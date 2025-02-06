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1С:Аналитика
1С:Аналитика и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 187 1
|Нуралиев Борис 290 7
|Шадаев Максут 1018 3
|Теплицкий Дмитрий 73 2
|Абакумов Евгений 206 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Натрусов Артем 284 2
|Шаев Виталий 43 2
|Кубарев Алексей 54 2
|Аникин Дмитрий 45 2
|Кирьянова Александра 138 2
|Урусов Виктор 130 2
|Александров Александр 70 1
|Меденцев Константин 98 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Харитонов Дмитрий 51 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Богданов Андрей 41 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Свинцов Андрей 46 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Бабкин Николай 24 1
|Ильина Наталья 18 1
|Верисов Михаил 22 1
|Тятюшев Максим 100 1
|Порошин Тимур 30 1
|Сотин Денис 205 1
|Тихонова Божена 16 1
|Королёв Дмитрий 18 1
|Пелевин Алексей 13 1
|Морозов Александр 23 1
|Труненков Сергей 35 1
|Рыбалкин Виталий 10 1
|Старичков Никита 2 1
|Кудрявцев Антон 8 1
|Бобрецов Сергей 13 1
|Forrester Wave 45 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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