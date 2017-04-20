Решение Omnitracker CleverEngine теперь доступно через партнерскую сеть Omninet ии, и компания «Омнинет Россия и СНГ», российское подразделение европейского поставщика программных продуктов для автоматизации бизнес-процессов, подписали соглашение о включении программного решения Omnitracker CleverEngine, разработанного российскими специалистами в Cleverics, в продуктовый портфель Omninet. С момента подписания данного соглашения решение Omnitracker CleverEngine,

Optima Services мигрировала на Omnitracker Компания Optima Services (группа Optima) реализовала проект по переходу на решение CleverEngine, реализованное на платформе Omnitracker, созданной специалистами компании Omninet. Благодаря проекту компания получила возможность повысить скорость и качество выполнения требований заказчиков, сообщили CNews в Omninet. Н

Optima Services перешла на Omnitracker a Services — структурное подразделение группы Optima, специализирующееся на предоставлении услуг ИТ-аутсорсинга — реализовала проект по переходу на новое техническое решение CleverEngine на платформе Omnitracker, созданной немецкими специалистами компании Omninet. Как результат, Optima Services получила возможность повысить скорость и качество выполнения требований заказчиков. Новая система

«Банк БФА» автоматизировал управление конфигурациями и изменениями на базе Omnitracker «Банк БФА» завершил работы по проектированию и внедрению процессов управления конфигурациями и изменениями на базе системы Omnitracker. Проект стал одним из этапов оптимизации внутренних процессов управления. Особенностью проекта стала адаптация решения к бизнес-среде «БФА Банка». Об этом CNews сообщили в компании

ЭККО оптимизировала работу сервисных подразделений с помощью OmniTracker Компания ЭККО, сеть обувных магазинов датского бренда ECCO в России, реализовала проект по переносу функционала своих подразделений на платформу OmniTracker, разработанную немецкими специалистами компании Omninet. Нестандартность проекта заключается в переводе отличных от ИТ сервисных служб на автоматизированную сервисную систему с четк

«Красцветмет» внедрил OmniTracker ITSM Center с помощью Digital Design я Digital Design успешно завершила внедрение автоматизированной системы управления (АСУ) ИТ на базе OmniTracker ITSM Center на предприятии «Красцветмет». Необходимость внедрения новой АСУ ИТ во

ВТБ24 провел миграцию своей ITSM-системы на OmniTracker Банк ВТБ24 при поддержке компании Cleverics в сжатые сроки выполнил проект по переносу системы автоматизации процессов ITSM на OmniTracker. По отзыву банка, новая система автоматизации обеспечивает взаимодействие 1,5 тыс. специалистов в области ИТ и методологии банковских процессов с 30 тыс. пользователями в почти 700

Russian Fitness Group оптимизировал работу ИТ-департамента с помощью OmniTracker CleverEngine Компания Russian Fitness Group (сеть фитнес-клубов World Class и Физкульт) внедрила ИТ-платформу OmniTracker для оптимизации работы подразделения ИТ и оптимизации системы управления персонал

Pony Express управляет запросами на обслуживание с помощью CleverEngine на базе OmniTracker ила проект по организации процесса управления инцидентами и запросами на обслуживание. Автоматизация процесса основана на программном продукте CleverEngine, созданном компанией Cleverics на платформе OmniTracker от компании Omninet. Как рассказали CNews представители компании Cleverics, проект Pony Express был направлен на решение задач, распространенных в области эксплуатации информационн

«АльфаСтрахование» получило сертификат качества ИСО/МЭК 20000-1:2011 благодаря OmniTracker ждународный сертификат соответствия требованиям стандарта качества ИСО/МЭК 20000-1:2011. В качестве инструмента для организации процессов системы управления ИТ-сервисами компания использует платформу OmniTracker компании Omninet. Сертификат подтверждает соответствие качества ИТ-услуг «АльфаСтрахования» ожиданиям потребителей, поскольку свидетельствует, что его обладатель соблюдает ключевые

Банк «Санкт-Петербург» завершает комплексную модернизацию системы управления ИТ-процессами Банк «Санкт-Петербург» завершает заключительный этап комплексного проекта по модернизации системы управления ИТ-департаментом. Проект реализуется на базе платформы OmniTracker (решение компании Omninet), которую внедрили в инфраструктуру банка специалисты компании Cleverics. Благодаря применению платформы банк «Санкт-Петербург» сократил операционные риски

