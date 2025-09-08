Получите все материалы CNews по ключевому слову
1С:ERP Бизнес-форум
УПОМИНАНИЯ
1С:ERP Бизнес-форум и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 293 16
|Урусов Виктор 136 1
|Абакумов Евгений 212 1
|Кирьянова Александра 141 1
|Аксенов Олег 50 1
|Шадаев Максут 1101 1
|Врацкий Андрей 151 1
|Харитонов Вадим 32 1
|Нестеров Алексей 149 1
|Ульянов Николай 146 1
|Калякин Павел 70 1
|Оберемок Надежда 34 1
|Аникин Дмитрий 53 1
|Нальский Максим 40 1
|Милованов Андрей 35 1
|Каушанский Александр 37 1
|Воронин Павел 158 1
|Солдатенкова Ксения 30 1
|Белан Иван 30 1
|Желнова Алина 31 1
|Чаркин Евгений 303 1
|Артюхов Сергей 51 1
|Новикова Елена 93 1
|Шмаков Антон 53 1
|Денисов Анатолий 39 1
|Шаев Виталий 48 1
|Соловьев Виталий 41 1
|Натрусов Артем 300 1
|Никитин Сергей 82 1
|Петухов Антон 51 1
|Теплицкий Дмитрий 77 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1074 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382188, в очереди разбора - 735249.
Создано именных указателей - 182337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.