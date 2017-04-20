Разделы

OmniNet Omnitracker


СОБЫТИЯ

20.04.2017 Решение Omnitracker CleverEngine теперь доступно через партнерскую сеть Omninet

ии, и компания «Омнинет Россия и СНГ», российское подразделение европейского поставщика программных продуктов для автоматизации бизнес-процессов, подписали соглашение о включении программного решения Omnitracker CleverEngine, разработанного российскими специалистами в Cleverics, в продуктовый портфель Omninet. С момента подписания данного соглашения решение Omnitracker CleverEngine,

03.09.2014 Optima Services мигрировала на Omnitracker

Компания Optima Services (группа Optima) реализовала проект по переходу на решение CleverEngine, реализованное на платформе Omnitracker, созданной специалистами компании Omninet. Благодаря проекту компания получила возможность повысить скорость и качество выполнения требований заказчиков, сообщили CNews в Omninet. Н
29.07.2014 Optima Services перешла на Omnitracker

a Services — структурное подразделение группы Optima, специализирующееся на предоставлении услуг ИТ-аутсорсинга — реализовала проект по переходу на новое техническое решение CleverEngine на платформе Omnitracker, созданной немецкими специалистами компании Omninet. Как результат, Optima Services получила возможность повысить скорость и качество выполнения требований заказчиков. Новая система
05.06.2014 «Банк БФА» автоматизировал управление конфигурациями и изменениями на базе Omnitracker

«Банк БФА» завершил работы по проектированию и внедрению процессов управления конфигурациями и изменениями на базе системы Omnitracker. Проект стал одним из этапов оптимизации внутренних процессов управления. Особенностью проекта стала адаптация решения к бизнес-среде «БФА Банка». Об этом CNews сообщили в компании

01.04.2014 ЭККО оптимизировала работу сервисных подразделений с помощью OmniTracker

Компания ЭККО, сеть обувных магазинов датского бренда ECCO в России, реализовала проект по переносу функционала своих подразделений на платформу OmniTracker, разработанную немецкими специалистами компании Omninet. Нестандартность проекта заключается в переводе отличных от ИТ сервисных служб на автоматизированную сервисную систему с четк
19.12.2013 «Красцветмет» внедрил OmniTracker ITSM Center с помощью Digital Design

я Digital Design успешно завершила внедрение автоматизированной системы управления (АСУ) ИТ на базе OmniTracker ITSM Center на предприятии «Красцветмет». Необходимость внедрения новой АСУ ИТ во
28.08.2013 ВТБ24 провел миграцию своей ITSM-системы на OmniTracker

Банк ВТБ24 при поддержке компании Cleverics в сжатые сроки выполнил проект по переносу системы автоматизации процессов ITSM на OmniTracker. По отзыву банка, новая система автоматизации обеспечивает взаимодействие 1,5 тыс. специалистов в области ИТ и методологии банковских процессов с 30 тыс. пользователями в почти 700

13.06.2013 Russian Fitness Group оптимизировал работу ИТ-департамента с помощью OmniTracker CleverEngine

Компания Russian Fitness Group (сеть фитнес-клубов World Class и Физкульт) внедрила ИТ-платформу OmniTracker для оптимизации работы подразделения ИТ и оптимизации системы управления персонал
08.04.2013 Pony Express управляет запросами на обслуживание с помощью CleverEngine на базе OmniTracker 

ила проект по организации процесса управления инцидентами и запросами на обслуживание. Автоматизация процесса основана на программном продукте CleverEngine, созданном компанией Cleverics на платформе OmniTracker  от компании Omninet. Как рассказали CNews представители компании Cleverics, проект Pony Express был направлен на решение задач, распространенных в области эксплуатации информационн
21.03.2013 «АльфаСтрахование» получило сертификат качества ИСО/МЭК 20000-1:2011 благодаря OmniTracker 

