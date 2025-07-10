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Гущин Юрий


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 «Северсталь» и «Сапран» объединяют компетенции для цифровизации промышленности 1
16.10.2024 IBS и «Северсталь-инфоком» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации промышленности 1
23.09.2024 Облачная платформа RCloud by 3data расширяет инфраструктуру: заказчикам доступен облачный кластер в дата-центре Miran в Санкт-Петербурге 1
07.06.2021 В России не удалось найти министра для областного Минцифры 1
27.04.2021 «Миран» завершила строительство новой очереди второго дата-центра 1
09.03.2021 «Миран» приступила к строительству новой очереди дата-центра в Санкт-Петербурге 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 2
27.11.2019 «Ростелеком» запустил региональный опорный ЦОД в Екатеринбурге 1
01.10.2018 «Корус консалтинг» перевел систему «Обращения граждан» Правительства Свердловской области на отечественное решение 1
14.08.2018 Свердловские чиновники перешли с американского ПО на PostgreSQL и СЭД «Спутник» 1
14.08.2018 «Корус консалтинг» перевел СЭД Правительства Свердловской области на СУБД PostgreSQL 1
29.06.2016 «Миран» разработал систему резервирования сети для пользователей выделенных серверов 2

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Гущин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10028 4
Корус Консалтинг ГК 1269 3
Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 32 3
Oracle Corporation 6773 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2161 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 222 1
Корус консалтинг ДМ 5 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1157 1
Dell EMC 5055 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 432 1
Северсталь Инфоком 81 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1662 1
3data - 3дата 89 1
Газпром нефть 645 1
Газпром ПАО 1377 1
Северсталь ПАО - Severstal 513 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4661 3
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12210 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2766 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 26 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69233 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11514 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12953 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53926 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21271 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30854 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1129 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22086 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7820 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14009 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21299 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11864 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 504 2
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 132 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29587 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 174 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1488 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4223 1
VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol - сетевой протокол доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза 34 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1534 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13061 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4206 1
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 93 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13026 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5094 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7717 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4014 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9477 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2764 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26253 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11629 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9489 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11987 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3251 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6014 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1231 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 634 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 545 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1340 1
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1371 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 772 1
Microsoft Windows 16008 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1414 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1739 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 34 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5523 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 286 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1473 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3353 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 25 1
3data - RCloud by 3data 14 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1101 1
Аксельрод Александр 41 3
Гурарий Евгений 5 3
Хайруллин Айрат 107 1
Ципорин Павел 102 1
Рымар Максим 50 1
Осипова Александра 18 1
Дюбанов Анатолий 95 1
Каплунов Павел 46 1
Вольфсон Игорь 16 1
Догадин Александр 5 1
Степанов Николай 13 1
Цуканов Николай 8 1
Гусев Сергей 44 1
Кравченко Кирилл 6 1
Мирошников Евгений 7 1
Плиев Муса 5 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Путин Владимир 3262 1
Ситников Игорь 10 1
Николаев Виталий 6 1
Жданов Андрей 8 1
Чемезов Олег 3 1
Русаков Федор 5 1
Смирнов Максим 56 1
Куйвашев Евгений 21 1
Суворов Венедикт 3 1
Карамышева Динара 1 1
Мироненко Дмитрий 7 1
Майнина Кристина 18 1
Посаженников Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 150721 8
Россия - УФО - Свердловская область 1625 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18015 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44516 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52739 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4128 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3082 1
Россия - ЮФО - Севастополь 553 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1768 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1564 1
Россия - СФО - Омская область 705 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1266 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 689 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 891 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 666 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 333 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 420 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1295 1
Россия - ДФО - Магаданская область 446 1
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1350 1
Россия - Средний Урал 86 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 910 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1631 1
Земля - планета Солнечной системы 10497 1
Азия - Азиатский регион 5640 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7813 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3164 1
Казахстан - Республика 5686 1
Нидерланды - Амстердам 612 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1638 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53143 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4113 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9353 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19483 2
Аренда 2509 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14336 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 423 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 640 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49671 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1965 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2202 1
Энергетика - Energy - Energetically 5304 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1285 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2521 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5086 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 710 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16858 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30595 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5999 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2416 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 159 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 292 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 342 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371181, в очереди разбора - 749493.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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