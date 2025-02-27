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ЭКО-Культура АПХ Агропромышленный холдинг
Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» — крупнейший производитель овощей защищенного грунта. «ЭКО-культура» владеет 13 высокотехнологичными тепличными комплексами в восьми регионах страны, где круглый год выращивают томаты, огурцы и листовой салат. Компания также инвестирует в создание селекционно-генетического центра и лабораторно-исследовательского комплекса для разработки новых сортов и гибридов.
ЭКО-Культура АПХ и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуль Игорь 3 2
|Евдокимов Евгений 12 1
|Трухачев Сергей 4 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Беляев Владислав 85 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Семенов Александр 148 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Потапкин Михаил 26 1
|Леонов Алексей 79 1
|Васильев Сергей 51 1
|Егоров Вадим 14 1
|Уткин Владислав 20 1
|Осокин Андрей 10 1
|Шадура Максим 17 1
|Корчебный Владимир 3 1
|Дроздов Антон 7 1
|Швиндт Антоний 13 1
|Селихов Дмитрий 12 1
|Сатановская Ольга 4 1
|Кочешков Егор 1 1
|Литвак Сергей 1 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Хорошилов Иван 4 1
|Волис Григорий 7 1
|Алексеева Марина 22 1
|Тарнопольский Ярослав 1 1
|Елизаров Артем 18 1
|Комиссарова Мария 1 1
|Казарин Станислав 175 1
|Карташов Станислав 26 1
|Абдрахманов Рустам 14 1
|Лабковский Филипп 2 1
|Браговский Богдан 4 1
|Лучкина Юлия 3 1
|Ильин Станислав 1 1
|Шумаков Егор 1 1
|Воронов Юрий 1 1
|Ревяшко Антон 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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