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Positive Technologies MaxPatrol VM MaxPatrol HCC MaxPatrol Host Compliance Control


Система MaxPatrol VM обеспечивает создание цикла управления уязвимостями, в течение 12 часов получает данные о трендовых уязвимостях и позволяет контролировать уровень защищенности. Среди преимуществ MaxPatrol VM – оперативно работающий безагентский способ сканирования активов. 


03.04.2025 Росреестр заплатит треть миллиарда за укрепление своей киберзащиты российскими серверами и ПО 1
08.11.2024 MaxPatrol VM 2.7 анализирует информацию об активах с помощью искусственного интеллекта 1
13.06.2024 MaxPatrol VM 2.5: анализ защищенности веба и Docker-контейнеров из одной консоли 2
05.06.2024 «Иркутская нефтяная компания» использует MaxPatrol VM для получения данных о трендовых уязвимостях 1
13.05.2024 Пенсионный фонд закупает российское защитное ПО почти на миллиард рублей 1
25.07.2023 Positive Technologies увеличила объем отгрузок на 71% — до 3,3 млрд рублей 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1240 6
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 144 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 361 1
Социальные гарантии 37 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 423 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 31 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 5
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VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2720 4
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 607 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6295 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20073 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2288 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31333 2
Оцифровка - Digitization 4624 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2241 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30184 1
Кибербезопасность - ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 83 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 258 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2210 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 762 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 942 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3998 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6736 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 671 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 492 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 349 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 675 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2589 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1569 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 324 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2813 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14231 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 229 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21532 1
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3635 1
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Firewall Assurance - FA 3 1
Network Assurance - NA 4 1
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4598 4
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