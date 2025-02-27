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Дороничи АПХ Агропромышленный холдинг

Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг


27.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 2
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 2
29.04.2022 «1С-ИжТиСи» автоматизирует обновление 1С на предприятии крупного агрохолдинга «Дороничи» 2
27.10.2015 МТС улучшила качество связи в населенных пунктах Кировской области 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Дороничи АПХ и организации, системы, технологии, персоны:

8275 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
1С-ИЖТИСИ 39 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 1
1С-Рарус 888 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Информ 303 1
Ростех - Радиозавод 68 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 34 1
KoderLine - Кодерлайн 5 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
АртАйТи - artIT 2 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 17 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 70 1
Русагро Группа Компаний 279 1
Северсталь ПАО - Severstal 485 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Газпром нефть 623 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 269 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 38 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Водоканал МУП 12 1
Деловые Линии ГК 69 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 73 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 9 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 42 1
ВТБ Недвижимость 3 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 1
Газпром метанол - Сибметахим - Сибирская метанольная химическая компания 2 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
Калининградский янтарный комбинат 1 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
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ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 867 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3470 1
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