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Naumen SD Naumen Service Desk NauRP NauServiceDesk



20.09.2023 Интегратор систем безопасности СТК автоматизировал поддержку клиентов на базе Naumen Service Desk

Российский интегратор решений в области безопасности СТК внедрил продукт Naumen Service Desk (Naumen SD) для автоматизации клиентского сервиса. Ежемесячно на платформ
17.08.2023 «Защитаинфотранс» автоматизировал техническую поддержку с помощью Naumen Service Desk

на цифровизации и внедрении инноваций в транспортной отрасли, стало использовать российское решение Naumen Service Desk (Naumen SD) для автоматизации технической поддержки работников и заказчик
25.05.2023 ЦОДД Правительства Москвы автоматизировал внутренний сервис поддержки на Naumen Service Desk Pro

своих внутренних процессов, в короткие сроки внедрив электронную систему поддержки на базе решения Naumen Service Desk Pro. Новый системный подход к предоставлению сервисов позволил оптимизиро
25.05.2023 ЦОДД правительства Москвы автоматизировал внутренний сервис поддержки на Naumen Service Desk Pro

ал свои внутренние процессы, в короткие сроки внедрив электронную систему поддержки на базе решения Naumen Service Desk Pro. Об этом CNews сообщил представитель Naumen. Новый системный подход к
28.03.2023 ГРЧЦ автоматизировал внутренние сервисные процессы с помощью комплексного решения Naumen Service Desk Pro

Ц») завершил внедрение единой системы управления внутрипроизводственными процессами на базе решения Naumen Service Desk Pro. Об этом CNews сообщил представитель компании Naumen. Новый инструмен
29.11.2022 Проектный офис Правительства России использует технологии Naumen

здал систему взаимодействия проектных офисов — СВПО. ИТ-решение, в основе которого лежит российская платформа Naumen Service Desk Pro, обеспечивает возможность оперативного информационного взаи
24.11.2022 ТПУ обрабатывает запросы на многоэтапные внутренние услуги в Naumen Service Desk

Томский политехнический университет (ТПУ) внедрил Naumen Service Desk для работы с заявками сотрудников и студентов. В новой ИТ-системе учебное
11.10.2022 «Банк Синара» расширил использование Naumen Service Desk для соответствия требованиям Центробанка России

ернизировал систему управления ИТ-инфраструктурой, расширив использование линейки продуктов Naumen: Naumen Service Desk, Naumen Business Service Monitoring и Naumen Project Ruler. Об этом CNews
Импортозамещение в госсекторе. Как Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему

лн пользователей ИТ-сервисов. Недавно завершился проект миграции решения на отечественную платформу Naumen Service Desk. Реализация проекта заняла 1,5 года. Были перенесены 9 процессов ITIL и в
29.06.2021 Российское представительство Drager доверило Naumen автоматизацию работы сервисного центра

в cервисной службы российского представительства компании Drager (ООО «Дрегер») с помощью платформы Naumen Service Desk. Drager является производителем медицинского оборудования, а также техник
25.05.2021 Казначейство России осуществило миграцию ITSM-системы на российскую платформу Naumen

проекта стал переход системы ITSM (IT Service Management) с платформы HP Service Manager на решение Naumen Service Desk. ITSM-система включает многоуровневый каталог ИТ-сервисов и обеспечивает

18.02.2021 «Азбука вкуса» усовершенствовала систему управления ИТ на базе решения Naumen

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» мигрировала на обновленную версию Naumen Service Desk и масштабировала решение на новые процессы, включая юридическую и админис
23.11.2020 «Газинформсервис» трансформировал процессы сервисного управления на базе решения Naumen Service Desk

разработчик средств защиты информации «Газинформсервис» завершил внедрение российского ITSM-решения Naumen Service Desk. Возможности нового решения обеспечивают управление ИТ-инфраструктурой и

15.09.2020 «Росэнергоатом» создал корпоративную систему сервисной поддержки пользователей ИТ-услуг на базе Naumen Service Desk

