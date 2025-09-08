Разделы

1С:ERP Бизнес-форум


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 12-й Бизнес-форум 1С:ERP 2
02.10.2024 11-й Бизнес-форум 1С:ERP 2
04.09.2024 11-й Бизнес-форум 1С:ERP 2
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 10 Бизнес-форум 1С:ERP 2
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 2
05.10.2022 9-й Бизнес-форум 1С:ERP 2
10.11.2021 Восьмой Бизнес-форум 1С:ERP 2
26.10.2021 Фирма «1С» приглашает на восьмой Бизнес-форум 1С:ERP 2
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 2
27.10.2020 7-й Бизнес-форум 1С:ERP 2
07.10.2019 Информационные системы для управления предприятиями обсудят на шестом «Бизнес-форуме 1C:ERP» 3
24.09.2019 Информационные системы для управления предприятиями обсудят на шестом «Бизнес-форуме 1C:ERP» 3
18.09.2019 Информационные системы для управления предприятиями обсудят на 6-м «Бизнес-форуме 1C:ERP» 2
04.10.2017 4-й Бизнес-форум 1С:ERP состоится 27 октября в Москве 2
05.09.2017 1С проведет 4-й Бизнес-форум 1С:ERP 1
16.08.2016 Фирма «1С» проведет третий «Бизнес-форум 1С:ERP» в Москве 2
29.09.2015 23 октября в Москве пройдет «Бизнес-форум 1С:ERP» 2
18.09.2015 «1С» приглашает на Бизнес-форум 1С:ERP 2015 2

Публикаций - 19, упоминаний - 38

1С:ERP Бизнес-форум и организации, системы, технологии, персоны:

8711 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 2
Ростех - РТ-Информ 142 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9039 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 39 1
KoderLine - Кодерлайн 5 1
АртАйТи - artIT 2 1
1С-Рарус 918 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 38 1
Северсталь Проект 3 1
ПИК ГК - ПИК Digital - ПИК Технологии 5 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Ростех - Радиозавод 68 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 17 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 604 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 40 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13689 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2251 1
Microsoft Corporation 25035 1
SAP SE 5380 1
Ланит Интеграция 200 1
Монолит-Инфо 124 1
Atlassian 133 1
Сбер - СберБизнес Софт 72 1
X Corp - Twitter 2897 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 484 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 217 1
TerraLink - ТерраЛинк 287 1
BlueJeans 10 1
Газинформсервис - ГИС 349 1
R-Vision - Р-Вижн 188 1
Polymedia - Полимедиа 144 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 93 1
Аусферр ИТЦ 32 1
ФинГрад - FinGrad 37 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 81 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 138 3
Газпром нефть 649 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 130 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 143 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 275 2
Русагро Группа Компаний 321 2
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 15 2
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 28 2
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
Почта России ПАО 2211 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 145 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 73 1
Komatsu - Комацу 18 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 115 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Абрау-Дюрсо 20 1
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 4 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 14 1
Чеченские минеральные воды 2 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Деловые Линии ГК 76 1
Северсталь ПАО - Severstal 539 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 328 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 230 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 633 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 83 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 351 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 54 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 47 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 7 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 31 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК - ТГК-16 3 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 90 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1964 2
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 34 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3193 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 34 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 89 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12501 1
Федеральное казначейство России 1839 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1881 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2088 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3293 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4645 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3256 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7072 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32916 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55048 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13092 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8625 9
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2276 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5080 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2341 4
Управление финансами - Financial management 627 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3309 3
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 328 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16368 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22360 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11059 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12114 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1286 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 886 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21895 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30320 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2727 1
DevOps - Development и Operations 998 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16675 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14227 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1063 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11667 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2977 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7322 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3014 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3965 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26549 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1448 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7935 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9560 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16749 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21542 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5058 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4308 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12692 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12665 1
1С:ERP Управление предприятием 667 18
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 279 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2378 17
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 192 17
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 242 12
1С:Корпорация 51 10
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 627 9
1С:Аналитика 24 7
1С:Документооборот КОРП 87 6
1С:Шина 12 4
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 470 3
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 2
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 27 2
1С:Контрагент 7 2
1С:Подпись 3 2
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 32 2
1С:Отчетность 19 1
1С:Бизнес-сеть 6 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 42 1
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 36 1
1С:ЭПД 7 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 20 1
1С:Номенклатура 5 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1165 1
Oracle Java - язык программирования 3280 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 530 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 291 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
Google Flutter 56 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1927 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 323 1
Microsoft Teams - MS Teams 593 1
Новые облачные технологии - МойОфис 842 1
НКТ - Р7-Офис 439 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 69 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 48 1
OpenAI ChatGPT 460 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1422 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 237 1
Нуралиев Борис 293 16
Урусов Виктор 136 1
Абакумов Евгений 212 1
Кирьянова Александра 141 1
Аксенов Олег 50 1
Шадаев Максут 1101 1
Врацкий Андрей 151 1
Харитонов Вадим 32 1
Нестеров Алексей 149 1
Ульянов Николай 146 1
Калякин Павел 70 1
Оберемок Надежда 34 1
Аникин Дмитрий 53 1
Нальский Максим 40 1
Милованов Андрей 35 1
Каушанский Александр 37 1
Воронин Павел 158 1
Солдатенкова Ксения 30 1
Белан Иван 30 1
Желнова Алина 31 1
Чаркин Евгений 303 1
Артюхов Сергей 51 1
Новикова Елена 93 1
Шмаков Антон 53 1
Денисов Анатолий 39 1
Шаев Виталий 48 1
Соловьев Виталий 41 1
Натрусов Артем 300 1
Никитин Сергей 82 1
Петухов Антон 51 1
Теплицкий Дмитрий 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44922 13
Европа 24502 5
Азия - Азиатский регион 5680 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 3
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1598 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7914 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3115 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 679 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 643 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1199 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6077 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11507 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53813 16
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6215 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 15
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 331 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7764 8
Экономический эффект 1156 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19793 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3702 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8823 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3097 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4228 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2251 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1525 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3737 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5282 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5853 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14615 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1866 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5144 2
Энергетика - Energy - Energetically 5387 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9681 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3610 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 374 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 342 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31027 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4337 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2480 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1535 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25355 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6509 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1394 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4158 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2539 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2813 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8394 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 818 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 563 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2661 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1074 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3403 1
CNews Инновация года - награда 129 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 63 1
1С:Проект года 27 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1174 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 349 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 72 1
CNews AWARDS - награда 534 1
