достаточно ш
24.05.2006 1С-программисты из регионов обошли москвичей

лжны взаимодействовать с их главным источником — высшей школой», — заявляет директор «1С» Борис Нуралиев. Победители олимпиады по объектно-ориентированному программированию учетно-ана
27.01.2006 "1С" дышит в затылок "Майкрософт Рус"

обучение и сколько нужно стране. Я считаю, что вопрос с кадрами не очень решается», — говорит Борис Нуралиев, директор «1С». Еще одна острейшая проблема — незащищенность внутреннего

14.07.2005 Борис Нуралиев: Поставщики ИТ России не боятся ВТО

, что у «1С» есть технологии, которые можно противопоставить решениям ведущих западных поставщиков? Борис Нуралиев: Мы считаем, что реализованные в «1С:Предприятии» технологические и архитектур
17.09.2003 МВД – лучший друг борцов с пиратами?

вом участники НП ППП считают публикации и выступления в СМИ. Президент НП ППП и глава компании «1С» Борис Нуралиев считает, что ситуация с пиратством пока в стране не улучшилась: «Партнеры «1с»
21.06.2003 1С: курс на средний рынок

оставщиков, обладающих значительными ресурсами для продвижения своих интересов. В этой ситуации г-н Нуралиев считает, что российская отрасль производства программных продуктов нуждается не в ка
21.06.2003 1С: курс на средний рынок

оставщиков, обладающих значительными ресурсами для продвижения своих интересов. В этой ситуации г-н Нуралиев считает, что российская отрасль производства программных продуктов нуждается не в ка
14.03.2003 Минэкономразвития наконец узнало о проблемах с экспортом ПО

ПО больше заботит не вступление в ВТО, а экспортные таможенные барьеры, созданные здесь, в России. Борис Нуралиев, комментируя выступление Максима Медведкова, сказал, что из-за них компании пр
13.03.2003 Пиратские CD - главная помеха на пути России в ВТО

ой Думы в отношении совершенствования законодательства в области ИС. Как сказал на деловом завтраке Борис Нуралиев, «для нас основной рабочий инструмент по борьбе с пиратством, с нарушением пра
27.06.2001 1С: в Сеть надо торопиться не спеша

граммных продуктов "1С" по странам СНГ насчитывается более 1800. На первом заседании директор фирмы Борис Нуралиев, демонстрируя устремленные вверх кривые графиков, бегло рассказал о результата

Публикаций - 298, упоминаний - 458

Нуралиев Борис и организации, системы, технологии, персоны:

9594 296
Microsoft Corporation 25775 36
SAP SE 5601 26
Yandex - Яндекс 9216 21
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 19
Oracle Corporation 7074 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
VK - Mail.ru Group 3602 10
Галактика - Корпорация 1545 8
Ростелеком 10948 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Крок - Croc 1964 6
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Acronis - Акронис 489 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 5
1С-Битрикс - Bitrix 675 5
1С-Рарус 982 5
1С:Франчайзинг 27 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
МойСклад - Логнекс 124 4
Google LLC 12690 4
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 4
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 4
Cisco Systems 5372 4
Diasoft - Диасофт 1144 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
Почта России ПАО 2370 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 7
Газпром нефть 725 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 5
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 5
Газпром ПАО 1493 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 4
Локотех - Локомотивные технологии 70 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 3
Runa Capital 158 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
ПромСвязьКапитал 85 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Деловые Линии ГК 93 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
ИНК - Иркутская нефтяная компания 38 2
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 2
Prostor Capital - Простор Капитал 29 2
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 11 2
Белый Ветер 365 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Фонд поддержки российского программного обеспечения - Фонд поддержки отечественного ПО 7 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 12
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 8
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 7
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Ассоциация менеджеров 107 3
Российский клуб финансовых директоров 32 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 2
ЗППП - Защита поставщиков программных продуктов 3 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
Клуб ИТ-Директоров Ижевска 2 2
ЛДПР 116 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
НСХ - Национальный Союз Хлебопечения 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Профсоюз работников связи России 9 1
ASOCIO - Asian-Oceanian Computing Industry Organization 1 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 137
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 92
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 74
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 63
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 48
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 38
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 36
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 34
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 30
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 24
Стандартизация - Standardization 2339 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 14
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 9
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 9
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 8
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 8
Управление финансами - Financial management 646 8
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 161
1С:ERP Управление предприятием 841 40
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 29
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 27
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 26
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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