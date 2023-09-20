Naumen SD Naumen Service Desk NauRP NauServiceDesk

Интегратор систем безопасности СТК автоматизировал поддержку клиентов на базе Naumen Service Desk Российский интегратор решений в области безопасности СТК внедрил продукт Naumen Service Desk (Naumen SD) для автоматизации клиентского сервиса. Ежемесячно на платформ

«Защитаинфотранс» автоматизировал техническую поддержку с помощью Naumen Service Desk на цифровизации и внедрении инноваций в транспортной отрасли, стало использовать российское решение Naumen Service Desk (Naumen SD) для автоматизации технической поддержки работников и заказчик

ЦОДД Правительства Москвы автоматизировал внутренний сервис поддержки на Naumen Service Desk Pro своих внутренних процессов, в короткие сроки внедрив электронную систему поддержки на базе решения Naumen Service Desk Pro. Новый системный подход к предоставлению сервисов позволил оптимизиро

ЦОДД правительства Москвы автоматизировал внутренний сервис поддержки на Naumen Service Desk Pro ал свои внутренние процессы, в короткие сроки внедрив электронную систему поддержки на базе решения Naumen Service Desk Pro. Об этом CNews сообщил представитель Naumen. Новый системный подход к

ГРЧЦ автоматизировал внутренние сервисные процессы с помощью комплексного решения Naumen Service Desk Pro Ц») завершил внедрение единой системы управления внутрипроизводственными процессами на базе решения Naumen Service Desk Pro. Об этом CNews сообщил представитель компании Naumen. Новый инструмен

Проектный офис Правительства России использует технологии Naumen здал систему взаимодействия проектных офисов — СВПО. ИТ-решение, в основе которого лежит российская платформа Naumen Service Desk Pro, обеспечивает возможность оперативного информационного взаи

ТПУ обрабатывает запросы на многоэтапные внутренние услуги в Naumen Service Desk Томский политехнический университет (ТПУ) внедрил Naumen Service Desk для работы с заявками сотрудников и студентов. В новой ИТ-системе учебное

«Банк Синара» расширил использование Naumen Service Desk для соответствия требованиям Центробанка России ернизировал систему управления ИТ-инфраструктурой, расширив использование линейки продуктов Naumen: Naumen Service Desk, Naumen Business Service Monitoring и Naumen Project Ruler. Об этом CNews

Импортозамещение в госсекторе. Как Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему лн пользователей ИТ-сервисов. Недавно завершился проект миграции решения на отечественную платформу Naumen Service Desk. Реализация проекта заняла 1,5 года. Были перенесены 9 процессов ITIL и в

Российское представительство Drager доверило Naumen автоматизацию работы сервисного центра в cервисной службы российского представительства компании Drager (ООО «Дрегер») с помощью платформы Naumen Service Desk. Drager является производителем медицинского оборудования, а также техник

Казначейство России осуществило миграцию ITSM-системы на российскую платформу Naumen проекта стал переход системы ITSM (IT Service Management) с платформы HP Service Manager на решение Naumen Service Desk. ITSM-система включает многоуровневый каталог ИТ-сервисов и обеспечивает

«Азбука вкуса» усовершенствовала систему управления ИТ на базе решения Naumen Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» мигрировала на обновленную версию Naumen Service Desk и масштабировала решение на новые процессы, включая юридическую и админис

«Газинформсервис» трансформировал процессы сервисного управления на базе решения Naumen Service Desk разработчик средств защиты информации «Газинформсервис» завершил внедрение российского ITSM-решения Naumen Service Desk. Возможности нового решения обеспечивают управление ИТ-инфраструктурой и

«Росэнергоатом» создал корпоративную систему сервисной поддержки пользователей ИТ-услуг на базе Naumen Service Desk ации «Росатом»), единственного оператора атомных станций в России. Единая система на базе платформы Naumen Service Desk обеспечивает автоматизированную сервисную поддержку пользователей в филиа

«Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре Московский филиал «Фольксваген Груп Рус», который с 2018 г. использует систему Naumen Service Desk для автоматизации ИТ-процессов и обработки обращений дилеров и клиентов,

ЦИТ Вологодской области модернизировал систему управления сервисами на базе решения Naumen ельной государственной власти и подведомственных им учреждений области, завершено внедрение системы Naumen Service Desk для комплексного управления сервисными процессами (ITSM-системы). Решение

На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk ли, завершен проект по построению системы управления ИТ-услугами и корпоративными сервисами на базе Naumen Service Desk. Внедренное ITSM-решение обеспечивает обработку более 8 тыс. заявок польз

НБКИ внедрила Naumen Service Desk ий» (НБКИ) завершило проект автоматизации процессов предоставления услуг клиентам на базе платформы Naumen Service Desk. Реализация проекта позволила увеличить скорость обработки входящих обращ

Naumen внедрил комплексную цифровую платформу по управлению сервисными процессами в БК «Лига ставок» Naumen завершил проект по внедрению решения Naumen Service Desk для автоматизации ИТ и сервисного обслуживания в российской букмекерской

«Код безопасности» перевел поддержку клиентов на Naumen Service Desk ендорской поддержки компании-разработчика средств защиты информации «Код безопасности» на платформу Naumen Service Desk. На базе платформы была создана единая цифровая среда для взаимодействия

