Naumen SD Naumen Service Desk NauRP NauServiceDesk

«Калужский турбинный завод» внедрил Naumen Service Desk Pro для управления сервисной деятельностью О «Калужский турбинный завод» завершил внедрение системы управления сервисной деятельностью на базе Naumen Service Desk Pro. Предприятие централизовало обработку обращений, выстроило единые под

Холдинг «Русклимат» превратил ИТ-функцию в бизнес-партнера с помощью Naumen Холдинг «Русклимат» реализовал проект трансформации ИТ-сервисов на базе Naumen Service Desk, в результате которого ИТ-функция перешла от поддержки пользователей к ро

Naumen Service Desk Pro стал основой управления ИТ-услугами в Челябинской области технического обслуживания» (ОГКУ «ЦИТО») завершило внедрение системы управления ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk Pro. Решение используется для поддержки исполнительных органов Челябинско

Подтверждена совместимость «АльтерОС» с Naumen Service Desk ном завершении комплексного тестирования операционной системы «АльтерОС» с программным обеспечением Naumen Service Desk. Результаты испытаний подтвердили, что решения могут работать в единой ин

Naumen Service Management Platform получила сертификат соответствия ФСТЭК России Группа компаний Naumen сообщила о получении сертификата соответствия ФСТЭК России №5044 на программное обеспечение Naumen Service Management Platform. Сертификат выдан 18 февраля 2026 г. и подтверждает соответствие платформы требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия. Получение сертификата п

«Заслон» создал единую среду для управления ИТ-процессами и проектами на технологиях овысил прозрачность управления ИТ-процессами и эффективность проектной деятельности на базе решений Naumen Service Desk и Naumen Project Ruler. Результатом внедрения стало сокращение количества

ГК «Агроэко» внедрила Naumen Service Desk для построения цифровой экосистемы управления ИТ и сервисами ния «Агроэко-ИТ», входящая в состав одного из агропромышленных холдингов России, внедрила платформу Naumen Service Desk для автоматизации процессов поддержки, учета инфраструктуры и развития вн

Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ операционного бизнеса компании Naumen Дмитрий Рубин В октябре исполняется 20 лет с момента создания Naumen Service Desk (NSD) — программного продукта, предназначенного для автоматизации процесс

Импортозамещение в госсекторе. Как Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему лн пользователей ИТ-сервисов. Недавно завершился проект миграции решения на отечественную платформу Naumen Service Desk. Реализация проекта заняла 1,5 года. Были перенесены 9 процессов ITIL и в

«Газпромтранс» автоматизировал сервисные процессы в администрации и филиалах на базе Naumen Service Desk охвата автоматизации за счет подключения к единой системе управления корпоративными сервисами (ESM) Naumen Service Desk не только ИТ-подразделений, но и других сервисных служб. Новой системой,

Dodo Engineering в 2,5 раза ускорила обслуживание и ремонт оборудования с помощью Naumen Service Desk томатизировала процессы ремонта и замены оборудования в пиццериях «Додо Пицца» на базе ITSM-системы Naumen Service Desk. Сегодня через систему обрабатывают обращения более 150 пиццерий сети по

«Акрон Холдинг» автоматизировал управление ИТ-услугами с помощью Naumen Service Desk Pro ствованы в сервисном обслуживании и обрабатывают 20 тыс. запросов ежемесячно с помощью ITSM-системы Naumen Service Desk Pro. Об этом CNews сообщили представители Naumen. «Акрон Холдинг» стремил

ГК Softline помогла группе компаний ФСК автоматизировать управление ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk и, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, внедрила российскую ITSM-систему Naumen Service Desk в группе компаний ФСК — одном из девелоперов страны. Проект позволил повы

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева перешел на Naumen Service Desk Pro для управления ИТ-сервисами «Агрокомплекс» им.Н. И. Ткачева внедрил систему управления внутренним ИТ-обслуживанием Naumen Service Desk Pro. Сервисом пользуются 14 тыс. сотрудников. Проект, выполненный в рамка

ИТ-компания «Лоция» перенесла процессы оказания ИТ-услуг на Naumen Service Desk ИТ-компания «Лоция» автоматизировала процессы оказания ИТ-услуг с помощью Naumen Service Desk. Благодаря проекту компания получила надежную и отказоустойчивую ITSM-сис

«Атомстройэкспорт» автоматизировал ИТ-процессы на зарубежных объектах строительства АЭС с помощью Naumen Service Desk Компания АО «Атомстройэкспорт» внедрила систему для управления ИТ, созданную на базе Naumen Service Desk. Проект охватил восемь площадок строительства АЭС в России и за рубежом.

«Газпром ЦПС» обеспечил поддержку растущему бизнесу с помощью Naumen Service Desk решения, не обеспечившего требуемую производительность, на российский продукт промышленного уровня Naumen Service Desk. Новая система помогла снизить трудоемкость поддержки на 15%. Об этом CNe

«ОБИТ» перешел на Naumen Service Desk для автоматизации бизнес-процессов и клиентского сервиса Оператор ИТ-решений «ОБИТ» завершил внедрение Naumen Service Desk — enterprise инструмента для автоматизации управления процессами и услуга

«Цифра брокер» и «Цифра банк» внедрили систему управления сервисными процессами на базе Naumen Service Desk Pro или проект по внедрению автоматизированной системы управления сервисными процессами на базе решения Naumen Service Desk Pro. Новая система управления повысила сервисно-ориентированный подход ко

