Вышло обновление Efros DefOps: акцент на безопасности и удобстве управления

Компания «Газинформсервис» представила обновление модульной платформы по защите ИТ-инфраструктуры Efros DefOps — релиз 2.12. Платформа получила ряд исправлений, повышающих удобство работы и общую производительность комплекса. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

«В релизе 2.12, помимо новых функциональных возможностей, реализованы доработки инструментов резервного копирования, кластеризации. Новые фичи направлены на повышение надежности и безопасности программного комплекса при обеспечении высокой доступности систем, что особенно важно в условиях постоянного роста объема информации и числа угроз безопасности», — отметила менеджер продукта Efros DefOps Мария Кудрявцева.

Модуль Network Access Control (NAC) теперь обеспечивает защиту от подмены MAC-адресов. Для удобства администратора доступна настройка работы этой функции в режиме мониторинга (фиксация событий в журнале событий) или в режиме ограничения доступа для конечной точки при выявленных нарушениях.

В модуле Network Assurance (NA) расширены возможности работы с картой сети. Гибридное конфигурирование карты сети и ручной режим перераспределения интерфейсов на уровне сети позволяют более точно отображать физическую инфраструктуру и моделировать трафик, учитывая особенности сетевой архитектуры. Добавлена возможность создания пользовательских интерфейсов и правил маршрутизации для максимальной гибкости.

Модуль Firewall Assurance (FA) получил новые виды отчетов и улучшенные инструменты анализа. Так, реализован отчет «Объекты межсетевых экранов», предназначенный для анализа используемых в МЭ объектов и управления ими. Добавлен и отчет «История изменений», который предоставляет информацию об изменениях на нескольких устройствах. Доработанный отчет по зонному анализу упрощает поиск и анализ нарушений безопасности.

Релиз 2.12 теперь поддерживает резервное копирование и восстановление данных комплекса Efros DefOps, обеспечивая дополнительную защиту от потери информации. Архитектура кластера EDO расширена до пяти нод, что повышает отказоустойчивость и позволяет развертывать систему на двух географически разделенных ЦОДах. Добавлена возможность выделения «ролевых» узлов для распределения нагрузки и оптимизации производительности.