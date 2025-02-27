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Коренко Алексей


27.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Коренко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 4 1
Венчурная студия 6 1
Комос Групп 15 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 12 1
Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 9 1
Благо ГК 3 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 20 1
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 9 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 60 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 99 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
Абрау-Дюрсо 19 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 35 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1067 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51439 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1332 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2979 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31157 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1775 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19863 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14010 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21416 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11285 1
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Волошин Константин 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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