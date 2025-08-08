Пенсионный фонд закупает российское ПО для модернизации систем кибербезопасности

Фонд пенсионного и социального страхования покупает лицензии ПО «Контур информационной безопасности СерчИнформ» для модернизации своей системы кибербезопасности. На закупку выделен 150 млн руб.



Усиление защиты критической инфраструктуры

Как выяснил CNews, Фонд пенсионного и социального страхования России покупает ПО «Контур информационной безопасности СерчИнформ» для модернизации ключевого компонента автоматизированной системы «Технический центр мониторинга информационной безопасности» (ТЦМИБ). На работы выделено 150 млн руб.

Информацию об этом можно обнаружить в опубликованном на сайте государственных закупок техническом задании. Тендер был размещен на торговой площадке 4 августа 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 13 августа. Итоги выбора поставщика подведут 15 августа.

Как указано в документах, Автоматизированная система ТЦМИБ выполняет критически важную функцию непрерывного контроля защищенности информационных систем СФР.

Ее задачи включают выявление, оперативное реагирование, расследование и предупреждение инцидентов информационной безопасности, способных нанести ущерб конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемой информации.

Целью текущей закупки является целенаправленное расширение возможностей ТЦМИБ именно в области обнаружения и реагирования на угрозы информационной безопасности. Эти угрозы возникают в процессах обработки, хранения и перемещения данных и могут нарушать как внутренние нормативные акты СФР, так и требования федерального законодательства в сфере защиты информации и персональных данных.

Детали закупки

«СерчИнформ» — российская DLP-система, которая защищает от утечек конфиденциальных данных, а также предотвращает и расследует факты внутреннего мошенничества

Производитель — компания «СёрчИнформ», российский разработчик и производитель средств обеспечения информационной безопасности. Компания работает на рынке ИТ-технологий с 1995 г., а в сфере ИБ — с 2004 г.

Исполнителю контракта предстоит в сжатые сроки, не позднее 45 рабочих дней с момента заключения государственного контракта, обеспечить передачу СФР прав использования конкретных модулей ПО КИБ «СерчИнформ» версии 5.2.

Центральным элементом закупки является лицензия на подсистему контроля, рассчитанная на 5 тыс. активных пользователей. Дополнительно приобретаются права на ключевые компоненты, включая модуль анализа файлов FileAuditor (лицензия на рабочую станцию), модуль оптического распознавания символов OCR, а также подсистему контентного анализа AlertCenter и подсистему принятия решений Report Center, каждая из которых лицензируется для работы на семи узлах (серверах).

Другое защитное ПО

Как сообщал CNews в мае 2024 г. Фонд пенсионного и социального страхования уже закупал лицензии защитного ПО.

В рамках тендера, служба покупала пяти различных программ российского разработчика Usergate: Security Updates, Advanced Threat Protection, UserGate Log Analyzer и UserGate Management Center. Этот софт предназначен для обеспечения информационной безопасности корпоративной сети.

Покупались и ПО Positive Technologies и EFROS. Пенсионный фонд закупал лицензии для программы MaxPatrol Security Information and Event Management и ее компонентов: MaxPatrol SIEM Server, MaxPatrol VM Server и MaxPatrol VM для выявления уязвимостей.

От EFROS закупалсь лицензии для программ Efros DefOps (многофункциональный комплекс по защите ИТ-инфраструктуры) и дополнения к ней: Firewall Assurance, Integrity Check Compliance и Network Assurance.