«Центр Единого Сервиса Аскона Лайф Групп» автоматизировал сервисную поддержку клиентов с помощью Naumen SD Pro также 200 сотрудников внутри компании. «ЦЕС Аскона Лайф Групп» оказывает сервисную поддержку через Naumen SD Pro с апреля 2023 г. В систему поступают запросы от организаций на бухгалтерское, к

«Центр корпоративных решений» автоматизировал сервисную поддержку с помощью системы Naumen SD Pro лее 40 тыс. обращений. Компания ЦКР автоматизировала процесс оказания сервисной поддержки в системе Naumen SD Pro: все запросы обслуживаемых организаций на изменения в ИТ-инфраструктуре или уст

«Ингосстрах» внедрил систему сервисной поддержки и управления внутренними услугами на базе платформы Naumen Service Desk ки более 8 тыс. сотрудников и свыше 30 тыс. агентов страховой компании на базе российского продукта Naumen Service Desk. Благодаря решению организация переработала каталог внутренних услуг, сде

Интегратор систем безопасности СТК автоматизировал поддержку клиентов на базе Naumen Service Desk Российский интегратор решений в области безопасности СТК внедрил продукт Naumen Service Desk (Naumen SD) для автоматизации клиентского сервиса. Ежемесячно на платформ

«Защитаинфотранс» автоматизировал техническую поддержку с помощью Naumen Service Desk на цифровизации и внедрении инноваций в транспортной отрасли, стало использовать российское решение Naumen Service Desk (Naumen SD) для автоматизации технической поддержки работников и заказчик

ЦОДД правительства Москвы автоматизировал внутренний сервис поддержки на Naumen Service Desk Pro ал свои внутренние процессы, в короткие сроки внедрив электронную систему поддержки на базе решения Naumen Service Desk Pro. Об этом CNews сообщил представитель Naumen. Новый системный подход к

ГРЧЦ автоматизировал внутренние сервисные процессы с помощью комплексного решения Naumen Service Desk Pro Ц») завершил внедрение единой системы управления внутрипроизводственными процессами на базе решения Naumen Service Desk Pro. Об этом CNews сообщил представитель компании Naumen. Новый инструмен

ТПУ обрабатывает запросы на многоэтапные внутренние услуги в Naumen Service Desk Томский политехнический университет (ТПУ) внедрил Naumen Service Desk для работы с заявками сотрудников и студентов. В новой ИТ-системе учебное

«Банк Синара» расширил использование Naumen Service Desk для соответствия требованиям Центробанка России ернизировал систему управления ИТ-инфраструктурой, расширив использование линейки продуктов Naumen: Naumen Service Desk, Naumen Business Service Monitoring и Naumen Project Ruler. Об этом CNews

Российское представительство Drager доверило Naumen автоматизацию работы сервисного центра в cервисной службы российского представительства компании Drager (ООО «Дрегер») с помощью платформы Naumen Service Desk. Drager является производителем медицинского оборудования, а также техник

Казначейство России осуществило миграцию ITSM-системы на российскую платформу Naumen проекта стал переход системы ITSM (IT Service Management) с платформы HP Service Manager на решение Naumen Service Desk. ITSM-система включает многоуровневый каталог ИТ-сервисов и обеспечивает

«Газинформсервис» трансформировал процессы сервисного управления на базе решения Naumen Service Desk разработчик средств защиты информации «Газинформсервис» завершил внедрение российского ITSM-решения Naumen Service Desk. Возможности нового решения обеспечивают управление ИТ-инфраструктурой и

«Росэнергоатом» создал корпоративную систему сервисной поддержки пользователей ИТ-услуг на базе Naumen Service Desk ации «Росатом»), единственного оператора атомных станций в России. Единая система на базе платформы Naumen Service Desk обеспечивает автоматизированную сервисную поддержку пользователей в филиа

«Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре Московский филиал «Фольксваген Груп Рус», который с 2018 г. использует систему Naumen Service Desk для автоматизации ИТ-процессов и обработки обращений дилеров и клиентов,

На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk ли, завершен проект по построению системы управления ИТ-услугами и корпоративными сервисами на базе Naumen Service Desk. Внедренное ITSM-решение обеспечивает обработку более 8 тыс. заявок польз

НБКИ внедрила Naumen Service Desk ий» (НБКИ) завершило проект автоматизации процессов предоставления услуг клиентам на базе платформы Naumen Service Desk. Реализация проекта позволила увеличить скорость обработки входящих обращ

«Код безопасности» перевел поддержку клиентов на Naumen Service Desk ендорской поддержки компании-разработчика средств защиты информации «Код безопасности» на платформу Naumen Service Desk. На базе платформы была создана единая цифровая среда для взаимодействия

«Фольксваген груп рус» масштабировал Naumen Service Desk на процессы обслуживания дилеров и клиентов груп рус» завершен второй этап внедрения системы управления процессами ИТ и сервисным обслуживанием Naumen Service Desk, который стал продолжением реализации сервисного подхода в компании. Прое

«Россети Урал» создала цифровую систему управления сервисами на базе Naumen Service Desk едрения отечественной платформы для автоматизации процессов управления ИТ и сервисным обслуживанием Naumen Service Desk. Об этом CNews сообщила пресс-служба группы Naumen. Проект реализуется в

ОДК завершила внедрение Naumen Service Desk строения процессов управления ИТ-услугами и сервисным обслуживанием на базе отечественной платформы Naumen Service Desk. Внедрение решения Naumen реализовано в рамках программы цифровой трансфо