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Naumen SD Naumen Service Desk NauRP NauServiceDesk

СОБЫТИЯ

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01.06.2026 «Калужский турбинный завод» внедрил Naumen Service Desk Pro для управления сервисной деятельностью

О «Калужский турбинный завод» завершил внедрение системы управления сервисной деятельностью на базе Naumen Service Desk Pro. Предприятие централизовало обработку обращений, выстроило единые под
22.04.2026 Холдинг «Русклимат» превратил ИТ-функцию в бизнес-партнера с помощью Naumen

Холдинг «Русклимат» реализовал проект трансформации ИТ-сервисов на базе Naumen Service Desk, в результате которого ИТ-функция перешла от поддержки пользователей к ро
20.04.2026 Naumen Service Desk Pro стал основой управления ИТ-услугами в Челябинской области

технического обслуживания» (ОГКУ «ЦИТО») завершило внедрение системы управления ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk Pro. Решение используется для поддержки исполнительных органов Челябинско
11.03.2026 Подтверждена совместимость «АльтерОС» с Naumen Service Desk

ном завершении комплексного тестирования операционной системы «АльтерОС» с программным обеспечением Naumen Service Desk. Результаты испытаний подтвердили, что решения могут работать в единой ин
05.03.2026 Naumen Service Management Platform получила сертификат соответствия ФСТЭК России

Группа компаний Naumen сообщила о получении сертификата соответствия ФСТЭК России №5044 на программное обеспечение Naumen Service Management Platform. Сертификат выдан 18 февраля 2026 г. и подтверждает соответствие платформы требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия. Получение сертификата п
01.12.2025 «Заслон» создал единую среду для управления ИТ-процессами и проектами на технологиях

овысил прозрачность управления ИТ-процессами и эффективность проектной деятельности на базе решений Naumen Service Desk и Naumen Project Ruler. Результатом внедрения стало сокращение количества
21.10.2025 ГК «Агроэко» внедрила Naumen Service Desk для построения цифровой экосистемы управления ИТ и сервисами

ния «Агроэко-ИТ», входящая в состав одного из агропромышленных холдингов России, внедрила платформу Naumen Service Desk для автоматизации процессов поддержки, учета инфраструктуры и развития вн
Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ

операционного бизнеса компании Naumen Дмитрий Рубин В октябре исполняется 20 лет с момента создания Naumen Service Desk (NSD) — программного продукта, предназначенного для автоматизации процесс
Импортозамещение в госсекторе. Как Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему

лн пользователей ИТ-сервисов. Недавно завершился проект миграции решения на отечественную платформу Naumen Service Desk. Реализация проекта заняла 1,5 года. Были перенесены 9 процессов ITIL и в
18.08.2025 «Газпромтранс» автоматизировал сервисные процессы в администрации и филиалах на базе Naumen Service Desk

охвата автоматизации за счет подключения к единой системе управления корпоративными сервисами (ESM) Naumen Service Desk не только ИТ-подразделений, но и других сервисных служб. Новой системой,

29.05.2025 Dodo Engineering в 2,5 раза ускорила обслуживание и ремонт оборудования с помощью Naumen Service Desk

томатизировала процессы ремонта и замены оборудования в пиццериях «Додо Пицца» на базе ITSM-системы Naumen Service Desk. Сегодня через систему обрабатывают обращения более 150 пиццерий сети по

31.03.2025 «Акрон Холдинг» автоматизировал управление ИТ-услугами с помощью Naumen Service Desk Pro

ствованы в сервисном обслуживании и обрабатывают 20 тыс. запросов ежемесячно с помощью ITSM-системы Naumen Service Desk Pro. Об этом CNews сообщили представители Naumen. «Акрон Холдинг» стремил
27.03.2025 ГК Softline помогла группе компаний ФСК автоматизировать управление ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk

и, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, внедрила российскую ITSM-систему Naumen Service Desk в группе компаний ФСК — одном из девелоперов страны. Проект позволил повы
03.03.2025 «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева перешел на Naumen Service Desk Pro для управления ИТ-сервисами

«Агрокомплекс» им.Н. И. Ткачева внедрил систему управления внутренним ИТ-обслуживанием Naumen Service Desk Pro. Сервисом пользуются 14 тыс. сотрудников. Проект, выполненный в рамка
27.02.2025 ИТ-компания «Лоция» перенесла процессы оказания ИТ-услуг на Naumen Service Desk

ИТ-компания «Лоция» автоматизировала процессы оказания ИТ-услуг с помощью Naumen Service Desk. Благодаря проекту компания получила надежную и отказоустойчивую ITSM-сис
11.12.2024 «Атомстройэкспорт» автоматизировал ИТ-процессы на зарубежных объектах строительства АЭС с помощью Naumen Service Desk

Компания АО «Атомстройэкспорт» внедрила систему для управления ИТ, созданную на базе Naumen Service Desk. Проект охватил восемь площадок строительства АЭС в России и за рубежом.

