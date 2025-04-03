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Positive Technologies MaxPatrol VM MaxPatrol HCC MaxPatrol Host Compliance Control
Система MaxPatrol VM обеспечивает создание цикла управления уязвимостями, в течение 12 часов получает данные о трендовых уязвимостях и позволяет контролировать уровень защищенности. Среди преимуществ MaxPatrol VM – оперативно работающий безагентский способ сканирования активов.
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4266 1
|Козлов Михаил 175 1
|Киселев Антон 2 1
|Науменко Оксана 4 1
|Попов Павел 21 1
|Кузин Андрей 9 1
|Ашроев Вадим 3 1
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