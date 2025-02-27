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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169796
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Мендус Наталья



27.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
24.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
16.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
03.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Мендус Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Терн ГК - Tern Group 77 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 226 3
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 9 3
Слайдер Презентации 10 3
Diasoft - Диасофт 886 2
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 166 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 200 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 3
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 457 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 110 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6294 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12823 3
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 316 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1753 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4756 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7475 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
Бойко Андрей 50 3
Воробьев Александр 34 3
Попов Григорий 22 3
Чебунина Ольга 21 3
Строгий Максим 9 3
Лавриков Илья 4 3
Федечкин Эдуард 55 2
Жуйков Вячеслав 5 2
Кривошеев Игорь 7 2
Нерадовский Константин 18 1
Лемехов Филипп 1 1
Алтухов Дмитрий 45 1
Гаврин Дмитрий 3 1
Квятковский Илья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2398 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2027 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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