16.10.2024 «Газпром ЦПС» обеспечил поддержку растущему бизнесу с помощью Naumen Service Desk

решения, не обеспечившего требуемую производительность, на российский продукт промышленного уровня Naumen Service Desk. Новая система помогла снизить трудоемкость поддержки на 15%. Об этом CNe
10.10.2024 «ОБИТ» перешел на Naumen Service Desk для автоматизации бизнес-процессов и клиентского сервиса

Оператор ИТ-решений «ОБИТ» завершил внедрение Naumen Service Desk — enterprise инструмента для автоматизации управления процессами и услуга
09.07.2024 «Цифра брокер» и «Цифра банк» внедрили систему управления сервисными процессами на базе Naumen Service Desk Pro

или проект по внедрению автоматизированной системы управления сервисными процессами на базе решения Naumen Service Desk Pro. Новая система управления повысила сервисно-ориентированный подход ко
24.04.2024 «Центр Единого Сервиса Аскона Лайф Групп» автоматизировал сервисную поддержку клиентов с помощью Naumen SD Pro

также 200 сотрудников внутри компании. «ЦЕС Аскона Лайф Групп» оказывает сервисную поддержку через Naumen SD Pro с апреля 2023 г. В систему поступают запросы от организаций на бухгалтерское, к
07.12.2023 «Центр корпоративных решений» автоматизировал сервисную поддержку с помощью системы Naumen SD Pro

лее 40 тыс. обращений. Компания ЦКР автоматизировала процесс оказания сервисной поддержки в системе Naumen SD Pro: все запросы обслуживаемых организаций на изменения в ИТ-инфраструктуре или уст
30.10.2023 «Ингосстрах» внедрил систему сервисной поддержки и управления внутренними услугами на базе платформы Naumen Service Desk

ки более 8 тыс. сотрудников и свыше 30 тыс. агентов страховой компании на базе российского продукта Naumen Service Desk. Благодаря решению организация переработала каталог внутренних услуг, сде
20.09.2023 Интегратор систем безопасности СТК автоматизировал поддержку клиентов на базе Naumen Service Desk

Российский интегратор решений в области безопасности СТК внедрил продукт Naumen Service Desk (Naumen SD) для автоматизации клиентского сервиса. Ежемесячно на платформ
17.08.2023 «Защитаинфотранс» автоматизировал техническую поддержку с помощью Naumen Service Desk

на цифровизации и внедрении инноваций в транспортной отрасли, стало использовать российское решение Naumen Service Desk (Naumen SD) для автоматизации технической поддержки работников и заказчик
25.05.2023 ЦОДД правительства Москвы автоматизировал внутренний сервис поддержки на Naumen Service Desk Pro

ал свои внутренние процессы, в короткие сроки внедрив электронную систему поддержки на базе решения Naumen Service Desk Pro. Об этом CNews сообщил представитель Naumen. Новый системный подход к
28.03.2023 ГРЧЦ автоматизировал внутренние сервисные процессы с помощью комплексного решения Naumen Service Desk Pro

Ц») завершил внедрение единой системы управления внутрипроизводственными процессами на базе решения Naumen Service Desk Pro. Об этом CNews сообщил представитель компании Naumen. Новый инструмен
24.11.2022 ТПУ обрабатывает запросы на многоэтапные внутренние услуги в Naumen Service Desk

Томский политехнический университет (ТПУ) внедрил Naumen Service Desk для работы с заявками сотрудников и студентов. В новой ИТ-системе учебное
11.10.2022 «Банк Синара» расширил использование Naumen Service Desk для соответствия требованиям Центробанка России

ернизировал систему управления ИТ-инфраструктурой, расширив использование линейки продуктов Naumen: Naumen Service Desk, Naumen Business Service Monitoring и Naumen Project Ruler. Об этом CNews
29.06.2021 Российское представительство Drager доверило Naumen автоматизацию работы сервисного центра

в cервисной службы российского представительства компании Drager (ООО «Дрегер») с помощью платформы Naumen Service Desk. Drager является производителем медицинского оборудования, а также техник
25.05.2021 Казначейство России осуществило миграцию ITSM-системы на российскую платформу Naumen

проекта стал переход системы ITSM (IT Service Management) с платформы HP Service Manager на решение Naumen Service Desk. ITSM-система включает многоуровневый каталог ИТ-сервисов и обеспечивает

