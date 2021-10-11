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Нуралиев Борис


11.10.2021 Gazprom EP International и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области ИТ 2
05.07.2021 Правительство Челябинской области и «1С» будут сотрудничать в сфере ИТ 2
21.06.2021 Дмитрий Чернышенко: к 2024 году минимум 70% закупок ИТ-продукции в госкомпаниях должно приходиться на отечественное ПО 1
16.06.2021 Бизнес «1С» рванул вверх из-за коронавируса 6
04.06.2021 Правительство Ставропольского края и фирма "1С" заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 2
04.06.2021 Правительство Республики Карелия и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 2
04.06.2021 Правительство Белгородской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 2
03.06.2021 Российский монопольный строитель поездов для метро поставит «1С» на 50 тыс. рабочих мест 1
03.06.2021 Правительство Воронежской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 2
03.06.2021 Металлургический холдинг Новосталь-М и фирма «1С» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
03.06.2021 Росгеология использует решения 1С при создании эффективной производственной системы 2
03.06.2021 «Яндекс.доставка» и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области интеграции цифровых сервисов 1
03.06.2021 Администрация Костромской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 2
03.06.2021 Правительство Вологодской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 2
03.06.2021 Правительство Новосибирской области и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 2
03.06.2021 ПАО «КамАЗ» и фирма «1С» заключили соглашение о расширении сотрудничества 1
02.06.2021 Правительство Камчатского края и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 2
02.06.2021 Правительство Красноярского края и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 2
21.05.2021 Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С» 2
24.03.2021 Правительство Чувашии и фирма «1С» будут сотрудничать в области ИТ 2
19.03.2021 Дмитрий Чернышенко: более 60 инициатив вошли в пакет мер поддержки ИТ-отрасли 1
02.02.2021 Минцифры разъясняет порядок включения продуктов в реестр российского ПО 1
23.12.2020 Авиакомпания «Победа» и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 2
12.11.2020 Госорганы России массово меняют Windows на Astra Linux 1
27.10.2020 7-й Бизнес-форум 1С:ERP 1
11.09.2020 Правительство Оренбургской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 2
28.08.2020 Правительство КБР и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 1
13.03.2020 ТМХ и «1С» реализовали проект цифровой трансформации бизнеса 2
13.02.2020 «1С» представила решения для цифровизации образования и подготовки ИТ-кадров 1
27.01.2020 Сергей Емельченков, замглавы «Почты России» в интервью CNews: Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов 1
29.10.2019 АГУ, Минсвязи Алтайского края и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
29.10.2019 Минобр Алтайского края и фирма «1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ 1
14.10.2019 Бизнес решился пустить налоговую в свои учетные системы 1
07.10.2019 Информационные системы для управления предприятиями обсудят на шестом «Бизнес-форуме 1C:ERP» 1
30.09.2019 Правительство Дагестана и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в области ИТ 2
24.09.2019 Информационные системы для управления предприятиями обсудят на шестом «Бизнес-форуме 1C:ERP» 1
19.09.2019 1С стала генеральным партнером крупнейшего в стране хакатона для школьников «Цифровой прорыв» 1
18.09.2019 Информационные системы для управления предприятиями обсудят на 6-м «Бизнес-форуме 1C:ERP» 1
28.08.2019 Программист 1С занял первое место на международном чемпионате профессионалов WorldSkills Kazan 2019 в компетенции разработки бизнес-приложений 1
19.08.2019 Российские технологии разработки бизнес-приложений фирмы «1С» представлены на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019 1

