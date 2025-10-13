Получите все материалы CNews по ключевому слову
Красцветмет ИТ
Красцветмет. ИТ – аккредитованная ИТ-компания, входит в группу Красцветмет. Специализируется на комплексных решениях для управления и автоматизации производств, цифровых продуктах для повышения эффективности технологических и бизнес-процессов.
СОБЫТИЯ
|13.10.2025
|«Красцветмет. ИТ» и «Северсталь-инфоком» будут внедрять цифровые решения в металлургии 1
|19.12.2013
|«Красцветмет» внедрил OmniTracker ITSM Center с помощью Digital Design 1
