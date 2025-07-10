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Гущин Юрий
УПОМИНАНИЯ
Гущин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром нефть 645 1
|Газпром ПАО 1377 1
|Северсталь ПАО - Severstal 513 1
|Аксельрод Александр 41 3
|Гурарий Евгений 5 3
|Хайруллин Айрат 107 1
|Ципорин Павел 102 1
|Рымар Максим 50 1
|Осипова Александра 18 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Каплунов Павел 46 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Догадин Александр 5 1
|Степанов Николай 13 1
|Цуканов Николай 8 1
|Гусев Сергей 44 1
|Кравченко Кирилл 6 1
|Мирошников Евгений 7 1
|Плиев Муса 5 1
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Путин Владимир 3262 1
|Ситников Игорь 10 1
|Николаев Виталий 6 1
|Жданов Андрей 8 1
|Чемезов Олег 3 1
|Русаков Федор 5 1
|Смирнов Максим 56 1
|Куйвашев Евгений 21 1
|Суворов Венедикт 3 1
|Карамышева Динара 1 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Майнина Кристина 18 1
|Посаженников Андрей 5 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 342 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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