ации «Росатом»), единственного оператора атомных станций в России. Единая система на базе платформы Naumen Service Desk обеспечивает автоматизированную сервисную поддержку пользователей в филиа
15.06.2020 «Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре

Московский филиал «Фольксваген Груп Рус», который с 2018 г. использует систему Naumen Service Desk для автоматизации ИТ-процессов и обработки обращений дилеров и клиентов,

31.03.2020 ЦИТ Вологодской области модернизировал систему управления сервисами на базе решения Naumen

ельной государственной власти и подведомственных им учреждений области, завершено внедрение системы Naumen Service Desk для комплексного управления сервисными процессами (ITSM-системы). Решение
12.03.2020 На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk

ли, завершен проект по построению системы управления ИТ-услугами и корпоративными сервисами на базе Naumen Service Desk. Внедренное ITSM-решение обеспечивает обработку более 8 тыс. заявок польз
14.01.2020 НБКИ внедрила Naumen Service Desk

ий» (НБКИ) завершило проект автоматизации процессов предоставления услуг клиентам на базе платформы Naumen Service Desk. Реализация проекта позволила увеличить скорость обработки входящих обращ
17.10.2019 Naumen внедрил комплексную цифровую платформу по управлению сервисными процессами в БК «Лига ставок»

Naumen завершил проект по внедрению решения Naumen Service Desk для автоматизации ИТ и сервисного обслуживания в российской букмекерской

09.09.2019 «Код безопасности» перевел поддержку клиентов на Naumen Service Desk

ендорской поддержки компании-разработчика средств защиты информации «Код безопасности» на платформу Naumen Service Desk. На базе платформы была создана единая цифровая среда для взаимодействия

26.08.2019 «Фольксваген груп рус» масштабировал Naumen Service Desk на процессы обслуживания дилеров и клиентов

груп рус» завершен второй этап внедрения системы управления процессами ИТ и сервисным обслуживанием Naumen Service Desk, который стал продолжением реализации сервисного подхода в компании. Прое
25.06.2019 «Россети Урал» создала цифровую систему управления сервисами на базе Naumen Service Desk

едрения отечественной платформы для автоматизации процессов управления ИТ и сервисным обслуживанием Naumen Service Desk. Об этом CNews сообщила пресс-служба группы Naumen. Проект реализуется в

14.06.2019 ОДК завершила внедрение Naumen Service Desk

строения процессов управления ИТ-услугами и сервисным обслуживанием на базе отечественной платформы Naumen Service Desk. Внедрение решения Naumen реализовано в рамках программы цифровой трансфо
24.05.2019 Российское решение Naumen Service Desk подтвердило сертификацию PinkVERIFY

Компания Naumen в мае 2019 г. прошла ежегодную процедуру подтверждения сертификации продукта Naumen Service Desk для автоматизации ИТ и управления сервисными процессами на соответствие т
14.05.2019 «Медиа бизнес солюшенс» внедрила «Единое окно» на базе Naumen Service Desk

а бизнес солюшенс» завершился проект по созданию службы «Единое окно» на базе комплексной платформы Naumen Service Desk. Новая автоматизированная система позволяет централизованно управлять зна
08.04.2019 Решение Naumen Service Desk внедрено в золотодобывающей компании «Полюс»

ла проект создания корпоративного многофункционального центра (МФЦ) на базе отечественной платформы Naumen Service Desk. Возможности универсальной платформы российского вендора Naumen позволили
04.04.2019 В реестр российского ПО внесена Naumen Service Management Platform

зования платформы является скорость конфигурирования и автоматизации процессов. На базе платформы Naumen SMP создано множество продуктов, среди которых есть и решения-лидеры в своих классах: продукты Naumen Service Desk и Naumen ITAM для автоматизации управления ИТ-инфраструктурой в крупных и средних компаниях и госсекторе; облачный маркетплейс под брендом ITSM 365, направленный на SMB-сегм
27.03.2019 «Русгидро» перешла на отечественную систему поддержки пользователей Naumen Service Desk

