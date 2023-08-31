10 Бизнес-форум 1С:ERP

Фирма «1С» приглашает представителей компаний-пользователей и партнеров принять участие в 10 юбилейном Бизнес-форуме 1С:ERP, посвященном практике внедрения и развитию «1С:ERP» и других решений и сервисов «1С». Форум пройдет 13 октября 2023 года в Москве, в Крокус Конгресс Холле (павильон №3, метро «Мякинино»).

В конце 2023 года исполняется 10 лет с момента выпуска «1С:ERP» – инновационного решения для создания комплексной информационной системы управления деятельностью любой компании. За это время свыше 7000 предприятий уже стали пользователями «1С:ERP» и демонстрируют уверенный рост конкурентных преимуществ и экономический эффект от внедрения.

Целью форума является обмен опытом по проектам внедрения «1С:ERP», «1С:Корпорация», «1С:Управление холдингом», «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Документооборот КОРП», «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП», «1С:Аналитика» и других решений «1С» для корпоративного сектора, представление новых возможностей этих решений и платформы «1С:Предприятие», сервисов «1С», отраслевых и специализированных решений 1С-Совместно.

Бизнес-форум 1С:ERP проводится фирмой «1С» с 2014 года. Мероприятие уже традиционно вызывает большой интерес у представителей крупного и среднего бизнеса, количество участников растет с каждым годом. В 2022 году в нем приняли участие очно более 2750 человек из 1350 организаций и более 3480 подключились к прямой интернет-трансляции. География участников - 400 городов из 10 стран. С материалами форума 2022 года, фото- и видеорепортажами можно ознакомиться на сайте.

В 2023 году форум пройдет в очном формате с онлайн-трансляцией всех секций. Бизнес-форум 1С:ERP – это уникальная возможность из первых рук узнать о возможностях и преимуществах флагмана продуктовой линейки «1С» – «1С:ERP».

В программе запланированы: пленарное заседание, параллельные тематические секции, вернисаж (выставка) программных продуктов.

Среди ключевых докладчиков – директор фирмы «1С» Б.Г. Нуралиев, руководители и ведущие специалисты подразделений разработки платформы «1С:Предприятие», «1С:ERP» и других прикладных решений и сервисов. Своим опытом внедрения и применения решений «1С» поделятся представители пользователей, в том числе победители международного конкурса корпоративной автоматизации «1С:Проект года».

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Участники форума смогут адресовать свои вопросы напрямую специалистам фирмы «1С» – методистам и разработчикам платформы «1С:Предприятие 8», «1С:ERP», «1С:Документооборот», «1С:Управление холдингом», «1С:ERP. Управление холдингом» разработчикам 1С-Совместных решений, а также ознакомиться с практическим опытом реализации проектов на реальных примерах.

К участию в форуме приглашаются:

представители руководящего состава коммерческих компаний крупного и среднего масштаба, корпоративного сектора: собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директора, финансовые директора и главные бухгалтеры, ИТ-директора и директора по цифровизации, технические директора и руководители производств, HR-директора;

представители руководящего состава и их заместители, отвечающие за информатизацию федеральных, региональных и муниципальных органов власти и подведомственных им учреждений;

представители партнеров фирмы «1С»;

представители средств массовой информации.

Участие в форуме бесплатное, при условии обязательной предварительной регистрации и подтверждения от фирмы «1С». Количество мест для очного участия ограниченно.

Подробная информация о Бизнес-форуме 1С:ERP, предварительная программа и регистрация – на сайте фирмы «1С»: http://www.1c.ru/bf.