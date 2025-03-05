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Firewall Assurance FA
Firewall Assurance (FA) предназначенн для анализа используемых в МЭ объектов и управления ими.
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|23.11.2023
|Бизнесу необходима реальная ИБ 1
Firewall Assurance и организации, системы, технологии, персоны:
|Демидов Сергей 127 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Плешков Алексей 67 1
|Нестеров Алексей 144 1
|Малышев Сергей 83 1
|Раменский Демьян 18 1
|Никитин Сергей 72 1
|Новикова Елена 88 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Ульянов Николай 112 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Воронин Павел 139 1
|Урусов Виктор 130 1
|Петухов Антон 46 1
|Нальский Максим 36 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Соловьев Виталий 37 1
|Родин Константин 27 1
|Ярных Андрей 16 1
|Левашов Михаил 9 1
|Каушанский Александр 33 1
|Калякин Павел 66 1
|Денисов Анатолий 35 1
|Распопов Алексей 34 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Шмаков Антон 46 1
|Ложкин Руслан 34 1
|Шаев Виталий 43 1
|Аксенов Олег 44 1
|Оберемок Надежда 30 1
|Аникин Дмитрий 45 1
|Милованов Андрей 31 1
|Заболотный Дмитрий 1 1
|Солдатенкова Ксения 26 1
|Белан Иван 26 1
|Желнова Алина 27 1
|Артюхов Сергей 42 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145810 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1069 1
|НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 79 1
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