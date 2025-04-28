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Индексная книга (каталог) CNews*
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1С:Корпорация

1С:Корпорация


28.04.2025 «1С-Рарус» перевел «ИРЗ-Телеком» на «1C:ERP» 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 3
08.10.2024 Автоматизация бизнес-процессов «Ультра Си» от «Первого Бита» на 40% увеличила скорость получения отчетности 1
02.10.2024 11-й Бизнес-форум 1С:ERP 1
04.09.2024 11-й Бизнес-форум 1С:ERP 1
06.08.2024 Предприятие непрерывного цикла «КуйбышевАзот» перешло с ERP-системы Oracle на «1С» за 7 месяцев 1
28.06.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2024 1
13.05.2024 «КуйбышевАзот» перевел критические бизнес-процессы на российскую ERP-систему «1С» 1
13.10.2023 «1С-Рарус» перевел Самарский металлургический завод на комплекс «1С:Корпорация» 2
31.08.2023 10 Бизнес-форум 1С:ERP 1
28.04.2023 «Аэрофлот» отказывается от SAP в пользу «1С» 1
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
05.10.2022 9-й Бизнес-форум 1С:ERP 1
30.03.2022 CorpSoft24 приступила к комплексной автоматизации в ГК «ГалоПолимер» 1
24.02.2022 Авиакомпания «Россия» меняет ERP-систему Microsoft на «1С» 1
07.02.2022 АО «Ижевский радиозавод» повышает конкурентоспособность на рынке приборостроения с помощью «1С:Корпорация» 2
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1
16.11.2021 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS 1
12.11.2021 Авиакомпания «Россия» перейдет на «1С» 1
10.11.2021 Восьмой Бизнес-форум 1С:ERP 1
26.10.2021 Фирма «1С» приглашает на восьмой Бизнес-форум 1С:ERP 1
03.06.2021 Росгеология использует решения 1С при создании эффективной производственной системы 1
03.06.2021 ПАО «КамАЗ» и фирма «1С» заключили соглашение о расширении сотрудничества 1
12.02.2021 CorpSoft24 внедрила в Sodexo Россия информационную систему на базе «1С:Корпорация» 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С» 2
23.12.2020 Авиакомпания «Победа» и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
27.10.2020 7-й Бизнес-форум 1С:ERP 1
23.03.2020 ИТ-дочка «Газпрома» яростно отстаивает право на бесконтрольные госзакупки 1
13.03.2020 ТМХ и «1С» реализовали проект цифровой трансформации бизнеса 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 2
31.10.2019 Фирма «1С» представит новые решения для цифровизации бизнеса на CNews Forum 2019 2
08.10.2019 1С представила флагманское решение «1С:ERP. Управление холдингом» 3
07.10.2019 Информационные системы для управления предприятиями обсудят на шестом «Бизнес-форуме 1C:ERP» 2
24.09.2019 Информационные системы для управления предприятиями обсудят на шестом «Бизнес-форуме 1C:ERP» 2
18.09.2019 Информационные системы для управления предприятиями обсудят на 6-м «Бизнес-форуме 1C:ERP» 2
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» 1
08.07.2019 «Синара» и фирма «1С» усилят взаимодействие по внедрению систем на основе «1С:Предприятия» 1
07.06.2019 «Уралкалий» расширяет сотрудничество с «1С» в области ИТ 1

Публикаций - 49, упоминаний - 61

1С:Корпорация и организации, системы, технологии, персоны:

