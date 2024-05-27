Глава «1С» Борис Нуралиев в интервью CNews: Каждый сотый сотрудник ИТ-компании должен преподавать ет стать условием для аккредитации ИТ-компаний при Минцифры. Как вы относитесь к таким требованиям? Борис Нуралиев: Это жёсткая мера, но в принципе правильная. Компании утверждают: «Нам не хват

Как создаются облачные рабочие места «1С» ш взгляд, сейчас развивается российский рынок ИТ, и как на его фоне выглядят результаты фирмы «1С»? Борис Нуралиев: Российский рынок растет не очень быстро. В 2017 году ВВП вырос по официальным

1С поможет властям Архангельской области повысить эффективность госуправления гском международном экономическом форуме губернатор Архангельской области Игорь Орлов и директор 1С Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие

Сотни российских предприятий выбрали «1C» вместо SAP и Oracle о зарубежных конкурентах — продуктах SAP, Oracle и Microsoft. Об этом рассказал директор фирмы «1С» Борис Нуралиев. По его словам эти данные были собраны из отчетов партнеров компании за период

«1С» впервые в истории заработала на сервисах больше, чем на ПО сила оборот от реализации лицензий на программное обеспечение. Об этом сообщил директор организации Борис Нуралиев, отметив, что превышение было незначительным. При этом продажи лицензий на ПО

«1С» формирует рынок аутсорсинга бухгалтерии. Новые поглощения На конференции для партнеров и клиентов директор «1С» Борис Нуралиев сообщил о приобретении контрольных пакетов в трех новых фирмах, специализирующ

«1С» прописалась в Windows Azure нерам арендные лицензии, плюс ежеквартально получает 2,5% от их выручки. Основатель и директор «1С» Борис Нуралиев объясняет партнерство с Microsoft желанием развивать облачное направление бизн

1С готовится к мировой экспансии тем, что внедрением занимались неквалифицированные партнеры и это портило весь эффект, - вспоминает Борис Нуралиев, директор фирмы «1С». - Это напоминало проблему последней мили в телекоммуника

«1С» выросла на треть, объявила об опционах и запустила облачный сервис нению с 2010 г., составит 34% в долларовом выражении. Об этом заявил основатель и директор компании Борис Нуралиев в ходе традиционной декабрьской партнерской конференции. Выручка "1С" включает

«1С» готовит мега-революцию можно развернуть как локально, так и в «облаке», рассказал CNews руководитель и основатель компании Борис Нуралиев. Часть партнеров уже получила доступ к этой редакции и проводит ее тестировани

Как «1С» планирует стать большой корпорацией в пользу роста. «Стратегия создания крупного предприятия – это вопрос амбиций, - говорит глава «1С» Борис Нуралиев. – Нам хочется построить большую устойчивую эффективную корпорацию, конкуренто

1C дала оценку объема и структуры ИТ-рынка России продаж возвращается к докризисным уровням, отмечают в «1С». «ИТ-рынок в России небольшой, - говорит Борис Нуралиев, директор «1С». - В частных беседах часто можно услышать оценку, что итоги про

«Облака» продаются плохо, но «1С» не сдается Директор «1С» Борис Нуралиев рассказал о первых итогах продаж платформы для управления предприятием «1С: Пр

«1С» выходит на рынок аутсорсинга бухгалтерии и скупает игроков сеть по оказанию аутсорсинговых бухгалтерских услуг, рассказал CNews основатель и директор компании Борис Нуралиев. По его оценкам, годовой объем этого рынка в России составляет $2 млрд, что со

«1С» снова растет показать рост выручки на 22% (аналогичный показатель годом ранее составил -13%), заявил ее директор Борис Нуралиев. Абсолютный показатель, по оценке CNews Analytics, с учетом предоставленных ра

Выручка «1С» упала на 10,8% Долларовая выручка «1С» сократилась в 2009 г. на 10,8%, сообщил директор компании Борис Нуралиев. Годом ранее доход в долларах вырос на 8%. Речь идет только об оптовых продажа

«1С» похудела на 35% ам этого выручка отрасли ИТ-услуг упадет на 35%. Говоря о дистрибуторском направлении бизнеса «1С», Борис Нуралиев подчеркнул, что снижение демонстрирует сегмент ПО общего назначения: словари,

«1С» впервые объявила о планах IPO ать свои производственные активы. В дальнейшем компания планирует выходить на IPO, подтвердил CNews Борис Нуралиев, директор «1С». Это решение, после определенной подготовки было принято собран

"1С" почувствовала кризис Выручка компании "1С" увеличилась в 2008 г. на 8%, сообщил на пресс-конференции ее директор Борис Нуралиев. Точную сумму он называть отказался, но по данным CNews Analytics, выручка "1С

2007: «1С» выросла в 2 раза енить, но расслабляться и почивать на лаврах мы не намерены», — рассказал корреспонденту CNews Борис Нуралиев. По словам главы компании, выручка от продаж продуктов «1С:Предприятие» выросл

2007: «1С» вырастет в 2 раза и создаст розничную сеть риода 2006 г. Традиционно, компания не называет количественных показателей бизнеса, но, как заметил Борис Нуралиев, директор «1С», «иметь достаточно большую долю на рынке программного обеспечен

"1С" заработала $200 млн "1С" производить аппаратные средства, в том числе МР3-плееры для своих аудиокниг, директор компании Борис Нуралиев ответил отрицательно. Причины этого, по его словам, заключаются в достаточно ш

1С-программисты из регионов обошли москвичей лжны взаимодействовать с их главным источником — высшей школой», — заявляет директор «1С» Борис Нуралиев. Победители олимпиады по объектно-ориентированному программированию учетно-ана

"1С" дышит в затылок "Майкрософт Рус" обучение и сколько нужно стране. Я считаю, что вопрос с кадрами не очень решается», — говорит Борис Нуралиев, директор «1С». Еще одна острейшая проблема — незащищенность внутреннего

Борис Нуралиев: Поставщики ИТ России не боятся ВТО , что у «1С» есть технологии, которые можно противопоставить решениям ведущих западных поставщиков? Борис Нуралиев: Мы считаем, что реализованные в «1С:Предприятии» технологические и архитектур

МВД – лучший друг борцов с пиратами? вом участники НП ППП считают публикации и выступления в СМИ. Президент НП ППП и глава компании «1С» Борис Нуралиев считает, что ситуация с пиратством пока в стране не улучшилась: «Партнеры «1с»

1С: курс на средний рынок оставщиков, обладающих значительными ресурсами для продвижения своих интересов. В этой ситуации г-н Нуралиев считает, что российская отрасль производства программных продуктов нуждается не в ка

1С: курс на средний рынок оставщиков, обладающих значительными ресурсами для продвижения своих интересов. В этой ситуации г-н Нуралиев считает, что российская отрасль производства программных продуктов нуждается не в ка

Минэкономразвития наконец узнало о проблемах с экспортом ПО ПО больше заботит не вступление в ВТО, а экспортные таможенные барьеры, созданные здесь, в России. Борис Нуралиев, комментируя выступление Максима Медведкова, сказал, что из-за них компании пр

Пиратские CD - главная помеха на пути России в ВТО ой Думы в отношении совершенствования законодательства в области ИС. Как сказал на деловом завтраке Борис Нуралиев, «для нас основной рабочий инструмент по борьбе с пиратством, с нарушением пра