ия «Русгидро» на конкурсной основе была выбрана отечественная разработка: продукт компании Naumen – Naumen Service Desk. Naumen Service Desk пришла на смену Axios Assyst британской компа
18.02.2019 РЦИТ Якутии вдвое снизил затраты на обработку обращений благодаря переходу на Naumen Service Desk

Naumen объявила о завершении проекта по внедрению отечественной платформы Naumen Service Desk в Республиканском центре инфокоммуникационных технологий Якутии (ГБУ РС (
30.11.2018 КМЗ перешел на сервисную модель управления на базе платформы Naumen

у горной техники, завершен проект автоматизации процессов сервисного обслуживания на базе платформы Naumen Service Desk. Внедрение, реализованное компанией Softline, обеспечило предприятию пере
25.10.2018 OCS оптимизировала бизнес-процессы с помощью Naumen Service Desk

OCS Distribution завершила внедрение системы управления сервисными процессами Naumen Service Desk. Новое решение повысит прозрачность обслуживания обращений более 2000 биз
11.10.2018 «Фольксваген Груп Рус» делает ставку на российское ПО Naumen

Московский филиал «Фольксваген Груп Рус» запустил систему управления процессами ИТ – Naumen Service Desk. Реализация решения российского разработчика Naumen повысила оперативност
01.10.2018 «Сбербанк страхование» трансформировал процессы сервисного обслуживания пользователей при помощи Naumen Service Desk

завершила проект автоматизации процессов управления ИТ и сервисного обслуживания на базе платформы Naumen Service Desk. Внедрение полнофункциональной ITSM-платформы позволило страховщику орган
08.08.2018 «Икс-ком» перешел на сервисную модель управления процессами на базе Naumen Service Desk

тор, автоматизировал процессы управления ИТ и сервисного обслуживания на базе комплексной платформы Naumen Service Desk. С внедрением полнофункциональной платформы отечественного вендора Naumen
28.06.2018 Naumen переводит ITSM на интеллектуальную платформу

n (SMIA). Базисом для Центра послужат многолетняя практика реализации ITSM-проектов на базе решения Naumen Service Desk и опыт по созданию высокоинтеллектуальных систем. Синтез технологий и экс
21.06.2018 Naumen выпустила новую версию решения для управления сервисными процессами и автоматизации ОЦО

я бизнеса и органов государственной власти, выпустил новую версию российского программного продукта Naumen Service Desk для управления ИТ, сервисными процессами и автоматизации объединенных цен
30.05.2018 «Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen

«Новапорт», одна из крупнейших сетей региональных аэропортов России, внедрила систему Naumen Service Desk. Реализация сервисного подхода в управлении процессами ИТ на базе разверн
21.02.2018 Naumen представила Naumen Service Desk версии 4.8

Naumen объявила о выходе новой версии российского программного продукта Naumen Service Desk 4.8 для автоматизации управления ИТ и сервисного обслуживания. Релиз соде
22.08.2017 «Почта России» запустила систему ИТ-управления на базе технологий Naumen

ия процессами ИТ и сервисным обслуживанием. Внедрение отказоустойчивой системы, построенной на базе Naumen Service Desk и других разработок Naumen, обеспечило эффективное централизованное управ
12.07.2017 Мособлгаз автоматизировал работу с клиентами на базе Naumen Service Desk

аселения завершила проект автоматизации обработки обращений клиентов на базе отечественного решения Naumen Service Desk. Автоматизированная система наряду с оперативной обработкой массовых обра

