Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность NAC Network Access Control Network Admission Control устройства контроля доступа к сети
- Network Access Control (NAC) обеспечивает защиту от подмены MAC-адресов. Для удобства администратора доступна настройка работы этой функции в режиме мониторинга (фиксация событий в журнале событий) или в режиме ограничения доступа для конечной точки при выявленных нарушениях.
- Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации
- Предотвращение утечек информации
- Конфиденциальная информация
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|18.12.2025
|
Angara Security выводит направление разработки Blazar NAC в самостоятельный бизнес
Компания Angara Security объявила о стратегическом решении выделить направление разработки продукта Blazar NAC в отдельную независимую структуру – акционерное общество «Блазар». Такое решение обусловлено растущим глобальным спросом на решения для контроля доступа в сеть (NAC) и необходимостью
|30.09.2025
|
«Газинформсервис» и «Аквариус» подтвердили совместимость Efros DefOps NAC с коммутаторами Aquarius
граммным обеспечением AqNOS версии 7.4.0 полностью совместимы с программным комплексом Efros DefOps NAC версии 2.12. Это открывает пользователям дополнительные возможности для обеспечения надеж
|12.05.2025
|
Angara Security выпустила новую версию системы контроля доступа к сети Blazar Network Access Control
Компания Angara Security объявила о выходе новой версии системы контроля доступа к сети Blazar Network Access Control (Blazar NAC). Версия 1.1 включает ряд важных изменений, направленных на повышение удобства использования, улучшение защиты данных и упрощение процессов администрирования. Об этом CNews сообщили предста
|17.02.2025
|
Система контроля доступа к сети Blazar NAC включена в единый реестр российского программного обеспечения
к решений в сфере информационной безопасности, сообщает, что cистема контроля доступа к сети Blazar Network Access Control включена в hеестр российского программного обеспечения. Реестровая зап
|11.12.2024
|
Axel Pro внедрила NAC-систему в ГК «Автодом»
Продуктовая студия Axel Pro завершила первый этап внедрения NAC-системы AxelNAC в инфраструктуру автомобильного холдинга «Автодом». Пилотный проект был запущен в двух дилерских центрах ГК «Автодом»: «Каширка 45» и «КТМ Каширка». ГК «Автодом» – это автом
|16.11.2023
|
UserGate приглашает тестировать новые решения класса EDR/NAC и SIEM
ное решение, предназначенное для управления безопасным доступом в сеть пользовательских устройств корпоративных клиентов, объединившее в себе три функции для защиты удаленного доступа устройств: VPN, NAC и EDR. Оно обеспечивает контроль и расширенную защиту устройства, возможность его безопасного подключения к корпоративной сети посредством защищенного соединения (VPN), детектирования вредо
|27.09.2023
|
UserGate расскажет о собственном решении класса NAC на конференции CNews «Информационная безопасность 2023»
овательские устройства и каналы подключения в связи с меняющимся ландшафтом актуальных киберугроз. Кроме того, Виталий Даровских раскроет особенности продукта UserGate Client, сочетающего в себе VPN, NAC и EDR, продемонстрирует расширенный подход к возможностям решения, когда NAC развивается в контексте ZTNA, а EDR – в контексте XDR. UserGate Client как один из компонентов экосистемы
|25.07.2023
|
Виталий Даровских, UserGate: Функции западных NAC-систем подходят российским заказчикам лишь на 20%
ные классы решений. Что принципиально отличает NAC-системы от смежных? Виталий Даровских: В понятие Network Access Control входят все решения для контроля и управления сетевым доступом. Однако
|19.09.2022
|
UserGate выпустил на рынок первое отечественное NAC
