Кибербезопасность NAC Network Access Control Network Admission Control устройства контроля доступа к сети


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


18.12.2025 Angara Security выводит направление разработки Blazar NAC в самостоятельный бизнес

Компания Angara Security объявила о стратегическом решении выделить направление разработки продукта Blazar NAC в отдельную независимую структуру – акционерное общество «Блазар». Такое решение обусловлено растущим глобальным спросом на решения для контроля доступа в сеть (NAC) и необходимостью
30.09.2025 «Газинформсервис» и «Аквариус» подтвердили совместимость Efros DefOps NAC с коммутаторами Aquarius

граммным обеспечением AqNOS версии 7.4.0 полностью совместимы с программным комплексом Efros DefOps NAC версии 2.12. Это открывает пользователям дополнительные возможности для обеспечения надеж
12.05.2025 Angara Security выпустила новую версию системы контроля доступа к сети Blazar Network Access Control

Компания Angara Security объявила о выходе новой версии системы контроля доступа к сети Blazar Network Access Control (Blazar NAC). Версия 1.1 включает ряд важных изменений, направленных на повышение удобства использования, улучшение защиты данных и упрощение процессов администрирования. Об этом CNews сообщили предста
17.02.2025 Система контроля доступа к сети Blazar NAC включена в единый реестр российского программного обеспечения

к решений в сфере информационной безопасности, сообщает, что cистема контроля доступа к сети Blazar Network Access Control включена в hеестр российского программного обеспечения. Реестровая зап
11.12.2024 Axel Pro внедрила NAC-систему в ГК «Автодом»

Продуктовая студия Axel Pro завершила первый этап внедрения NAC-системы AxelNAC в инфраструктуру автомобильного холдинга «Автодом». Пилотный проект был запущен в двух дилерских центрах ГК «Автодом»: «Каширка 45» и «КТМ Каширка». ГК «Автодом» – это автом
16.11.2023 UserGate приглашает тестировать новые решения класса EDR/NAC и SIEM

ное решение, предназначенное для управления безопасным доступом в сеть пользовательских устройств корпоративных клиентов, объединившее в себе три функции для защиты удаленного доступа устройств: VPN, NAC и EDR. Оно обеспечивает контроль и расширенную защиту устройства, возможность его безопасного подключения к корпоративной сети посредством защищенного соединения (VPN), детектирования вредо
27.09.2023 UserGate расскажет о собственном решении класса NAC на конференции CNews «Информационная безопасность 2023»

овательские устройства и каналы подключения в связи с меняющимся ландшафтом актуальных киберугроз. Кроме того, Виталий Даровских раскроет особенности продукта UserGate Client, сочетающего в себе VPN, NAC и EDR, продемонстрирует расширенный подход к возможностям решения, когда NAC развивается в контексте ZTNA, а EDR – в контексте XDR. UserGate Client как один из компонентов экосистемы
25.07.2023 Виталий Даровских, UserGate: Функции западных NAC-систем подходят российским заказчикам лишь на 20%

ные классы решений. Что принципиально отличает NAC-системы от смежных? Виталий Даровских: В понятие Network Access Control входят все решения для контроля и управления сетевым доступом. Однако

19.09.2022 UserGate выпустил на рынок первое отечественное NAC

иентов. Об этом CNews сообщили представители UserGate. UserGate Client как один из компонентов экосистемы безопасности UserGate SUMMA – первая полностью российская разработка с функционалом комплекса NAC, предоставляющая корпоративным клиентам возможности создания гибких политик защиты с помощью правил межсетевого экранирования. Это позволяет фильтровать информационные потоки на основе конк
28.07.2008 Symantec Network Access Control обеспечивает соблюдение политики безопасности

Компания Symantec анонсировала обновление своего решения Symantec Network Access Control, предложив оптимизированные средства контроля за соблюдением политики безопасности пользователями-гостями, управляемыми конечными информационными ресурсами и автоматическ
26.11.2007 Cisco представила новый гостевой сервер для контроля доступа

Компания Cisco разработала новый гостевой сервер для контроля доступа (NAC Guest Server). Таким образом, услуга безопасного гостевого доступа вошла в состав услуг Cisco NAC, включающих оценку роли и профиля пользователей. Новая услуга позволяет любой органи
02.10.2007 Анонсирована новая версия NAC-устройства CounterACT

Компания ForeScout Technologies выпустила новую версию флагманского продукта - устройства контроля доступа к сети (NAC) CounterACT. В новой версии оптимизирован контроль доступа, масштабируемость, а также упрощен процесс настройки и эксплуатации. Кроме того, в новой версии улучшен ряд функций, в частности,

10.09.2007 Cisco расширила возможности контроля над сетевым доступом

пания Cisco представила новые решения для контроля над сетевым доступом (Network Admission Control, NAC). Новый сетевой модуль Cisco NAC для маршрутизаторов Cisco ISR представляет собой

20.08.2007 В Google Earth реализована NAC-адресация

Компания NAC Geographic Products объявила о выходе в свет продукта NAC Enhanced Google Earth (<
13.06.2007 Security 2.0: новые ИБ-продукты от Symantec

воей концепции Security 2.0 представила новые продукты Symantec Endpoint Protection 11.0 и Symantec Network Access Control 11.0 (кодовое название Project Hamlet). Endpoint Protection, обновлени
25.05.2007 Microsoft и Trusted Computing Group объединятся

ы Trusted Network Connect (TNC) от Trusted Computing Group в своей системе контроля доступа к сети (NAC), Network Access Protection (NAP), сообщает ITWeek.co.uk. Генеральный менеджер Microsoft

09.02.2007 Sophos приобрела Endforce

также как часть своего комплексного решения безопасности конечной точки. Таким образом, добавление Network Access Control в Sophos Endpoint Security обеспечит администраторам защищенную вычисл

