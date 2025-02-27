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Мендус Наталья
Мендус Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Бойко Андрей 50 3
|Воробьев Александр 34 3
|Попов Григорий 22 3
|Чебунина Ольга 21 3
|Строгий Максим 9 3
|Лавриков Илья 4 3
|Федечкин Эдуард 55 2
|Жуйков Вячеслав 5 2
|Кривошеев Игорь 7 2
|Нерадовский Константин 18 1
|Лемехов Филипп 1 1
|Алтухов Дмитрий 45 1
|Гаврин Дмитрий 3 1
|Квятковский Илья 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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