«Рольф» управляет ИТ-услугами с помощью OmniTracker Группа компаний «Рольф» автоматизировала процессы управления ИТ-услугами на базе решения компании Omninet — платформы OmniTracker ITSM Center. Автомобильный холдинг подключил к OmniTracker все автоцентры своего розничного подразделения, а это 30 шоу-румов в Москве и Санкт-Петербурге. Целью проекта стала

«Расчетно-депозитарная компания» внедряет OmniTracker Компания Omninet завершила внедрение платформы OmniTracker в «Расчетно-депозитарной компании» (РДК) с целью автоматизации бизнес-процессов заказчика по взаимодействию с клиентами. В целом проект по автоматизации бизнес-процессов РДК направл

Omninet обновил OmniTracker до версии 10 Компания Omninet, европейский поставщик программных решений для автоматизации работы ИТ-служб на базе рекомендаций ITIL, сообщила о выпуске 10 версии платформы OmniTracker. Проведенное специалистами компании тестирование показало, что новая версия способна обеспечить одновременную работу до 7 тыс. пользователей, а это значит, что она рассчитана пример

«Петер-Сервис» оптимизировал управление ИТ-услугами с помощью OmniTracker ITSM Center Российский разработчик биллинговых систем для операторов связи «Петер-Сервис» внедрил решение для автоматизации процессов управления ИТ-услугами OmniTracker ITSM Center компании Omninet. Платформа OmniTracker позволила не только сохранить логику автоматизации ранее внедренных процессов (управление инцидентами и сервисными запроса

«О’КЕЙ» доверила автоматизацию ИТ-процессов Digital Design и OmniTracker Компания Digital Design, официальный партнер компании Omninet, вендора программной платформы OmniTracker, завершила внедрение OmniTracker ITSM Center в ИТ-службе группы компаний «

Omninet выходит на рынок Казахстана: первое внедрение OmniTracker Компания Omninet сообщила о реализации первого проекта на рынке Казахстана. Стратегический партнер Omninet, компания IT Exploration Services, приступила к внедрению программного продукта OmniTracker в компании-системном интеграторе X Net (город Караганда). Автоматизацию процессов планируется выполнить с помощью программного продукта OmniTracker на базе шаблона ITSM Cente

Вышла новая версия ПО для автоматизации управления ИТ — OmniTracker CleverEngine 2012 Компания Cleverics сообщила о выпуске нового релиза программного решения OmniTracker CleverEngine, предоставляющего еще больше возможностей по автоматизации процессов управления ИТ. В версии OmniTracker CleverEngine 2012 реализовано всего 34 доработки, в числ

Digital Design внедряет единую службу Service Desk на базе OmniTracker Компания Digital Design сообщила о завершении первой стадии внедрения у себя единой корпоративной службы Service Desk на платформе OmniTracker. Решение призвано наладить эффективное управление инцидентами для служб технической поддержки производственных департаментов и внутренних обслуживающих подразделений компании. В нас

BTC IT Services модернизировал систему управления ИТ-услугами на базе OmniTracker Компания Omninet завершила проект модернизации системы контроля и управления ИТ-услугами на базе OmniTracker для компании BTC IT Services GmbH. В рамках проекта все ключевые процессы были разработаны на базе стандартов ITIL v3 c центром управления ИТ-услугами OmniTracker, говорится

Digital Design разработала свой продукт для автоматизации процессов ITSM на базе OmniTracker Компания Digital Design представила свой продукт для автоматизации управления ИТ на базе программной платформы OmniTracker (вендор — Omninet, Германия). Напомним, что в прошлом году российским ИТ-менеджерам был представлен OmniTracker CleverEngine — специализированное решение по миграции с HP Ope

«Ленэнерго» управляет ИТ-услугами с помощью OmniTracker ой распределительно-сетевой компании, процессов управления инцидентами, запросами на обслуживание, работами и конфигурациями ИТ. Автоматизация процессов была реализована на базе программного продукта OmniTracker. Проектирование процессов, их автоматизация и внедрение выполнялось совместно с консультантами OmniWay. Программный продукт OmniTracker предназначен для автоматизации бизнес-

