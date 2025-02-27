ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг

Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» — крупнейший производитель овощей защищенного грунта. «ЭКО-культура» владеет 13 высокотехнологичными тепличными комплексами в восьми регионах страны, где круглый год выращивают томаты, огурцы и листовой салат. Компания также инвестирует в создание селекционно-генетического центра и лабораторно-исследовательского комплекса для разработки новых сортов и гибридов.