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Информационные системы для управления предприятиями обсудят на шестом «Бизнес-форуме 1C:ERP»

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Руководители компаний крупного и среднего бизнеса обменяются опытом цифровизации с помощью решений на платформе «1С:Предприятие».

11 октября 2019 года представители руководящего состава коммерческих компаний и государственных учреждений соберутся в Москве на ежегодном «Бизнес-форуме 1C:ERP», посвященном практике внедрений и развитию «1С:ERP» и других решений и сервисов «1С» для корпоративных заказчиков.

Главные темы этого года: новое решение «1С:ERP. Управление холдингом», которое включает в себя возможности «1С:ERP» и «1С:Управление холдингом», а также опыт цифровизации с комплексом «1С:Корпорация».

Фирма «1С» проводит «Бизнес-форум 1С:ERP» в шестой раз. Это событие привлекает большое внимание крупного и среднего бизнеса из России и ближнего зарубежья: в 2018 году число участников форума превысило 2300 представителей руководящего состава из 1200 организаций, более 1200 человек смотрели прямую трансляцию форума.

К участию в форуме приглашаются:

  • представители руководящего состава коммерческих компаний корпоративного сектора: собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директора, финансовые директора и главные бухгалтеры, ИТ-директора и директора по цифровизации, технические директора и руководители производств, HR-директора;
  • представители руководящего состава, и их заместители, отвечающие за информатизацию крупных и средних бюджетных учреждений, федеральных, региональных и муниципальных органов власти;
  • представители партнеров фирмы «1С».

С докладами выступят ключевые спикеры от «1С»: директор фирмы Борис Нуралиев, руководители и эксперты подразделений, отвечающих за разработку платформы «1С:Предприятие», «1С:ERP» и других продуктов и сервисов компании. На форуме будет представлено большое количество докладов заказчиков, в которых они поделятся своим опытом внедрения и использования решений «1С» на примере реальных проектов.

В рамках пленарного заседания в этом году состоится панельная дискуссия «Опыт цифровизации бизнеса с решениями 1C», в ходе которой представители руководства крупных корпоративных заказчиков «1С» обсудят ключевые технологические тренды и расскажут, как решения «1С» помогают их компаниям решать масштабные задачи цифровой трансформации, повышать эффективность бизнеса.

После пленарного заседания на форуме будут работать десять параллельных тематических секций:

  • для ИТ-директоров и директоров по цифровизации;
  • для финансовых директоров и главных бухгалтеров;
  • для технических директоров и руководителей производств;
  • для коммерческих директоров и директоров по маркетингу;
  • для директоров по закупкам и логистике;
  • для руководителей по персоналу;
  • автоматизация управления финансами холдингов;
  • автоматизация документооборота;
  • сервисы для пользователей «1С»;
  • отраслевые и специализированные решения.

Посетители конференции смогут обсудить интересующие их вопросы с экспертами фирмы «1С» — руководителями продуктовых направлений и разработчиками платформы «1С:Предприятие 8», «1С:ERP», «1С:Документооборот», «1С:Управление холдингом», а также с партнерами, занимающимися разработкой отраслевых решений. Помимо этого участники мероприятия познакомятся с практическими примерами использования решений, смогут поделиться мнениями и обсудить актуальные вопросы цифровизации бизнеса с коллегами из других предприятий.

Сегмент корпоративных решений «1C» в последние годы развивался очень динамично. Выпущенное в 2013 году инновационное решение «1С:ERP Управление предприятием» (Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприятия) вошло в состав комплекса «1С:Корпорация», который является сегодня основным трендом цифровизации предприятий с помощью систем «1С». Кроме «1С:ERP» в состав «1С:Корпорации» входят решения для управления финансами в холдингах, управления документооборотом и персоналом.

Эффект синергии от использования этих решений достигается благодаря возможности реализации сквозных бизнес-процессов при выполнении проектов автоматизации предприятий. Ключевыми преимуществами комплекса по сравнению с зарубежными аналогами являются невысокая стоимость владения и возможность получения существенного экономического эффекта, в сочетании с ростом производительности труда и быстрым возвратом инвестиций.

В целом на ERP-решениях «1С» уже автоматизировано более 1000000 рабочих мест.

Форум завершится церемонией награждения победителей третьего международного конкурса корпоративной автоматизации «1C:Проект года», который проводится для определения передовых пользователей и партнеров, добившихся максимальных успехов в цифровизации с решениями «1С».

В этом году на конкурс было подано более 140 проектов, 108 из них было допущено к участию после проверки организационным комитетом.

Конкурс проводится в различных номинациях, среди которых: лучший комплексный проект, самый масштабный проект, лучший территориально-распределенный проект, лучшие проекты в предметных областях, отраслях и регионах.

Основными критериями оценки проектов в конкурсе являются: масштаб проекта, трудозатраты, сроки и качество выполненных работ, экономический эффект от внедрения.

Проекты-победители будут отмечены дипломами и ценными призами, среди которых сертификаты номиналом 500000 рублей на туристическую поездку.

Участие в форуме бесплатное при условии обязательной предварительной регистрации и подтверждения от фирмы «1С». Количество мест ограничено.

Подробная информация о «Бизнес-форуме 1С:ERP», предварительная программа и регистрация представлены на сайте фирмы «1С».

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