Публикаций - 140, упоминаний - 145

Naumen SD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Naumen - Наумен 549 141
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 14
7342 11
Oracle Corporation 6389 6
Microsoft Corporation 23868 5
Softline - Софтлайн 2211 4
Центел - Центральный телеграф 395 3
HP Inc. 5559 3
IBM - International Business Machines Corp 9206 3
Directum - Директум 920 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 746 3
SAP SE 4898 3
АйТи 1310 2
Инталев - Intalev 258 2
Axios Systems - Аксиос Системс 19 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 2
Новапорт - Аэропортовая сеть 4 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 527 2
Галактика - Корпорация 1410 2
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 266 2
Микротест 276 2
Крок - Croc 1706 2
Ivanti - ранее LANDesk 13 2
Softline Solutions - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 42 2
Интер РАО ИТ - Интер РАО Информационные технологии 1 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 387 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 1
Naumen Казахстан 2 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 1
Cisco Systems 4914 1
СТК - Специальные технологии контроля 7 1
Код Безопасности 499 1
Sony 6428 1
Oracle - Sun Microsystems 2171 1
Почта России - Почтатех - Почтовые технологии 25 1
X Corp - Twitter 2477 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 355 1
Mitsubishi Electric 300 1
Huawei 3598 1
Почта России ПАО 1939 6
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 27 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 270 4
Акрон ГК - Acron 34 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 91 3
Россети Ленэнерго 68 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 418 3
ГПБ Белгазпромбанк 11 3
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 344 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 196 3
Danone - Юнимилк 42 2
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 123 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 108 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 23 2
КМЗ - Копейский машиностроительный завод 2 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 72 2
Skoda - Škoda Auto 45 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 17 2
Volkswagen Audi Group 195 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
Альфа-Банк - Белросбанк АКБ 1 2
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 12 2
Sollers ЗМЗ - Заволжский моторный завод 7 2
Газпром нефть 511 2
Volkswagen Group - VW 255 2
Прагматика 5 2
X5 Group - Перекрёсток 358 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК 46 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 30 2
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 2 2
МТБанк 5 2
Северсталь ПАО - Severstal 377 2
Мособлгаз ГУП МО 2 2
Синара ГК - Sinara Group 41 1
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 20 1
ТрансКонтейнер 33 1
Ростех - ОДК УМПО - ОКБ имени А. Люльки - Опытное конструкторское бюро имени А. Люльки 1 1
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 209 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 36 1
РЕСО-Гарантия СК 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 7
Федеральное казначейство России 1592 7
Правительство Москвы 1871 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 57 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 2 2
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 4 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 36 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 108 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 97 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 1
Судебная власть - Judicial power 538 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 1 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 30 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 42 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 50 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 134 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 347 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 301 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 1 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 21 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 122
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 577 110
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 83
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 427 50
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1083 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 39
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 29
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 26
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 365 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 23
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 465 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 20
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4122 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 19
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 157 18
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1591 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 17
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 91 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 13
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 425 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 12
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4387 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 11 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1629 10
Управляемость - Manageability 1627 10
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3040 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 3373 9
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 576 9
Pink Elephаnt PinkVERIFY - методика оценки соответствия ITSM 15 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 8
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 24 8
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 1074 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1034 22
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen Phone - Naumen Skorozvon 131 22
Naumen DMS - NauDoc 43 15
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 28 12
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 25 9
Microsoft Windows 2000 940 7
Naumen Inventory 6 6
Naumen Network Manager 6 5
Linux OS 8523 4
Microsoft Windows 14705 4
HPE Service Manager 1 4
Microsoft SQL Server 1259 4
Naumen University 9 3
Naumen Telecom 8 3
Naumen SMIA - Naumen Service Management Intelligent Automation - NSMIA 5 3
Cisco Desk Pro 5 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 987 3
Naumen ITSM365 7 3
BMC Remedy ITSM Suite 5 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1484 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 254 3
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 60 3
Atlassian - Jira - Система отслеживания ошибок 130 3
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 21 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 41 2
Microsoft Dynamics CRM 433 2
Naumen SRM - Naumen Supplier Relationship Management - Naumen SRM GPMS Управление закупками 7 2
Галактика ERP 96 2
Naumen SoftPhone - Naumen WebPhone 8 2
Oracle Java - язык программирования 2642 2
Naumen Project Ruler 3 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 2
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 12 2
Naumen ITAM - Naumen IT Asset Management 2 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 124 2
Apple iPhone 6 597 2
Oracle СУБД 602 2
Naumen DAP - Naumen Data Aggregation Platform 4 2
АстроСофт - AstroSoft HelpDesk 5 2
NVision Барьер 570 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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