ММВБ автоматизировала процессы техподдержки пользователей ИС на базе OmniTracker ия Omninet объявила об успешном завершении проекта внедрения автоматизированной системы управления инцидентами и заявками на обслуживание пользователей информационных систем ММВБ, построенной на базе OmniTracker. OmniTracker представляет собой профессиональную систему для управления службами технической поддержки и другими сервисными службами. OmniTracker применим в различных

Cleverics подвела итоги использования OmniTracker для автоматизации бизнес-процессов за 2 года Компания Cleverics сообщила результаты применения программного решения OmniTracker для автоматизации собственных бизнес-процессов. Система автоматизации, созданная на базе OmniTracker, впервые была введена в эксплуатацию в 2009 г. и получила название Clever

«Рольф» управляет ИТ-активами с помощью OmniTracker Компания Omninet сообщила о результатах применения интеллектуального программного решения OmniTracker для внедрения процесса управления конфигурациями и активами группой компаний «Рол

Cleverics выпустила новый релиз OmniTracker CleverEngine — приложения для автоматизации процессов ITSM Компания Cleverics объявила о выпуске нового релиза специализированного проектного решения OmniTracker CleverEngine — приложения для автоматизации процессов ITSM. Новый релиз является дополненной и улучшенной версией продукта, вобравшей самую свежую проектную практику, говорится в со

Банк «Санкт-Петербург» оптимизировал систему управления ИТ-сервисами с помощью Omninet Omnitracker урациями и построена новая, уникальная, конфигурация системы автоматизации на базе продукта Omninet Omnitracker, отвечающая требованиям новых процессов, говорится в сообщении Cleverics. На перв

«АвтоСпецЦентр» перевёл систему управления ИТ-услуами на OmniTracker CleverEngine Компания Cleverics сообщила о завершении проекта по миграции системы автоматизации процессов управления ИТ-услугами на OmniTracker CleverEngine для Группы компаний «АвтоСпецЦентр». По информации Cleverics, это первая миграция на новый отечественный продукт по автоматизации процессов управления ИТ-услугами —

Digital Design представила новое решение на базе OmniTracker ITSM Center Компания Digital Design представила своё новое решение на базе OmniTracker ITSM Center – программной платформы для организации работы ИТ-службы по современным стандартам, позволяющей автоматизировать управление инцидентами, конфигурациями, изменениями, раб

Система OmniTracker оснащена поддержкой стандарта BPMN 2.0 Компания Omninet (Германия) объявила об усовершенствовании шаблонов системы OmniTracker: теперь решения включают в себя поддержку BPMN 2.0 – общепринятой нотации моделирования бизнес-процессов. BPMN 2.0 – международный стандарт, который в графическом виде отображает со

Digital Design внедрил в «СевЗап НТЦ» систему управления ИТ-службой на базе OmniTracker Компания Digital Design завершила проект по внедрению системы управления ИТ-службой в компании «СевЗап НТЦ». Решение, построенное на базе OmniTracker ITSM Center, автоматизирует взаимодействие около тысячи пользователей и примерно 40 ИТ-специалистов департамента информационных технологий компании. Использование продукта компании

«АльфаСтрахование» внедрило каталог ИТ-услуг на базе OmniTracker Компания «АльфаСтрахование» в текущем году завершила работы по проекту создания и внедрения каталога ИТ-услуг на базе платформы для автоматизации бизнес-процессов OmniTracker от компании Omninet. Данное решение позволило перейти от простой аллокации ИТ-расходов по косвенным признакам к прямому учету оказанных ИТ-услуг, говорится в сообщении компании. Кат

Omninet выводит на российский рынок программу OmniTracker Stock & Order Management Компания Omninet (Германия) объявила о выводе на российский рынок программы OmniTracker Stock & Order Management (управление запасами и заказами), обеспечивающей полную автоматизацию процесса заказа продукции. OmniTracker Stock & Order Management (SOM) представл

Omninet и Cleverics перевели приложения Omnitracker на русский авершили совместные работы по официальному переводу на русский язык новых версий приложений Omninet Omnitracker. С 20 ноября демонстрационная версия приложения Omnitracker ITSM Center +