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ЭКО-Культура АПХ Агропромышленный холдинг

ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг

Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» — крупнейший производитель овощей защищенного грунта. «ЭКО-культура» владеет 13 высокотехнологичными тепличными комплексами в восьми регионах страны, где круглый год выращивают томаты, огурцы и листовой салат. Компания также инвестирует в создание селекционно-генетического центра и лабораторно-исследовательского комплекса для разработки новых сортов и гибридов.


27.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
04.09.2024 «Корус Консалтинг» внедрил «1С:WMS» на самом высоконагруженном складе агропромышленного холдинга «Эко-культура» в Подмосковье 1
14.06.2024 Искусственный интеллект будет контролировать качество тепличных овощей в «Эко-культуре» 3
26.04.2023 Итоги 2022 г. ГК «Корус консалтинг»: выручка от ИТ-услуг и реализации собственных продуктов выросла на 18% 1
13.12.2022 ГК «Корус консалтинг» поможет агрохолдингу «ЭКО-культура» оптимизировать производственные процессы 2
26.10.2020 IBS помогла автоматизировать управленческий учет на базе 1С для агрохолдинга «ЭКО-культура» 2
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2

Публикаций - 7, упоминаний - 12

ЭКО-Культура АПХ и организации, системы, технологии, персоны:

8275 4
Корус Консалтинг ГК 1227 3
SAP SE 5289 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 337 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 10 1
Winncom Technologies - Виннком Технологии 14 1
Корус Консалтинг - LAMACON - Logistics and Mathematics Consulting 8 1
Сбер - СберБизнес Софт 57 1
KeepRise - Кипрайз 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1915 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
Почта России ПАО 2120 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2396 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 674 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 859 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 485 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1036 1
Газпром нефть 623 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
ВТБ Лизинг 68 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 47 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
СМП-Страхование 2 1
Quiksilver 9 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 163 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 207 1
Кораблик-Р 20 1
Востокцемент 13 1
Zentiva - Зентива Фарма 4 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 13 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
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