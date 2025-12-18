Компания Angara Security объявила о стратегическом решении выделить направление разработки продукта Blazar NAC в отдельную независимую структуру – акционерное общество «Блазар». Такое решение обусловлено растущим глобальным спросом на решения для контроля доступа в сеть ( NAC ) и необходимостью

Компания Angara Security объявила о выходе новой версии системы контроля доступа к сети Blazar Network Access Control (Blazar NAC ). Версия 1.1 включает ряд важных изменений, направленных на повышение удобства использования, улучшение защиты данных и упрощение процессов администрирования. Об этом CNews сообщили предста

к решений в сфере информационной безопасности, сообщает, что cистема контроля доступа к сети Blazar Network Access Control включена в hеестр российского программного обеспечения. Реестровая зап

Продуктовая студия Axel Pro завершила первый этап внедрения NAC-системы AxelNAC в инфраструктуру автомобильного холдинга «Автодом». Пилотный проект был запущен в двух дилерских центрах ГК «Автодом»: «Каширка 45» и «КТМ Каширка». ГК «Автодом» – это автом

ное решение, предназначенное для управления безопасным доступом в сеть пользовательских устройств корпоративных клиентов, объединившее в себе три функции для защиты удаленного доступа устройств: VPN, NAC и EDR. Оно обеспечивает контроль и расширенную защиту устройства, возможность его безопасного подключения к корпоративной сети посредством защищенного соединения (VPN), детектирования вредо