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Network Assurance (NA) предоставлякет гибридное конфигурирование карты сети и ручной режим перераспределения интерфейсов на уровне сети позволяют более точно отображать физическую инфраструктуру и моделировать трафик, учитывая особенности сетевой архитектуры.