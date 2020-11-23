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«Газинформсервис» трансформировал процессы сервисного управления на базе решения Naumen Service Desk

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Системный интегратор и разработчик средств защиты информации «Газинформсервис» завершил внедрение российского ITSM-решения Naumen Service Desk. Возможности нового решения обеспечивают управление ИТ-инфраструктурой и процессами сервисного обслуживания пользователей в единой цифровой среде.

В рамках проекта выполнена миграция с зарубежной системы сервисной поддержки Omnitracker на российское решение Naumen Service Desk. Переход на новую универсальную ITSM-платформу позволил «Газинформсервис» повысить качество предоставления услуг всем территориально распределенным подразделениям, филиалам и представительствам компании, расположенным в крупных городах России и ближнего зарубежья: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Самара, Омск, Уфа, Бишкек (Киргизия), Минск (Белоруссия). Также в единой системе обслуживаются заявки внешних клиентов, среди которых предприятия энергетической отрасли, органы государственной власти, а также организации финансовой сферы и телекоммуникационного сектора.

«Российское решение Naumen Service Desk заменило в «Газинформсервисе» прежнее иностранное ПО, которое перестало отвечать растущим потребностям бизнеса, — сказал Артем Пятаев, начальник сервисного центра компании «Газинформсервис». — ITSM-система от Naumen позволила нам создать прозрачную ИТ-среду управления сервисами и обеспечила возможность цифровизации процессов с учетом меняющихся нужд компании. В результате использования нового инструмента скорость обработки запросов повысилась на 25%, улучшилось качество оказания сервисов».

Гибкие возможности решения Naumen Service Desk позволили команде «Газинформсервиса» выполнить работы по внедрению и миграции своими силами при минимальной консультационной поддержке Naumen. На основе ITSM-системы Naumen автоматизирована вендорская поддержка клиентов, использующих продукты «Газинформсервиса». В том числе, в ходе внедрения в короткие сроки были автоматизированы основные процессы, настроены бизнес-логика и функция по формированию отчетности для контроля качества предоставления услуг.

«В условиях перехода на цифровые рельсы все больше крупных ИТ-компаний, занятых в области информационной безопасности, внедряют единую систему автоматизации сервисных процессов на базе Naumen Service Desk, которая позволяет быстро адаптироваться к изменяющимся целям компании и помогает бизнесу эффективно развиваться, — отметил Дмитрий Рубин, директор департамента систем автоматизации ИТ и процессов обслуживания компании Naumen. — Мы рады, что использование нашего решения помогло «Газинформсервису» успешно трансформировать процессы и улучшить сервисную поддержку пользователей».

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