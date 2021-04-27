«Миран» завершила строительство новой очереди второго дата-центра

Дата-центр «Миран» успешно провел приемо-сдаточные работы и запустил новую очередь центра обработки данных «Миран-2» на Евпаторийском переулке в Санкт-Петербурге. Объем инвестиций составил 1,1 млрд руб., прогнозируемый срок окупаемости проекта – 5-7 лет. К моменту открытия заключены договоры аренды более 40 серверных шкафов – около 15% от общего объема новой очереди.

ЦОД «Миран-2» соответствует стандарту Tier III международного института Uptime Institute. Расчетная емкость новой очереди – 300 серверных шкафов, мощность ИТ-нагрузки – 1500 кВт.

«Насколько это было возможно, мы постарались использовать современные технологии, но не в ущерб экономической модели коммерческого дата-центра, скрупулезно подбирая оборудование и поставщиков: поставили шинопровод, который позволяет гибко перестраивать подключения клиентского оборудования любой необходимой мощности; разместили силовые трансформаторы в непосредственной близости к потребителю для сокращения потерь и повышения экономической эффективности; опыт эксплуатации подсказал, что даже самые внимательные клиенты иногда путают основной и резервный источники питания своего оборудования. Цветовая маркировка всего инженерного оборудования и его подсистем, включая клиентское подключение, должны исключить и эту неприятность», – сказал директор по эксплуатации и строительству ЦОД «Миран» Виталий Николаев.

«Пандемия подстегнула рост рынка дата-центров: вслед за спросом на услуги, увеличился и объем инвестиций, – сказал генеральный директор дата-центра «Миран» Игорь Ситников. – Начиная с февраля спрос на наши сервисы вырос примерно на 20%. Выручка от сдачи выделенных и виртуальных серверов в аренду за год увеличилась на 10%, а доход от оказания услуг по размещению ИТ-оборудования – на 12%».

«Я не привык говорить о чем-то бесплатном, но пока клиентам доступен лайфхак: можно арендовать несколько серверных шкафов подряд и сделать кабельную сборку между шкафами без оплаты кроссировок по дата-центру», – отметил руководитель отдела продаж Юрий Гущин.

В качестве необычной для коммерческих дата-центров Петербурга функций он назвал доступ к серверным шкафам с помощью одноразового кода доступа, установить который клиент может самостоятельно. Используя данный код, можно пройти в охраняемую зону дата-центра, серверный зал и попасть в коридор, в котором размещаются стойки клиента. При этом в дата-центре все так же работает круглосуточная охрана и действует строгий пропускной режим, добавил эксперт.

«Все новые мощности – 200 серверных шкафов в общем зале и два индивидуальных зала – мы планируем заполнить в течение 1-1,5 лет», – сказал Юрий Гущин.