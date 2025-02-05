Корус Консалтинг Авандок СЭД Спутник Спутник ECM
«Авандок» — единая low/no-code платформа для автоматизации юридически значимого, организационно-распорядительного, кадрового и внутреннего документооборота, согласований и подписаний, переписок и работы с корпоративными документами, процесса подготовки и исполнения поручений, архивного хранения документации с сохранением ее юридической значимости. Использование инструментов no-code/low-code позволяет быстро настраивать процессы под задачи компании с помощью визуальных конструкторов и не требует участия разработчика. Открытый API позволяет дорабатывать интерфейсы и подключать к системе новые дополнительные модули и функциональности. Соответствует требованиям импортозамещения.
"Платформенный подход к организации управления корпоративным контентом и электронными документами" Павел Перов, Директор по продукту «Авандок», КОРУС Консалтинг, 2022 год
Корус Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Перов Павел 13 10
|Аксельрод Александр 41 8
|Семенов Александр 146 4
|Гурарий Евгений 5 2
|Рустамов Рустам 415 1
|Кондаков Александр 21 1
|Хромов Максим 10 1
|Донской Дмитрий 39 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Рукавишников Алексей 2 1
|Гущин Юрий 11 1
|Фефелов Владислав 13 1
|Сытин Дмитрий 56 1
|Овсянникова Ксения 6 1
|Солодков Денис 1 1
|Орлова Ольга 10 1
|Голиков Роман 1 1
|Закусилов Вячеслав 6 1
|Афанасьев Олег 22 1
|Батанов Эдуард 15 1
|Долматова Елена 2 1
|Карпуничев Сергей 11 1
|Попов Сергей 136 1
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