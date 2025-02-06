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Индексная книга (каталог) CNews*
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1С:Аналитика


06.02.2025 Российских программистов прекращают нанимать на бессрочный договор. Теперь их просто арендуют на полгода-год или даже меньше 1
29.11.2024 «1С-Рарус» создал единую систему управления автопарком «Флит Компани» 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
20.11.2024 Алексей Чалей -

Алексей Чалей, «Кенгуру»: На внедрение ИИ в промышленную эксплуатацию уйдут годы

 1
01.11.2024 Треть ИТ-специалистов назвали стереотип о высоких зарплатах в ИТ правдой 1
04.10.2024 «1С:Аналитика» и «1С:Университет Проф» помогают Дальневосточному университету путей сообщения контролировать приемную компанию в 4 филиалах и 13 институтах 4
02.10.2024 11-й Бизнес-форум 1С:ERP 1
16.09.2024 BI-система «1С:Аналитика» помогает Минздраву Новгородской области контролировать работу медучреждений региона в реальном времени 3
04.09.2024 11-й Бизнес-форум 1С:ERP 1
27.06.2024 За последние три года доля внедрения российских BI-решений выросла почти в восемь раз 1
06.02.2024 Торговая компания «Пелотон» анализирует финансовые показатели с помощью системы PIX BI 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
09.11.2023 Импортозамещение дорожает. Цены на ПО «1C» подскочат на десятки тысяч рублей 1
31.08.2023 10 Бизнес-форум 1С:ERP 1
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
05.10.2022 9-й Бизнес-форум 1С:ERP 1
12.07.2022 «1С-Рарус» автоматизировала управленческий учет и аналитику продаж в International Foodchain в Узбекистане 1
10.11.2021 Восьмой Бизнес-форум 1С:ERP 2
26.10.2021 Фирма «1С» приглашает на восьмой Бизнес-форум 1С:ERP 2

Публикаций - 20, упоминаний - 27

1С:Аналитика и организации, системы, технологии, персоны:

8288 17
SAP SE 5293 4
1С-Рарус 888 3
Газинформсервис - ГИС 283 2
Telegram Group 2042 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 2
Adobe Systems 1554 2
Ростелеком 9777 2
Microsoft Corporation 24692 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 2
Oracle Corporation 6719 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 198 2
R-Vision - Р-Вижн 159 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 1
ММК Информсервис 52 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 179 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 58 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8783 1
OpenText 209 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 153 1
GreenData - Гриндата 31 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 34 1
KoderLine - Кодерлайн 5 1
АртАйТи - artIT 2 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
Biocad - Биокад 82 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Информ 303 1
Ростех - Радиозавод 68 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 17 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 941 1
TeamStorm - Тимшторм 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 2
РЖД - Российские железные дороги 1916 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 2
Русагро Группа Компаний 280 2
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 50 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 71 2
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 117 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 2
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 28 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 591 2
Лента - Сеть розничной торговли 2096 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Газпром нефть 625 1
Деловые Линии ГК 69 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Ренессанс Страхование 162 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 73 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 42 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
ВТБ Недвижимость 3 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 38 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2911 1
Правительство Иркутской области 30 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 33 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Федеральное казначейство России 1787 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4191 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
Linux Foundation 187 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6716 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4764 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8119 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 6
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 5
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 10
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1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 233 4
НКТ - Р7-Офис 385 2
1С:Шина 9 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 2
Новые облачные технологии - МойОфис 792 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 2
Бизнес Технологии - Global-ERP 58 2
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 2
Microsoft Office 3760 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 227 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
1С:Контрагент 7 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 52 1
1С-Рарус Общепит 39 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3250 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 8 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 40 1
1С:ЭПД 4 1
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1613 1
СалютДевайсы - GigaChat 204 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
OpenAI ChatGPT 362 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 885 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 56 1
1С:Прогнозирование продаж 2 1
Нуралиев Борис 290 7
Шадаев Максут 1018 3
Теплицкий Дмитрий 73 2
Абакумов Евгений 206 2
Чаркин Евгений 296 2
Натрусов Артем 284 2
Шаев Виталий 43 2
Кубарев Алексей 54 2
Аникин Дмитрий 45 2
Кирьянова Александра 138 2
Урусов Виктор 130 2
Александров Александр 70 1
Меденцев Константин 98 1
Пустарнаков Роман 45 1
Харитонов Дмитрий 51 1
Свиридов Владимир 28 1
Слесаренко Марина 23 1
Солопов Вячеслав 37 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Феоктистов Вадим 35 1
Чаркин Владимир 16 1
Богданов Андрей 41 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Свинцов Андрей 46 1
Сергеев Сергей 138 1
Бабкин Николай 24 1
Ильина Наталья 18 1
Верисов Михаил 22 1
Тятюшев Максим 100 1
Порошин Тимур 30 1
Сотин Денис 205 1
Тихонова Божена 16 1
Королёв Дмитрий 18 1
Пелевин Алексей 13 1
Морозов Александр 23 1
Труненков Сергей 35 1
Рыбалкин Виталий 10 1
Старичков Никита 2 1
Кудрявцев Антон 8 1
Бобрецов Сергей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 5
Азия - Азиатский регион 5564 3
Европа 21818 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2966 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 2
Узбекистан - Республика 1748 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14231 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1402 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 505 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 651 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5201 1
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3175 1
Аренда 2441 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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