Клевер Системс Конвертум Convertum
Конвертум (ООО Клевер Системс) предлагает автоматизированные решения для миграции баз данных и модернизации приложений. Инструменты, Конвертум Мастер для автоматической миграции и Конвертум Сканер для сбора параметров исходных баз данных, обеспечивают выполнение миграционных задач. Конвертум включен в реестр евразийского программного обеспечения.
УПОМИНАНИЯ
Клевер Системс и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4645 2
|Правительство Челябинской области 72 1
|Мигуцкий Алексей 2 2
|Бойко Андрей 55 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Воробьев Александр 34 1
|Попов Григорий 24 1
|Гусев Михаил 25 1
|Кривошеев Игорь 12 1
|Мальчер Леонид 15 1
|Нерадовский Константин 18 1
|Строгий Максим 14 1
|Жуйков Вячеслав 5 1
|Лавриков Илья 4 1
|Гаврин Дмитрий 3 1
|Пильщиков Александр 3 1
|Квятковский Илья 2 1
|Тятюшев Максим 147 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152783 3
|Германия - Федеративная Республика 12854 1
|Россия - УФО - Челябинская область 1341 1
|Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