Публикаций - 204, упоминаний - 369

Нуралиев Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3726 67
Microsoft Corporation 10997 16
SAP SE 3207 14
VK - Mail.ru Group 2482 10
Yandex - Яндекс 4098 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 6
МойСклад - Логнекс 85 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 3
InfoWatch - Инфовотч 600 3
Verysell - Верисел 90 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 187 2
Rambler Group - Рамблер ГК 483 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Крок 1219 2
Oracle Corporation 3331 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
ElcomSoft - ЭлкомСофт 15 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
SmartWay - Смартвэй 4 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
BDO - БДО 14 1
Микротест 174 1
Saprun - Сапран групп 38 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Открытые технологии 204 1
Involta - Инвольта 1 1
Мобильное электронное образование 12 1
SmartCAT - СмартКАТ 7 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 363 1
Apple Inc - Эппл Рус 7669 1
IBM 3524 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Открытие ФК 538 2
Альфа-Банк 1122 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
Аэрофлот 492 2
Газпром нефть 380 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг 4 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 12 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 57 1
Bosco di Ciliegi 5 1
Деловые Линии ГК 36 1
Уралкалий ПАО 62 1
Локотех-Сервис 2 1
Bosco Sport - Боско Управляющая компания 1 1
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 2 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 19 1
ЭнергоБизнесТехнологии 2 1
УЦ Профи 2 1
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 3 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
РЖД АНО ДПО Корпоративный университет 1 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Почта России ПАО 1570 1
Газпром ПАО 518 1
Почта Банк 289 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
LinkedIn 520 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
DHL Express 82 1
Почтовые технологии 12 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Pony Express 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 12
Президент Российской Федерации 1439 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Правительство Москвы 649 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
НСХ - Национальный Союз Хлебопечения 1 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Data Lake - Озеро данных 82 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 479 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 1
ARM64 - Архитектура процессора 1017 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 180 19
1С:ERP Управление предприятием 203 11
Google Android 10750 4
1С:Корпорация 10 4
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 3
1С:Бухгалтерия 393 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 3
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 2
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 117 2
Microsoft SQL Server 789 2
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 6 2
Linux OS 4236 2
Java - Язык программирования 1166 2
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 1
Apple macOS X 900 1
Nintendo DS - игровая консоль 138 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
1С:ГРМ - 1С:Готовое рабочее место 3 1
1С:MES Оперативное управление производством 5 1
Деловые Линии: Грузоперевозки 1 1
1С:Облако 1 1
Linux - Debian GNU 272 1
Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета города Санкт-Петербурга 1 1
Nintendo Wii - игровая консоль 326 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 152 1
Microsoft Windows 7 1662 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Microsoft Office 1916 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
PHP - Язык программирования 301 1
ГЭПС - Государственная электронная почтовая система 3 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 1
Microsoft Windows 849 1
Андреев Сергей 39 7
Волож Аркадий 181 6
Ковнир Евгений 71 5
Касперская Наталья 197 3
Емельченков Сергей 83 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Никифоров Николай 1126 3
Бунина Елена 27 3
Никитин Андрей 26 2
Бокова Людмила 80 2
Моничев Алексей 4 2
Ракова Марина 11 2
Ананьин Алексей 60 2
Липич Григорий 48 2
Нестеров Алексей 79 2
Гонтарев Павел 69 2
Носков Константин 201 2
Попов Анатолий 98 2
Строкань Александр 2 2
Воскресенский Станислав 10 2
Бровко Василий 47 1
Соколов Алексей 121 1
Бондарь Юрий 11 1
Акимов Максим 167 1
Земков Сергей 150 1
Бочаров Олег 27 1
Лашин Ренат 25 1
Солнцева Екатерина 29 1
Солонин Сергей 82 1
Матвеева Татьяна 83 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Ведяхин Александр 43 1
Белоусов Андрей 53 1
Повалко Александр 36 1
Дворкович Аркадий 169 1
Зрюмов Евгений 7 1
Смирнов Алексей 142 1
Бойко Елена 151 1
Алифанов Кирилл 56 1
Рубанов Владимир 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 10
Германия - Федеративная Республика 3606 7
Казахстан - Республика 2618 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 6
Украина 3344 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 4
Беларусь - Белоруссия 2079 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 2
Турция - Турецкая республика 950 2
Италия - Итальянская Республика 1363 2
Польша - Республика 824 2
Россия - Республика Алтай 681 2
Россия - Ивановская область 261 2
Россия - ПФО - Казань 1507 2
Россия - Иваново 191 2
Финляндия - Финляндская Республика 811 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 2
Россия - Рязань 352 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Европа Западная 609 1
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Россия - Великий Новгород 163 1
Россия - Якутск 246 1
Россия - Ярославская область 329 1
Россия - Иркутская область 536 1
Литва - Литовская Республика 328 1
Россия - Волжский 58 1
Филиппины - Республика 210 1
Россия - Белгород 238 1
Россия - Республика Марий Эл 202 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 1
Россия - Архангельская область 329 1
Россия - Республика Дагестан 260 1
Россия - Ставрополь 269 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Русский язык 966 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Современная школа - Национальный проект 7 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 95 1
Пиратство - Авторское право 200 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
CNews TV 461 1
CNews Analytics 1988 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 6
IDC - International Data Corporation 2708 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
АГУ - Алтайский государственный университет 13 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 6 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 1
Школа новых технологий 19 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 24
Worldskills - Ворлдскиллс 72 5
1С:ERP Бизнес-форум 11 5
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 9 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
Час кода - международное движение 11 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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