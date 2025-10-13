Разделы

«Красцветмет. ИТ» и «Северсталь-инфоком» будут внедрять цифровые решения в металлургии

«Красцветмет. ИТ» и «Северсталь-инфоком» заключили партнерское соглашение о внедрении цифровых решений в металлургическом секторе.

«Красцветмет. ИТ» будет заниматься внедрением и консультированием пользователей по программным решениям «Северсталь-инфокома». Среди них – система управления производством (MES) «Металлургия», система интегрированного планирования (IPS) «Производственное планирование», а также продукты для управления процессами технического обслуживания и ремонтов: ПО «Надежность», «Мобильное ТОРО», «Мониторинг и Диагностика».

«Сотрудничество двух компаний – экспертов в металлургии и ИТ – открывает новые возможности для развития всего рынка. Мы способны предложить нашим клиентам эффективные цифровые продукты и решения. И, что важно, отечественные. Компетенции в области автоматизации и планирования производственных процессов, управления эффективностью и повышения отказоустойчивости оборудования позволяют не просто установить новую программу, а усилить конкурентные преимущества партнеров», – отметил Андрей Ким, директор «Красцветмет. ИТ».

«Объединив усилия с «Красцветмет. ИТ», мы сможем масштабировать отечественные промышленные решения, сочетая глубокое понимание металлургического производства с передовыми технологиями. Это партнерство даст заказчикам комплексные цифровые продукты и ускорит цифровую трансформацию предприятий отрасли», – сказал руководитель управления внешних продаж «Северсталь-инфоком» Юрий Гущин.

Ранее «Красцветмет. ИТ» присоединился к индустриальному центру компетенций (ИЦК) «Металлургия». Партнеры представили свои решения, входящие в реестр российского ПО: «Умная модель», «Умное зрение» и «Умный планерщик» повышают эффективность управления металлургическим производством благодаря автоматизации, интеллектуальному анализу данных и оптимизированному планированию.