«Фольксваген груп рус» масштабировал Naumen Service Desk на процессы обслуживания дилеров и клиентов груп рус» завершен второй этап внедрения системы управления процессами ИТ и сервисным обслуживанием Naumen Service Desk, который стал продолжением реализации сервисного подхода в компании. Прое

«Россети Урал» создала цифровую систему управления сервисами на базе Naumen Service Desk едрения отечественной платформы для автоматизации процессов управления ИТ и сервисным обслуживанием Naumen Service Desk. Об этом CNews сообщила пресс-служба группы Naumen. Проект реализуется в

ОДК завершила внедрение Naumen Service Desk строения процессов управления ИТ-услугами и сервисным обслуживанием на базе отечественной платформы Naumen Service Desk. Внедрение решения Naumen реализовано в рамках программы цифровой трансфо

Российское решение Naumen Service Desk подтвердило сертификацию PinkVERIFY Компания Naumen в мае 2019 г. прошла ежегодную процедуру подтверждения сертификации продукта Naumen Service Desk для автоматизации ИТ и управления сервисными процессами на соответствие т

«Медиа бизнес солюшенс» внедрила «Единое окно» на базе Naumen Service Desk а бизнес солюшенс» завершился проект по созданию службы «Единое окно» на базе комплексной платформы Naumen Service Desk. Новая автоматизированная система позволяет централизованно управлять зна

Решение Naumen Service Desk внедрено в золотодобывающей компании «Полюс» ла проект создания корпоративного многофункционального центра (МФЦ) на базе отечественной платформы Naumen Service Desk. Возможности универсальной платформы российского вендора Naumen позволили

В реестр российского ПО внесена Naumen Service Management Platform зования платформы является скорость конфигурирования и автоматизации процессов. На базе платформы Naumen SMP создано множество продуктов, среди которых есть и решения-лидеры в своих классах: продукты Naumen Service Desk и Naumen ITAM для автоматизации управления ИТ-инфраструктурой в крупных и средних компаниях и госсекторе; облачный маркетплейс под брендом ITSM 365, направленный на SMB-сегм

«Русгидро» перешла на отечественную систему поддержки пользователей Naumen Service Desk ия «Русгидро» на конкурсной основе была выбрана отечественная разработка: продукт компании Naumen – Naumen Service Desk. Naumen Service Desk пришла на смену Axios Assyst британской компа

РЦИТ Якутии вдвое снизил затраты на обработку обращений благодаря переходу на Naumen Service Desk Naumen объявила о завершении проекта по внедрению отечественной платформы Naumen Service Desk в Республиканском центре инфокоммуникационных технологий Якутии (ГБУ РС (

КМЗ перешел на сервисную модель управления на базе платформы Naumen у горной техники, завершен проект автоматизации процессов сервисного обслуживания на базе платформы Naumen Service Desk. Внедрение, реализованное компанией Softline, обеспечило предприятию пере

OCS оптимизировала бизнес-процессы с помощью Naumen Service Desk OCS Distribution завершила внедрение системы управления сервисными процессами Naumen Service Desk. Новое решение повысит прозрачность обслуживания обращений более 2000 биз

«Фольксваген Груп Рус» делает ставку на российское ПО Naumen Московский филиал «Фольксваген Груп Рус» запустил систему управления процессами ИТ – Naumen Service Desk. Реализация решения российского разработчика Naumen повысила оперативност

«Сбербанк страхование» трансформировал процессы сервисного обслуживания пользователей при помощи Naumen Service Desk завершила проект автоматизации процессов управления ИТ и сервисного обслуживания на базе платформы Naumen Service Desk. Внедрение полнофункциональной ITSM-платформы позволило страховщику орган

«Икс-ком» перешел на сервисную модель управления процессами на базе Naumen Service Desk тор, автоматизировал процессы управления ИТ и сервисного обслуживания на базе комплексной платформы Naumen Service Desk. С внедрением полнофункциональной платформы отечественного вендора Naumen

Naumen переводит ITSM на интеллектуальную платформу n (SMIA). Базисом для Центра послужат многолетняя практика реализации ITSM-проектов на базе решения Naumen Service Desk и опыт по созданию высокоинтеллектуальных систем. Синтез технологий и экс

Naumen выпустила новую версию решения для управления сервисными процессами и автоматизации ОЦО я бизнеса и органов государственной власти, выпустил новую версию российского программного продукта Naumen Service Desk для управления ИТ, сервисными процессами и автоматизации объединенных цен

«Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen «Новапорт», одна из крупнейших сетей региональных аэропортов России, внедрила систему Naumen Service Desk. Реализация сервисного подхода в управлении процессами ИТ на базе разверн

Naumen представила Naumen Service Desk версии 4.8 Naumen объявила о выходе новой версии российского программного продукта Naumen Service Desk 4.8 для автоматизации управления ИТ и сервисного обслуживания. Релиз соде

«Почта России» запустила систему ИТ-управления на базе технологий Naumen ия процессами ИТ и сервисным обслуживанием. Внедрение отказоустойчивой системы, построенной на базе Naumen Service Desk и других разработок Naumen, обеспечило эффективное централизованное управ