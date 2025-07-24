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Logstash


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 «Платформа Боцман» помогла «Ренессанс Банку» модернизировать систему хранения данных 1
08.11.2024 MaxPatrol VM 2.7 анализирует информацию об активах с помощью искусственного интеллекта 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
19.02.2024 UserGate защитил локальную цифровую инфраструктуру международного автопроизводителя 1
06.10.2021 «М.видео» обновила поисковые возможности онлайн-платформ 1
28.05.2021 Как выстроить мониторинг приложений на бесплатных ИТ-продуктах 1
09.03.2021 Андрей Полянский, «ЭОС Платформа»: На ИТ-рынках регионов сложилась непростая ситуация — за кадры приходится бороться 1
13.11.2019 Россияне нашли замену бежавшему из России знаменитому разработчику ПО для анализа данных 1
06.06.2014 Поиск для сайтов Foursquare и Soundcloud получил $70 млн 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Logstash и организации, системы, технологии, персоны:

Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 20 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5093 1
Cisco Systems 5172 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1504 1
Cisco Systems - Splunk 70 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 29 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
GitHub 897 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1160 1
Zabbix SIA - Заббикс 117 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 318 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 358 1
ICL ГК 420 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 134 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2190 1
8602 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 275 1
Diasoft - Диасофт 958 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 181 1
Oracle Corporation 6779 1
SAP SE 5356 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1347 1
Слайдер Презентации 12 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 222 1
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 137 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 244 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 148 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Motivity 2 1
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 11 1
Salesforce 437 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 15 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2565 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
Связной ГК 1375 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Благосостояние НПФ 51 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Index Ventures 49 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1280 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 304 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 340 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4552 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3267 1
Правительство Челябинской области 72 1
ASF - Apache Software Foundation 214 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69550 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5705 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29767 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21431 3
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7841 3
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5127 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3793 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7018 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2311 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7786 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8704 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25192 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1302 2
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5492 2
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LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1400 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13084 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13059 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12546 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1993 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2470 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2066 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2583 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2033 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 542 1
Оповещение и уведомление - Notification 5029 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3252 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 279 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 424 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2271 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 909 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4442 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 146 5
Kibana - программная панель визуализации данных 12 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1383 3
VolgaBlob - Smart Monitor - SM Store 22 1
Elastic Stack - ELK - Elastic X-Pack 4 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 112 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
React JS - JavaScript фреймворк 96 1
ЭОС EOSmobile - Сервис Мобильных Решений (СМР) 17 1
SoundCloud 27 1
Yelp 44 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 100 1
ЭОС Платформа 3 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 61 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  358 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 616 1
Apple macOS 2150 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 324 1
Microsoft Teams - MS Teams 589 1
Linux OS 10376 1
Microsoft Windows 16033 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 577 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1691 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 780 1
Microsoft Office 3856 1
НКТ - Р7-Офис 429 1
Positive Technologies - MaxPatrol VM - MaxPatrol HCC - MaxPatrol Host Compliance Control 8 1
VK WorkSpace Почта - VK WorkMail - Почта+ 26 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 389 1
Слайдер Презентации - Slider AI 5 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1124 1
Yandex DataLens 46 1
Manticore Search 2 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 125 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 20 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1255 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 176 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1869 1
Полянский Андрей 2 1
Романов Илья 32 1
Акопян Алексей 12 1
Пчелинцев Андрей 2 1
Сычев Иван 1 1
Бойко Андрей 54 1
Лавриков Илья 4 1
Гаврин Дмитрий 3 1
Дуюн Андрей 1 1
Федечкин Эдуард 55 1
Пильщиков Александр 3 1
Нерадовский Константин 18 1
Квятковский Илья 2 1
Жуйков Вячеслав 5 1
Кривошеев Игорь 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 151231 5
Нидерланды 3576 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44606 2
Германия - Федеративная Республика 12827 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52791 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4027 1
Иран - Исламская Республика Иран 1103 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 1
Куба - Республика 379 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 564 1
США - Калифорния 4688 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1189 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1526 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3139 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 961 1
Франция - Французская Республика 7926 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1647 1
Европа 24456 1
Россия - УФО - Челябинская область 1318 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49803 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11223 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14414 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25099 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53316 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3048 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3467 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1466 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3719 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5312 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30687 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2579 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5236 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1996 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 415 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16907 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7154 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4294 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5100 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11388 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7113 1
Аудит - аудиторский услуги 2881 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9441 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6019 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19563 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2682 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1459 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3044 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4128 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 719 1
Английский язык 6789 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 806 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8324 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 187 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2026 1
РБК Инновации 47 1
Bloomberg 1338 1
The Guardian - Британская газета 372 1
Fortune Global 100 141 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 740 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3369 1
День молодёжи - 27 июня 952 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2078 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373865, в очереди разбора - 748580.
Создано именных указателей - 179047.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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