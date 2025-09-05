Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182337
ИКТ 14178
Организации 11017
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3502
Системы 26150
Персоны 78341
География 2939
Статьи 1552
Пресса 1246
ИАА 715
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2711
Мероприятия 869

Клевер Системс Конвертум Convertum

Клевер Системс - Конвертум - Convertum

Конвертум (ООО Клевер Системс) предлагает автоматизированные решения для миграции баз данных и модернизации приложений. Инструменты, Конвертум Мастер для автоматической миграции и Конвертум Сканер для сбора параметров исходных баз данных, обеспечивают  выполнение миграционных задач. Конвертум включен в реестр евразийского программного обеспечения. 

УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 Решения «Клевер Системс» ускорят миграцию компаний на российскую систему управления данными от «СберТеха» 2
29.01.2025 «Конвертум» и Postgres Pro подтвердили технологическую совместимость 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Клевер Системс и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6801 2
SAP SE 5380 1
8711 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2251 1
Diasoft - Диасофт 982 1
Salesforce 442 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 140 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 225 1
Teradata - Терадата 216 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Snowflake 23 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 197 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 189 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 154 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 444 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 246 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 282 1
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 12 1
Слайдер Презентации 12 1
Motivity 2 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 604 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 309 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 343 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 24 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4645 2
Правительство Челябинской области 72 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12038 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21895 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4427 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55048 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32916 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16368 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4768 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1344 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16675 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11667 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30320 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11059 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26549 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2977 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3411 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6500 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 663 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1357 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1282 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8625 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1247 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 442 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4310 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5080 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7973 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31248 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement 671 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7322 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7072 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 935 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2341 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22360 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25462 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5335 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1048 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12114 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11892 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3452 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 609 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1422 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 800 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 147 1
Linux OS 10612 1
Apple macOS 2175 1
Microsoft Office 3882 1
Microsoft Windows 16117 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1165 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 620 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 603 1
Microsoft Teams - MS Teams 593 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1053 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 785 1
НКТ - Р7-Офис 439 1
SAP Ariba 298 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 185 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 185 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1290 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2378 1
Yandex DataLens 48 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 341 1
Microsoft Office 2019 18 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 77 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
IBM Informix СУБД 135 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 216 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1927 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
Embarcadero Interbase 42 1
Logstash 9 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 86 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greenplum DB - Pivotal Greenplum Database 18 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 20 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 127 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Axelot SCM 7 1
Think Cell 6 1
Мигуцкий Алексей 2 2
Бойко Андрей 55 1
Федечкин Эдуард 55 1
Воробьев Александр 34 1
Попов Григорий 24 1
Гусев Михаил 25 1
Кривошеев Игорь 12 1
Мальчер Леонид 15 1
Нерадовский Константин 18 1
Строгий Максим 14 1
Жуйков Вячеслав 5 1
Лавриков Илья 4 1
Гаврин Дмитрий 3 1
Пильщиков Александр 3 1
Квятковский Илья 2 1
Тятюшев Максим 147 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 3
Германия - Федеративная Республика 12854 1
Россия - УФО - Челябинская область 1341 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9681 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 642 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4158 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6077 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2813 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 818 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 446 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19793 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25355 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1535 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 210 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53813 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 727 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3522 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8394 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 265 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3097 1
ЕАЭС - Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 15 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 927 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2088 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382191, в очереди разбора - 735252.
Создано именных указателей - 182337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: