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1С:Корпорация
1С:Корпорация и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 290 22
|Нестеров Алексей 145 5
|Чаркин Евгений 298 4
|Натрусов Артем 285 4
|Шадаев Максут 1037 4
|Ушаков Анатолий 41 3
|Урусов Виктор 131 3
|Овсянников Анатолий 2 2
|Феоктистов Вадим 36 2
|Сотин Денис 206 2
|Данилов Михаил 31 2
|Скиба Владимир 42 2
|Паршин Максим 318 2
|Шпак Василий 237 2
|Врацкий Андрей 141 2
|Подобайло Николай 16 2
|Спиридонов Иван 26 2
|Бадалов Андрей 65 2
|Синельников Александр 27 2
|Гваришвили Владимир 26 2
|Казарин Станислав 175 2
|Барилкин Виктор 29 2
|Виноградов Артём 28 2
|Смирнова Татьяна 33 2
|Мингова Валерия 27 2
|Соловьев Сергей 71 2
|Агапкин Алексей 39 2
|Барсуков Сергей 31 2
|Романов Кирилл 31 2
|Матвиенко Нина 28 2
|Тавадзе Марина 28 2
|Тутаев Михаил 52 2
|Касаев Сергей 27 2
|Козак Николай 168 2
|Костин Сергей 36 2
|Носенко Артем 30 2
|Мацыгин Юрий 44 2
|Лазарев Илья 27 2
|Кубарев Алексей 55 2
|Максимов Андрей 12 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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