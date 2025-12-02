Разделы

Лавриков Илья


СОБЫТИЯ


02.12.2025 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
24.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
16.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
03.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Лавриков Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Слайдер Презентации 13 4
Терн ГК - Tern Group 78 4
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 259 4
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 14 4
Diasoft - Диасофт 1021 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 3
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 194 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 240 2
Motivity 2 1
SAP SE 5424 1
8963 1
Oracle Corporation 6862 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2466 1
Salesforce 456 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 146 1
Snowflake 24 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 206 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 160 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 304 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 25 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 556 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 3
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 318 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4873 1
Правительство Челябинской области 74 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23068 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31613 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72960 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57162 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5244 4
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 329 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11953 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8153 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3401 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7082 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13311 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2265 3
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 153 3
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 986 1
Офисные приложения - Табличный редактор - Tabular editor 109 1
Офисные приложения - Редактор презентаций - Presentation Editor 21 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17976 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12317 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12348 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4889 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1422 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4644 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17115 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11425 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27145 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3051 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3536 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6670 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 676 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33930 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1449 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1312 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8879 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1273 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 472 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4543 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8421 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31901 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 687 1
Слайдер Презентации - Slider AI 5 1
Manticore Search 2 1
Клевер Системс - Конвертум - Convertum 4 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 648 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 1
Linux OS 10871 1
Apple macOS 2241 1
Microsoft Office 3946 1
Microsoft Windows 16306 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1296 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1718 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 649 1
Microsoft Teams - MS Teams 617 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 822 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 613 1
НКТ - Р7-Офис 475 1
SAP Ariba 301 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 202 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 199 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1321 1
Yandex DataLens 52 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 367 1
Microsoft Office 2019 18 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 221 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2041 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
Logstash 9 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 88 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1505 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 24 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 136 1
Передовые технологии - RuDesktop 32 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Axelot SCM 7 1
Think Cell 6 1
FanRuan - FineBI 26 1
Бойко Андрей 56 4
Воробьев Александр 34 4
Попов Григорий 25 4
Строгий Максим 15 4
Мендус Наталья 5 3
Федечкин Эдуард 55 3
Кривошеев Игорь 12 3
Чебунина Ольга 27 3
Жуйков Вячеслав 5 3
Гаврин Дмитрий 4 2
Квятковский Илья 2 2
Нерадовский Константин 18 2
Пильщиков Александр 3 1
Алтухов Дмитрий 46 1
Гусев Михаил 25 1
Мальчер Леонид 15 1
Лемехов Филипп 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 4
Россия - УФО - Челябинская область 1383 1
Германия - Федеративная Республика 12930 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10246 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6228 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3095 4
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 735 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4240 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 872 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 456 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20337 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25915 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1699 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 284 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54918 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51190 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8524 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3215 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3690 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8367 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3743 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 980 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2132 4