ждународный сертификат соответствия требованиям стандарта качества ИСО/МЭК 20000-1:2011. В качестве инструмента для организации процессов системы управления ИТ-сервисами компания использует платформу OmniTracker компании Omninet. Сертификат подтверждает соответствие качества ИТ-услуг «АльфаСтрахования» ожиданиям потребителей, поскольку свидетельствует, что его обладатель соблюдает ключевые

24.12.2012 Банк «Санкт-Петербург» завершает комплексную модернизацию системы управления ИТ-процессами

Банк «Санкт-Петербург» завершает заключительный этап комплексного проекта по модернизации системы управления ИТ-департаментом. Проект реализуется на базе платформы OmniTracker (решение компании Omninet), которую внедрили в инфраструктуру банка специалисты компании Cleverics. Благодаря применению платформы банк «Санкт-Петербург» сократил операционные риски
27.11.2012 «Рольф» управляет ИТ-услугами с помощью OmniTracker

Группа компаний «Рольф» автоматизировала процессы управления ИТ-услугами на базе решения компании Omninet — платформы OmniTracker ITSM Center. Автомобильный холдинг подключил к OmniTracker все автоцентры своего розничного подразделения, а это 30 шоу-румов в Москве и Санкт-Петербурге. Целью проекта стала
18.10.2012 «Расчетно-депозитарная компания» внедряет OmniTracker

Компания Omninet завершила внедрение платформы OmniTracker в «Расчетно-депозитарной компании» (РДК) с целью автоматизации бизнес-процессов заказчика по взаимодействию с клиентами. В целом проект по автоматизации бизнес-процессов РДК направл
06.08.2012 Omninet обновил OmniTracker до версии 10

Компания Omninet, европейский поставщик программных решений для автоматизации работы ИТ-служб на базе рекомендаций ITIL, сообщила о выпуске 10 версии платформы OmniTracker. Проведенное специалистами компании тестирование показало, что новая версия способна обеспечить одновременную работу до 7 тыс. пользователей, а это значит, что она рассчитана пример
15.06.2012 «Петер-Сервис» оптимизировал управление ИТ-услугами с помощью OmniTracker ITSM Center

Российский разработчик биллинговых систем для операторов связи «Петер-Сервис» внедрил решение для автоматизации процессов управления ИТ-услугами OmniTracker ITSM Center компании Omninet. Платформа OmniTracker позволила не только сохранить логику автоматизации ранее внедренных процессов (управление инцидентами и сервисными запроса
18.04.2012 «О’КЕЙ» доверила автоматизацию ИТ-процессов Digital Design и OmniTracker

Компания Digital Design, официальный партнер компании Omninet, вендора программной платформы OmniTracker, завершила внедрение OmniTracker ITSM Center в ИТ-службе группы компаний «
02.02.2012 Omninet выходит на рынок Казахстана: первое внедрение OmniTracker

Компания Omninet сообщила о реализации первого проекта на рынке Казахстана. Стратегический партнер Omninet, компания IT Exploration Services, приступила к внедрению программного продукта OmniTracker в компании-системном интеграторе X Net (город Караганда). Автоматизацию процессов планируется выполнить с помощью программного продукта OmniTracker на базе шаблона ITSM Cente
01.02.2012 Вышла новая версия ПО для автоматизации управления ИТ — OmniTracker CleverEngine 2012

Компания Cleverics сообщила о выпуске нового релиза программного решения OmniTracker CleverEngine, предоставляющего еще больше возможностей по автоматизации процессов управления ИТ. В версии OmniTracker CleverEngine 2012 реализовано всего 34 доработки, в числ
21.10.2011 Digital Design внедряет единую службу Service Desk на базе OmniTracker

Компания Digital Design сообщила о завершении первой стадии внедрения у себя единой корпоративной службы Service Desk на платформе OmniTracker. Решение призвано наладить эффективное управление инцидентами для служб технической поддержки производственных департаментов и внутренних обслуживающих подразделений компании. В нас
19.10.2011 BTC IT Services модернизировал систему управления ИТ-услугами на базе OmniTracker

Компания Omninet завершила проект модернизации системы контроля и управления ИТ-услугами на базе OmniTracker для компании BTC IT Services GmbH. В рамках проекта все ключевые процессы были разработаны на базе стандартов ITIL v3 c центром управления ИТ-услугами OmniTracker, говорится

11.10.2011 Digital Design разработала свой продукт для автоматизации процессов ITSM на базе OmniTracker

Компания Digital Design представила свой продукт для автоматизации управления ИТ на базе программной платформы OmniTracker (вендор — Omninet, Германия). Напомним, что в прошлом году российским ИТ-менеджерам был представлен OmniTracker CleverEngine — специализированное решение по миграции с HP Ope
25.08.2011 «Ленэнерго» управляет ИТ-услугами с помощью OmniTracker

ой распределительно-сетевой компании, процессов управления инцидентами, запросами на обслуживание, работами и конфигурациями ИТ. Автоматизация процессов была реализована на базе программного продукта OmniTracker. Проектирование процессов, их автоматизация и внедрение выполнялось совместно с консультантами OmniWay. Программный продукт OmniTracker предназначен для автоматизации бизнес-
09.08.2011 ММВБ автоматизировала процессы техподдержки пользователей ИС на базе OmniTracker

ия Omninet объявила об успешном завершении проекта внедрения автоматизированной системы управления инцидентами и заявками на обслуживание пользователей информационных систем ММВБ, построенной на базе OmniTracker. OmniTracker представляет собой профессиональную систему для управления службами технической поддержки и другими сервисными службами. OmniTracker применим в различных

04.08.2011 Cleverics подвела итоги использования OmniTracker для автоматизации бизнес-процессов за 2 года

Компания Cleverics сообщила результаты применения программного решения OmniTracker для автоматизации собственных бизнес-процессов. Система автоматизации, созданная на базе OmniTracker, впервые была введена в эксплуатацию в 2009 г. и получила название Clever
24.06.2011 «Рольф» управляет ИТ-активами с помощью OmniTracker

Компания Omninet сообщила о результатах применения интеллектуального программного решения OmniTracker для внедрения процесса управления конфигурациями и активами группой компаний «Рол
24.05.2011 Cleverics выпустила новый релиз OmniTracker CleverEngine — приложения для автоматизации процессов ITSM

Компания Cleverics объявила о выпуске нового релиза специализированного проектного решения OmniTracker CleverEngine — приложения для автоматизации процессов ITSM. Новый релиз является дополненной и улучшенной версией продукта, вобравшей самую свежую проектную практику, говорится в со
11.04.2011 Банк «Санкт-Петербург» оптимизировал систему управления ИТ-сервисами с помощью Omninet Omnitracker

урациями и построена новая, уникальная, конфигурация системы автоматизации на базе продукта Omninet Omnitracker, отвечающая требованиям новых процессов, говорится в сообщении Cleverics. На перв
04.04.2011 «АвтоСпецЦентр» перевёл систему управления ИТ-услуами на OmniTracker CleverEngine

Компания Cleverics сообщила о завершении проекта по миграции системы автоматизации процессов управления ИТ-услугами на OmniTracker CleverEngine для Группы компаний «АвтоСпецЦентр». По информации Cleverics, это первая миграция на новый отечественный продукт по автоматизации процессов управления ИТ-услугами —

09.09.2010 Digital Design представила новое решение на базе OmniTracker ITSM Center

Компания Digital Design представила своё новое решение на базе OmniTracker ITSM Center – программной платформы для организации работы ИТ-службы по современным стандартам, позволяющей автоматизировать управление инцидентами, конфигурациями, изменениями, раб
24.08.2010 Система OmniTracker оснащена поддержкой стандарта BPMN 2.0

Компания Omninet (Германия) объявила об усовершенствовании шаблонов системы OmniTracker: теперь решения включают в себя поддержку BPMN 2.0 – общепринятой нотации моделирования бизнес-процессов. BPMN 2.0 – международный стандарт, который в графическом виде отображает со
06.08.2010 Digital Design внедрил в «СевЗап НТЦ» систему управления ИТ-службой на базе OmniTracker

Компания Digital Design завершила проект по внедрению системы управления ИТ-службой в компании «СевЗап НТЦ». Решение, построенное на базе OmniTracker ITSM Center, автоматизирует взаимодействие около тысячи пользователей и примерно 40 ИТ-специалистов департамента информационных технологий компании. Использование продукта компании

02.07.2010 «АльфаСтрахование» внедрило каталог ИТ-услуг на базе OmniTracker

Компания «АльфаСтрахование» в текущем году завершила работы по проекту создания и внедрения каталога ИТ-услуг на базе платформы для автоматизации бизнес-процессов OmniTracker от компании Omninet. Данное решение позволило перейти от простой аллокации ИТ-расходов по косвенным признакам к прямому учету оказанных ИТ-услуг, говорится в сообщении компании. Кат
19.05.2010 Omninet выводит на российский рынок программу OmniTracker Stock & Order Management

Компания Omninet (Германия) объявила о выводе на российский рынок программы OmniTracker Stock & Order Management (управление запасами и заказами), обеспечивающей полную автоматизацию процесса заказа продукции. OmniTracker Stock & Order Management (SOM) представл
23.11.2009 Omninet и Cleverics перевели приложения Omnitracker на русский

авершили совместные работы по официальному переводу на русский язык новых версий приложений Omninet Omnitracker. С 20 ноября демонстрационная версия приложения Omnitracker ITSM Center +

21.04.2009 Первая миграция на OmniTracker ITSM Center

Компания Omninet, поставщик программных решений для автоматизации служб ИТ на базе рекомендаций ITIL, заявила об успешном завершении первого в России проекта по миграции с HP OV Service Desk 4.5 на OmniTracker ITSM Center в российской страховой компании «АльфаСтрахование». Разработкой и внедрением проекта, в тесном сотрудничестве с проектной командой заказчика, занимался один из партнёров

OmniNet и организации, системы, технологии, персоны:

OmniNet - ОмниНет 40 38
Cleverics - Клеверикс 38 18
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 13
HP Inc. 5777 10
Cleverics - OmniWay 7 7
Microsoft Corporation 25348 5
Крок - Croc 1822 4
Ростелеком 10438 3
HPE Enterprise Services 54 2
Optima Services 36 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 2
9121 2
Naumen - Наумен 692 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 250 2
ServiceNow 95 2
Qlik - QlikTech 162 2
X NET - ИКС НЭТ 2 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
GamingWorks BV 5 1
Парадигма 161 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 105 1
ОМК ИТ - ОМК Информационные технологии 8 1
Barsum - Барсум 9 1
Zerobit - Зеробит 1 1
Красцветмет ИТ 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 1
IBM - International Business Machines Corp 9567 1
Softline - Софтлайн 3347 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 351 1
Информзащита 871 1
Корус Консалтинг ГК 1375 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9255 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 308 1
iCore - Ай Ко ЗАО 58 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1046 1
OpenText - Micro Focus 113 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1815 4
АльфаСтрахование СГ 360 4
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 29 2
Лента - Сеть розничной торговли 2297 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
ВТБ - ВТБ24 669 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 2
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 1
РАО ЕЭС России ПАО - ЭСИХ - Энергостройинвест Холдинг - СевЗап НТЦ - Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2748 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1147 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
Альфа-Банк 1892 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 226 1
Газпром нефть 680 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 190 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 211 1
Югория - страховая компания 43 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 221 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 81 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Новард УК - Novard 73 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2270 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1031 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 240 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 51
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 854 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 27
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2813 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11619 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11523 14
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1143 14
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 422 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13413 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26194 10
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2147 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13355 8
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 499 8
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 190 7
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1363 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12445 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32057 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3486 5
Web Interface - Веб-интерфейс 1909 5
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 684 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4063 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14963 4
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1903 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8484 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7700 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4158 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28987 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3422 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22055 3
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 465 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12110 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5317 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3206 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5869 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5717 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4328 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7136 3
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 407 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 3
OmniNet - Omnitracker ITSM Center 16 16
Cleverics - Omnitracker CleverEngine 16 15
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 9
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 5
HPE Service Manager - HPSM 45 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1558 3
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 37 2
OmniNet - Omnitracker SOM - Omnitracker Stock and Order Management 2 2
Microsoft Office 4008 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1790 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 324 2
Qlik Qlikview 118 2
Asterisk 88 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1065 2
SAP Crystal Reports 52 1
OmniNet Process Manager 1 1
ELMA 365 Service Desk 6 1
Nagios 17 1
Ростех - РТ-Иридиум - DeepMail 23 1
Московская Биржа - Финуслуги 61 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 83 1
IBM DB2 392 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 904 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 250 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 710 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2387 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2906 1
Microsoft Office 365 989 1
Okdesk - Облачные Решения 68 1
Microsoft Outlook 1431 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 186 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 265 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 1
Booking.com 122 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 224 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 665 1
Microsoft Dynamics CRM 546 1
Microsoft Dynamics 1185 1
Dobner Michael - Добнер Михаэль 24 24
Исайченко Дмитрий 11 7
Романов Дмитрий 67 4
Ованесян Георгий 15 3
Татаринов Дмитрий 9 3
Огнивцев Александр 6 3
Савичев Илья 5 3
Баранов Виталий 10 2
Шандалов Андрей 16 2
Шанев Эдуард 6 2
Сорокина Анна 10 2
Благов Арсен 48 2
Стародубцев Александр 9 1
Михневич Александр 1 1
Козырь Сергей 32 1
Шелин Ярослав 8 1
Черномордин Роман 1 1
Полпуденко Дмитрий 3 1
Ромин Вадим 3 1
Суворов Алексей 5 1
Аксенов Евгений 20 1
Маковкин Иван 6 1
Леин Леонид 6 1
Мишин Михаил 4 1
Скрынник Олег 5 1
Носов Андрей 3 1
Дикий Дмитрий 4 1
Кобышев Сергей 4 1
Осадчий Сергей 1 1
Громов Андрей 5 1
Белобородов Андрей 1 1
Яхонтов Сергей 1 1
Кудрявцева Марина 3 1
Фомин Валерий 2 1
Шилов Евгений 9 1
Куликов Максим 3 1
Алешина Виктория 1 1
Выменец Юрий 1 1
Долженкова Наталья 34 1
Яхонтов Анатолий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14557 22
Германия - Федеративная Республика 12972 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18844 6
Европа 24698 4
Казахстан - Республика 5852 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1226 2
Украина 7821 2
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 80 2
Киргизия - Бишкек 137 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4122 1
Беларусь - Белоруссия 6088 1
Дания - Королевство 1319 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3322 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1372 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 1
Бельгия - Королевство 1174 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Нидерланды - Амстердам 624 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 1
Нидерланды 3649 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1259 1
Швейцария - Цюрих 278 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 1
Беларусь - Минск 677 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 1
Украина - Киев 1142 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5919 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7383 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6302 11
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2190 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26100 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5346 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2334 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1563 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3414 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1325 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1837 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8564 2
Аудит - аудиторский услуги 3129 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3272 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 561 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5319 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 781 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6353 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11466 2
Английский язык 6900 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 358 1
Ergonomics - Эргономика 1693 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2595 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5749 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6299 1
Энергетика - Energy - Energetically 5542 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1725 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 921 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 174 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1751 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1612 1
Сон - Somnus 457 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1175 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 638 1
itSMF - IT Service Management Forum 34 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2146 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