иентов. Об этом CNews сообщили представители UserGate. UserGate Client как один из компонентов экосистемы безопасности UserGate SUMMA – первая полностью российская разработка с функционалом комплекса NAC, предоставляющая корпоративным клиентам возможности создания гибких политик защиты с помощью правил межсетевого экранирования. Это позволяет фильтровать информационные потоки на основе конк
|28.07.2008
|
Symantec Network Access Control обеспечивает соблюдение политики безопасности
Компания Symantec анонсировала обновление своего решения Symantec Network Access Control, предложив оптимизированные средства контроля за соблюдением политики безопасности пользователями-гостями, управляемыми конечными информационными ресурсами и автоматическ
|26.11.2007
|
Cisco представила новый гостевой сервер для контроля доступа
Компания Cisco разработала новый гостевой сервер для контроля доступа (NAC Guest Server). Таким образом, услуга безопасного гостевого доступа вошла в состав услуг Cisco NAC, включающих оценку роли и профиля пользователей. Новая услуга позволяет любой органи
|02.10.2007
|
Анонсирована новая версия NAC-устройства CounterACT
Компания ForeScout Technologies выпустила новую версию флагманского продукта - устройства контроля доступа к сети (NAC) CounterACT. В новой версии оптимизирован контроль доступа, масштабируемость, а также упрощен процесс настройки и эксплуатации. Кроме того, в новой версии улучшен ряд функций, в частности,
|10.09.2007
|
Cisco расширила возможности контроля над сетевым доступом
пания Cisco представила новые решения для контроля над сетевым доступом (Network Admission Control, NAC). Новый сетевой модуль Cisco NAC для маршрутизаторов Cisco ISR представляет собой
|20.08.2007
|
В Google Earth реализована NAC-адресация
Компания NAC Geographic Products объявила о выходе в свет продукта NAC Enhanced Google Earth (<
|13.06.2007
|
Security 2.0: новые ИБ-продукты от Symantec
воей концепции Security 2.0 представила новые продукты Symantec Endpoint Protection 11.0 и Symantec Network Access Control 11.0 (кодовое название Project Hamlet). Endpoint Protection, обновлени
|25.05.2007
|
Microsoft и Trusted Computing Group объединятся
ы Trusted Network Connect (TNC) от Trusted Computing Group в своей системе контроля доступа к сети (NAC), Network Access Protection (NAP), сообщает ITWeek.co.uk. Генеральный менеджер Microsoft
|09.02.2007
|
Sophos приобрела Endforce
также как часть своего комплексного решения безопасности конечной точки. Таким образом, добавление Network Access Control в Sophos Endpoint Security обеспечит администраторам защищенную вычисл
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернов Иван 36 6
|Даровских Виталий 7 4
|Кудрявцева Мария 4 3
|Гущин Денис 4 3
|Черных Александр 6 3
|Косова Юлия 9 2
|Грибанов Станислав 16 2
|Головлев Максим 16 2
|Зайцева Маргарита 16 2
|Simpson Robin - Симпсон Робин 2 2
|Munford Steve - Манфорд Стив 5 2
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 2
|Лукацкий Алексей 132 2
|Курашев Дмитрий 57 2
|Кузеванов Дмитрий 21 2
|Петухов Антон 62 1
|Нальский Максим 51 1
|Сердюк Виктор 45 1
|Врацкий Андрей 166 1
|Гусев Алексей 19 1
|Соловьев Виталий 52 1
|Орлов Сергей 29 1
|Родин Константин 30 1
|Шилина Мила 8 1
|Ярных Андрей 16 1
|Левашов Михаил 9 1
|Чугунов Евгений 15 1
|Грищенко Сергей 6 1
|Савлюк Вячеслав 18 1
|Пеньковский Михаил 19 1
|Каушанский Александр 54 1
|Горюнов Андрей 6 1
|Калякин Павел 77 1
|Дмитриева Ирина 10 1
|Денисов Анатолий 57 1
|Хасин Евгений 20 1
|Прямов Кирилл 12 1
|Распопов Алексей 49 1
|Харитонов Вадим 43 1
|Босенко Олег 7 1
|DarkReading.com 105 1
|IEEE Access 18 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|BleepingComputer - Издание 422 1
|Hacker News 77 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414405, в очереди разбора - 727862.
Создано именных указателей - 189490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.