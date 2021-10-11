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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Нуралиев Борис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 204, упоминаний - 369
Нуралиев Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Андреев Сергей 39 7
|Волож Аркадий 181 6
|Ковнир Евгений 71 5
|Касперская Наталья 197 3
|Емельченков Сергей 83 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Бунина Елена 27 3
|Никитин Андрей 26 2
|Бокова Людмила 80 2
|Моничев Алексей 4 2
|Ракова Марина 11 2
|Ананьин Алексей 60 2
|Липич Григорий 48 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Гонтарев Павел 69 2
|Носков Константин 201 2
|Попов Анатолий 98 2
|Строкань Александр 2 2
|Воскресенский Станислав 10 2
|Бровко Василий 47 1
|Соколов Алексей 121 1
|Бондарь Юрий 11 1
|Акимов Максим 167 1
|Земков Сергей 150 1
|Бочаров Олег 27 1
|Лашин Ренат 25 1
|Солнцева Екатерина 29 1
|Солонин Сергей 82 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Повалко Александр 36 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Зрюмов Евгений 7 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Бойко Елена 151 1
|Алифанов Кирилл 56 1
|Рубанов Владимир 61 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
|CNews TV 461 1
|CNews Analytics 1988 16
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 6
|IDC - International Data Corporation 2708 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755001, в очереди разбора - 658691.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755001, в очереди разбора - 658691.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru