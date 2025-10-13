Получите все материалы CNews по ключевому слову

Красцветмет. ИТ – аккредитованная ИТ-компания, входит в группу Красцветмет. Специализируется на комплексных решениях для управления и автоматизации производств, цифровых продуктах для повышения эффективности технологических и бизнес-процессов.