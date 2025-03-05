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Network Assurance NA

Network Assurance (NA) предоставлякет гибридное конфигурирование карты сети и ручной режим перераспределения интерфейсов на уровне сети позволяют более точно отображать физическую инфраструктуру и моделировать трафик, учитывая особенности сетевой архитектуры.


05.03.2025 Вышло обновление Efros DefOps: акцент на безопасности и удобстве управления 1
13.05.2024 Пенсионный фонд закупает российское защитное ПО почти на миллиард рублей 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
08.06.2016 Команда «АСТ» защитила городской банк в рамках соревнований «CityF: Противостояние» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Network Assurance и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4929 2
Газинформсервис - ГИС 283 2
Cisco Systems 5127 1
Microsoft Corporation 24692 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 449 1
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Oracle Corporation 6719 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1216 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 198 1
АйТи 1374 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
R-Vision - Р-Вижн 159 1
ICC AOKpass 39 1
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Аусферр ИТЦ 28 1
РЖД - Российские железные дороги 1916 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1646 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Русагро Группа Компаний 280 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 1
Абсолют Банк 234 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 1
Uber 331 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 1
Социальные гарантии 36 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2763 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3357 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4535 3
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 56 3
Linux OS 10047 2
Microsoft Windows 15751 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 351 2
Skybox Security Suite - Skybox View Enterprise Suite - SkyBox Firewall Assurance 8 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 329 1
Новые облачные технологии - МойОфис 792 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 190 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 885 1
НКТ - Р7-Офис 385 1
КриптоПро CSP СКЗИ 213 1
InfoTeCS - ViPNet Client 89 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 14 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 136 1
Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 16 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 70 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 97 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3250 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 67 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 13 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
SELinux - Security Enhanced Linux 26 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 1
UserGate MC - UserGate Management Center 10 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 58 1
SUSE Immunix - AppArmor 15 1
Imperva SecureSphere Database Activity Monitoring - Imperva SecureSphere Database Security 6 1
UserGate Mail Security - UserGate Mail Server 16 1
InfoTeCS - ViPNet TLS Gateway 7 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 1
FreePik 1040 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
НКТ - Р7-графика 31 1
Positive Technologies - MaxPatrol VM - MaxPatrol HCC - MaxPatrol Host Compliance Control 5 1
Tufin SecureTrack 2 1
OISF - Suricata IPS/IDS 16 1
Демидов Сергей 127 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1018 1
Чаркин Евгений 296 1
Абакумов Евгений 206 1
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Нестеров Алексей 144 1
Малышев Сергей 83 1
Раменский Демьян 18 1
Никитин Сергей 72 1
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Левашов Михаил 9 1
Каушанский Александр 33 1
Калякин Павел 66 1
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Ложкин Руслан 34 1
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Оберемок Надежда 30 1
Аникин Дмитрий 45 1
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CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews AWARDS - награда 521 1
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ISE - Integrated Systems Europe 46 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 47 1
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