8413 46
SAP SE 5321 9
Oracle Corporation 6751 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 5
Microsoft Corporation 24798 4
МегаФон 9183 4
Газинформсервис - ГИС 301 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 3
1С-Рарус 895 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 643 2
EY - Ernst & Young Global 373 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5008 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 211 2
Ростех - РТ-Информ 140 2
UIPath 104 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 518 2
Citrix Systems 821 2
ММК Информсервис 52 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8855 2
Google LLC 11919 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 294 2
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 25 2
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 2
ИРЗ - Ижевский радиозавод 36 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 832 2
ESG - Enterprise Strategy Group 241 2
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 75 2
Информ 304 2
К2Тех 155 2
Diasoft - Диасофт 919 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
KPMG 258 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Autodesk 615 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7526 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 4
Почта России ПАО 2148 4
РЖД - Российские железные дороги 1935 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 253 3
Синара ГК - Sinara Group 104 3
Восток-Сервис ГК 53 3
Газпром нефть 633 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 199 3
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 2
Абрау-Дюрсо 20 2
ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг 8 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 2
Локотех - Локомотивные технологии 50 2
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 2
Остров Мечты ХК - парк развлечений 12 2
Газпром ПАО 1359 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 180 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 212 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 605 2
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 15 2
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 28 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 2
Транснефть 307 2
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1093 2
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 2
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 4 2
КуйбышевАзот 16 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 129 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Федеральное казначейство России 1806 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11953 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3015 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4330 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4604 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 2
Правительство Иркутской области 31 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 24 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3101 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2016 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1007 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 1
Судебная власть - Judicial power 2332 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 33 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3195 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 320 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 149 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 72 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
Linux Foundation 187 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6813 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31588 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12768 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11823 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16061 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10543 10
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 778 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8254 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21673 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3153 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2236 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14537 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5607 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28658 7
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 563 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4844 6
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1881 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11289 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30366 6
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12800 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13617 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2248 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6262 5
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Управление финансами - Financial management 617 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1284 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14065 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12221 4
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2231 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4479 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11655 4
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6999 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3100 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5407 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2312 35
1С:ERP Управление предприятием 590 33
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 179 26
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 260 20
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 591 19
1С:Документооборот КОРП 84 13
1С:Аналитика 21 8
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 459 8
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 236 7
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 31 4
НКТ - Р7-Офис 400 3
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 2
1С:Бизнес-сеть 6 2
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 2
1С:Контрагент 7 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3282 2
Google Android 14203 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 2
Linux OS 10174 2
Apple iOS 7930 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 2
IBM Public Cloud 26 2
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 2
1С:Шина 9 2
1С:Бухгалтерия КОРП 49 2
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 2
1С:TMS Логистика. Управление перевозками 6 2
1С:Подпись 3 2
1С:Номенклатура 5 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 59 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 34 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 293 2
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 958 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 294 1
Нуралиев Борис 290 22
Нестеров Алексей 145 5
Чаркин Евгений 298 4
Натрусов Артем 285 4
Шадаев Максут 1037 4
Ушаков Анатолий 41 3
Урусов Виктор 131 3
Овсянников Анатолий 2 2
Феоктистов Вадим 36 2
Сотин Денис 206 2
Данилов Михаил 31 2
Скиба Владимир 42 2
Паршин Максим 318 2
Шпак Василий 237 2
Врацкий Андрей 141 2
Подобайло Николай 16 2
Спиридонов Иван 26 2
Бадалов Андрей 65 2
Синельников Александр 27 2
Гваришвили Владимир 26 2
Казарин Станислав 175 2
Барилкин Виктор 29 2
Виноградов Артём 28 2
Смирнова Татьяна 33 2
Мингова Валерия 27 2
Соловьев Сергей 71 2
Агапкин Алексей 39 2
Барсуков Сергей 31 2
Романов Кирилл 31 2
Матвиенко Нина 28 2
Тавадзе Марина 28 2
Тутаев Михаил 52 2
Касаев Сергей 27 2
Козак Николай 168 2
Костин Сергей 36 2
Носенко Артем 30 2
Мацыгин Юрий 44 2
Лазарев Илья 27 2
Кубарев Алексей 55 2
Максимов Андрей 12 2
Россия - РФ - Российская федерация 147876 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14223 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17736 8
Европа 21887 5
Турция - Турецкая республика 2403 4
Азия - Азиатский регион 5600 3
Дания - Королевство 1306 3
Польша - Республика 1969 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52478 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14269 2
Чехия - Чешская Республика 1314 2
Германия - Федеративная Республика 12766 2
Испания - Королевство 3733 2
Нидерланды 3555 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 570 2
Италия - Итальянская Республика 4374 2
Бельгия - Королевство 1157 2
Финляндия - Финляндская Республика 3623 2
Венгрия 841 2
Европа Восточная 3109 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13390 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7673 2
Америка Центральная 79 2
Словакия - Словацкая Республика 473 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2552 1
Россия - СФО - Новосибирск 4399 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1512 1
Казахстан - Республика 5618 1
Бразилия - Федеративная Республика 2388 1
Беларусь - Белоруссия 5796 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1938 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17355 1
Земля - планета Солнечной системы 10447 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3056 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2996 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 656 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 632 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1598 1
Россия - СФО - Иркутская область 1146 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48943 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52250 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5885 20
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6074 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11161 17
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2929 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7200 11
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 297 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19064 10
Экономический эффект 1099 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2192 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29877 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8943 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16626 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13974 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5560 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1350 5
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 941 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1664 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3606 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4104 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24620 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4750 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4017 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3694 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3223 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5046 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10085 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6349 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8182 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1979 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4215 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1473 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 397 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2491 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5729 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1238 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4953 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11086 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1001 1
Ведомости 1065 1
TAdviser - Центр выбора технологий 406 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 332 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 2
IDC - International Data Corporation 4915 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 67 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 872 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1128 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 10
1С:Проект года 25 7
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 5
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2473 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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