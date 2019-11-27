«Ростелеком» запустил региональный опорный ЦОД в Екатеринбурге

«Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию региональный опорный центр обработки данных (ЦОД) в Екатеринбурге. Центр обработки данных построен в соответствии с планом развития федеральной геораспределенной сети ЦОД «Ростелеком» и федеральным проектом «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Согласно показателям федерального проекта, к 2024 году опорные центры обработки данных будут созданы во всех федеральных округах Российской Федерации.

Опорный ЦОД — это узел регионального значения сети центров обработки данных, связанный каналами передачи данных сверхвысокой пропускной способности. ЦОД «Екатеринбург» стал первым опорным центром обработки данных, созданным в рамках федерального проекта за пределами ЦФО.

«Полноценное цифровое развитие региона невозможно без опорных ключевых центров хранения и обработки данных. По поручению полномочного представителя Президента РФ в УФО Николая Цуканова развитию информационной инфраструктуры на Урале уделяется пристальное внимание. Мы очень гордимся, что первый крупнейший федеральный центр обработки данных запущен в промышленную эксплуатацию именно в Уральском федеральном округе. Опорный ЦОД в регионе — это показатель его развития, гарантия обеспечения жителей, государственного и бизнес-сегмента качественными и надежными цифровыми сервисами, новые рабочие места, повышение инвестиционной привлекательности территории, серьезная страница в цифровой истории Уральского федерального округа и Пермского края», — сказал помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий.

«Екатеринбург сегодня по праву может быть назван цифровой столицей Урала, ведь уникальный объект гарантирует дальнейшую стабильную цифровизацию всего региона. Такие события становятся дополнительным стимулом к развитию территорий: росту количества государственных и муниципальных услуг, которые можно получить в электронном виде, дальнейшей цифровизации электронного документооборота, устойчивому доступу в интернет в самых удаленных населенных пунктах Среднего Урала», — отметил директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.

«“Ростелеком” — это национальный оператор связи, который приближает цифровые платформы к регионам. Мы обладаем уникальной разветвленной телеком-инфраструктурой и продолжаем развивать ее, обеспечивая цифровизацию территорий. Запуск в эксплуатацию опорного ЦОДа соответствует тренду на цифровизацию бизнеса — на перелокацию данных в защищенное «облако». Урал теперь имеет полноценный дата-центр, и это важно, потому что это и безопасность, и быстрый доступ к данным внутри региона. Екатеринбург — сосредоточение центральных компаний Уральского Федерального округа, государственных организаций области. ЦОД расположен удобно для клиентов, в промышленном районе города. На площадке круглосуточно работает высокопрофессиональный штат ИТ-специалистов, реагирующий на все пожелания заказчиков. Все инженерные системы объекта зарезервированы», — отметил вице-президент «Ростелекома» — директор МРФ «Урал» Сергей Гусев.

«Исторически сложилось, что подавляющее количество мощностей центров обработки данных сконцентрировано в Москве и Санкт-Петербурге — сегодня это свыше 85% всех мощностей коммерческих ЦОД. Наша стратегия по развитию геораспределенной сети ЦОД в значительной мере устранит такое цифровое неравенство регионов России, обеспечив качественную цифровую инфраструктуру корпоративным и государственным заказчикам. Мы видим очевидный спрос на надежные и конкурентоспособные услуги: уже на этапе строительства начались переговоры с потенциальными заказчиками, и сразу после ввода в эксплуатацию начнется размещение оборудования наших клиентов», — добавил вице-президент по облачным сервисам «Ростелекома», генеральный директор ГК «Ростелеком – ЦОД» Павел Каплунов.

«Программа цифровой трансформации ПАО “Газпром нефть” — приоритет компании в рамках Стратегии развития до 2030 года. “Газпром нефть” рада выступить якорным партнером “Ростелекома” в создании нового ЦОД в Екатеринбурге. Он станет важным узлом широкой IT-сети “Газпром нефти”, охватывающей все регионы присутствия компании. После запуска второй очереди ЦОД оборудование “Газпром нефти” займет более четверти мощностей ЦОДа, то есть 120 стойко-мест», — заявил заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпром нефть» Кирилл Кравченко.

Строительство центра обработки данных в Екатеринбурге началось в декабре 2018 года, в апреле 2019 года стартовал монтаж основного технологического оборудования. В 2020 году запланирована сдача второй очереди. Установленная мощность первой очереди ЦОД составляет 2 МВт, емкость машинных залов — 216 стойко-мест. Электроснабжение организовано от двух независимых внешних источников, обеспечен 100% резерв электроснабжения. Совокупная мощность двух очередей составит 432 стойко-места. Всего проект предусматривает расширение ЦОД до четырех очередей.