23.11.2020 «Газинформсервис» трансформировал процессы сервисного управления на базе решения Naumen Service Desk

разработчик средств защиты информации «Газинформсервис» завершил внедрение российского ITSM-решения Naumen Service Desk. Возможности нового решения обеспечивают управление ИТ-инфраструктурой и

15.09.2020 «Росэнергоатом» создал корпоративную систему сервисной поддержки пользователей ИТ-услуг на базе Naumen Service Desk

ации «Росатом»), единственного оператора атомных станций в России. Единая система на базе платформы Naumen Service Desk обеспечивает автоматизированную сервисную поддержку пользователей в филиа
15.06.2020 «Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре

Московский филиал «Фольксваген Груп Рус», который с 2018 г. использует систему Naumen Service Desk для автоматизации ИТ-процессов и обработки обращений дилеров и клиентов,

12.03.2020 На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk

ли, завершен проект по построению системы управления ИТ-услугами и корпоративными сервисами на базе Naumen Service Desk. Внедренное ITSM-решение обеспечивает обработку более 8 тыс. заявок польз
14.01.2020 НБКИ внедрила Naumen Service Desk

ий» (НБКИ) завершило проект автоматизации процессов предоставления услуг клиентам на базе платформы Naumen Service Desk. Реализация проекта позволила увеличить скорость обработки входящих обращ
09.09.2019 «Код безопасности» перевел поддержку клиентов на Naumen Service Desk

ендорской поддержки компании-разработчика средств защиты информации «Код безопасности» на платформу Naumen Service Desk. На базе платформы была создана единая цифровая среда для взаимодействия

26.08.2019 «Фольксваген груп рус» масштабировал Naumen Service Desk на процессы обслуживания дилеров и клиентов

груп рус» завершен второй этап внедрения системы управления процессами ИТ и сервисным обслуживанием Naumen Service Desk, который стал продолжением реализации сервисного подхода в компании. Прое
25.06.2019 «Россети Урал» создала цифровую систему управления сервисами на базе Naumen Service Desk

едрения отечественной платформы для автоматизации процессов управления ИТ и сервисным обслуживанием Naumen Service Desk. Об этом CNews сообщила пресс-служба группы Naumen. Проект реализуется в

14.06.2019 ОДК завершила внедрение Naumen Service Desk

строения процессов управления ИТ-услугами и сервисным обслуживанием на базе отечественной платформы Naumen Service Desk. Внедрение решения Naumen реализовано в рамках программы цифровой трансфо
24.05.2019 Российское решение Naumen Service Desk подтвердило сертификацию PinkVERIFY

Компания Naumen в мае 2019 г. прошла ежегодную процедуру подтверждения сертификации продукта Naumen Service Desk для автоматизации ИТ и управления сервисными процессами на соответствие т

Публикаций - 200, упоминаний - 382

Naumen SD и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 752 190
9594 14
Softline - Софтлайн 3743 11
Oracle Corporation 7074 8
Microsoft Corporation 25775 7
Ростелеком 10948 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
SAP SE 5601 5
ОБИТ 127 4
Газинформсервис - ГИС 496 4
Крок - Croc 1964 4
АйТи 1519 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
Ivanti - ранее LANDesk 100 3
Микротест 284 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Cisco Systems 5372 3
Yandex - Яндекс 9216 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
HP Inc. 5883 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 3
Directum - Директум 1268 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Компьюлинк ГК - Compulink 456 2
Галактика - Корпорация 1545 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 280 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 2
Аурига - Auriga 77 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 2
Сател 186 2
Прайм Груп - Prime Group 74 2
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 2
Axios Systems - Аксиос Системс 56 2
Инталев - Intalev 275 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 2
Почта России ПАО 2370 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 7
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 6
Акрон ГК - Acron 66 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 5
Газпром нефть 725 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 3
Россети Ленэнерго 1699 3
ГПБ Белгазпромбанк 20 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Volkswagen Group - VW 308 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 2
Транснефть 335 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 2
Синара ГК - Sinara Group 124 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 2
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 18 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 2
Мособлгаз ГУП МО 28 2
КМЗ - Копейский машзавод - Копейский машиностроительный завод 3 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
Альфа-Банк - Белросбанк АКБ - Франсабанк 9 2
Северсталь ПАО - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 2
Sollers - ЗМЗ - Заволжский моторный завод - 15 2
Прагматика 7 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Федеральное казначейство России 1949 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 20 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
OSI - Open Source Initiative 80 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 151
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 137
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 101
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 77
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 54
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 54
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 49
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 44
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 37
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 37
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 34
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 452 34
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 30
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 23
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 22
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 21
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 19
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 17
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 17
Управляемость - Manageability 2271 17
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 16
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 15
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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