Пенсионный фонд закупает российское защитное ПО почти на миллиард рублей

Пенсионный фонд России закупит лицензии отечественных ПО для защиты ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» почти на миллиард рублей.



Забота о безопасности

Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России закупит лицензии для 58 различных отечественных ПО с целью обеспечения информационной безопасности государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

Данная платформа начнет функционировать в течение 2024 г. Предназначена она для автоматизации процессов предоставления мер социальной защиты (поддержки). Содержит в себе сведения о получателях мер социальной защиты, в том числе социальных услуг, иных социальных гарантий, выплат и пенсионного обеспечения и сведения о мероприятиях по реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов и граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В функционал платформы входит: формирование и ведение классификатора мер социальной защиты, перечня категорий их получателей, иных классификаторов, справочников и реестров, предоставление информации об основаниях, условиях, способах, формах и фактах предоставления мер поддержки, а также об организациях, предоставляющих их, контроль за обеспечением гарантированного объема предоставления мер защиты.

Тендер на покупку лицензий был опубликован на сайте госзакупок 26 апреля 2024 г. Заявки принимаются до 13 мая того же года, а выбор исполнителя состоится 15 мая. На закупку выделено 789,8 млн руб.

Какие лицензии покупают

Для подсистемы централизованного доступа к внешним информационным ресурсам Пенсионный фонд закупает лицензии на год для пяти различных программ российского разработчика Usergate: Security Updates, Advanced Threat Protection, UserGate Log Analyzer и UserGate Management Center. Данные программы предназначены для обеспечения информационной безопасности корпоративной сети.

Freepik Пенсионный фонд покупает защитное ПО для своей новой ГИС

Подсистему «Ведомственный центр ГосСОПКА» (орган государственной власти России, регулирующий работу корпоративных центров) обеспечивают программы отечественных разработчиков — Positive Technologies и EFROS, лицензии ПО Positive Technologies закупаются Ведомством сроком на один год, ПО от EFROS закупаются с бессрочной лицензией.

От Positive Technologies Пенсионный фонд закупает лицензии для программы MaxPatrol Security Information and Event Management и ее компонентов: MaxPatrol SIEM Server, MaxPatrol VM Server и MaxPatrol VM для выявления уязвимостей. Сама программа представляет из себя систему комплексного мониторинга информационной безопасности как всей IT-инфраструктуры предприятия, так и отдельных подразделений, узлов и приложений.

От EFROS закупаются лицензии для программ Efros DefOps (многофункциональный комплекс по защите ИТ-инфраструктуры) и дополнения к ней: Firewall Assurance, Integrity Check Compliance и Network Assurance.

Что помимо лицензий

Помимо лицензий для вышеперечисленных ПО, Пенсионный фонд закупает сертификаты для активации сервисной поддержки для своего оборудования, например: для ПАК «Соболь» (средство защиты информации от несанкционированного доступа), «КриптоПро CSP» (линейка криптографических утилит) и iPNet Coordinator HW5000 (шлюз безопасности NGFW, который объединяет в одном устройстве работающие совместно функции безопасности)

Также закупаются сервисные пакеты для серверов Depo Storm 3450U1R и сертификаты активации сервисной поддержки для ПО: Efros DefOps, ViPNet TLS Gateway, ViPNet Client for Windows, Positive Technologies Application Firewall.