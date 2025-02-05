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Корус Консалтинг Авандок СЭД Спутник Спутник ECM


«Авандок» — единая low/no-code платформа для автоматизации юридически значимого, организационно-распорядительного, кадрового и внутреннего документооборота, согласований и подписаний, переписок и работы с корпоративными документами, процесса подготовки и исполнения поручений, архивного хранения документации с сохранением ее юридической значимости. Использование инструментов no-code/low-code позволяет быстро настраивать процессы под задачи компании с помощью визуальных конструкторов и не требует участия разработчика. Открытый API позволяет дорабатывать интерфейсы и подключать к системе новые дополнительные модули и функциональности. Соответствует требованиям импортозамещения.

 

"Платформенный подход к организации управления корпоративным контентом и электронными документами" Павел Перов, Директор по продукту «Авандок», КОРУС Консалтинг, 2022 год


05.02.2025 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта перевел документооборот на платформу «Авандок» 1
02.12.2024 «КОРУС Консалтинг» обновил «Авандок»: 200+ новых функций для ускорения создания бизнес-процессов 1
15.07.2024 «КОРУС Консалтинг» увеличил выручку на 30% по итогам финансового года 1
20.05.2024 «КОРУС Консалтинг» дополнил платформу «Авандок» новыми модулями: Service Desk и CRM 4
17.05.2024 Android в России осталось недолго? Суверенная ОС «Аврора» получила поддержку Android-приложений 1
30.11.2023 «КОРУС Консалтинг» поможет компаниям мигрировать на российское офисное ПО 1
20.06.2023 Александр Семенов -

Александр Семенов, «Корус Консалтинг»: Последствия изменений для бизнеса растянутся еще на многие годы

 1
26.04.2023 Итоги 2022 г. ГК «Корус консалтинг»: выручка от ИТ-услуг и реализации собственных продуктов выросла на 18% 1
19.04.2023 «Корус консалтинг» дополнила платформу «Авандок» новым высокоуровневым API и интеграцией с сервисом «Контур.Доверенность» 1
02.03.2023 «Корус консалтинг» расширила партнерскую сеть платформы «Авандок» 1
16.11.2022 «Авандок диск» — новый модуль для работы с файлами и папками в «частном облаке» 3
14.07.2022 «Инновейв» предложит своим клиентам платформу «Авандок» от «Корус консалтинг» 1
23.06.2022 Оборот ГК «Корус консалтинг» в 2021 г. вырос на 42% и составил 7,6 млрд рублей 1
27.05.2022 «Корус консалтинг» запустила отечественный таск-трекер на базе российской платформы «Авандок» 1
18.05.2022 Чем заменить иностранные ECM 2
27.04.2022 «Корус консалтинг» запустила платформу для управления бизнес-процессами «Авандок» 3
16.11.2021 «Корус консалтинг» выпустила обновление платформы «Спутник ECM» 1
04.10.2021 Платформа «Спутник ЕСМ» компании «Корус консалтинг» стала доступна партнерам Axoft 2
26.05.2021 «Корус консалтинг» открыла API контент-сервера платформы «Спутник ЕСМ» 2
24.09.2020 На конференции СNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» ИТ-компания «КОРУС Консалтинг» представит платформу для управления документами «Спутник ECM» 1
16.09.2020 Обновленная платформа «Спутник ЕСМ» получила конструктор бизнес-процессов 2
21.07.2020 «Спутник ЕСМ» по-новому организует рабочее пространство пользователей 2
12.05.2020 «Корус консалтинг» обновил платформу «Спутник ЕСМ» 2
17.12.2019 Подтверждена совместимость СЭД и РЕД ОС 1
10.12.2019 «Корус консалтинг» выпустил новую версию платформы «Спутник ЕСМ» 1
01.10.2018 «Корус консалтинг» перевел систему «Обращения граждан» Правительства Свердловской области на отечественное решение 1
27.09.2018 «КОРУС Консалтинг» расширяет партнерскую сеть направления СЭД «Спутник» 1
31.08.2018 «Корус консалтинг» стал партнером поискового портала «Спутник» 1
10.07.2018 «Корус консалтинг» и «РусБИТех» разработали «Универсальное рабочее место госслужащего» 1
23.04.2018 «Корус Консалтинг» внедрила ECM-систему «Спутник» в «Утконосе» 1
19.03.2018 «Корус Консалтинг» перевел СЭД Правительства Свердловской области на отечественное решение 1
25.01.2018 «Корус Консалтинг» перевел СЭД Фонда Соцстраха РФ на отечественное ПО 1

Публикаций - 32, упоминаний - 45

Корус Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1219 30
8241 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1898 3
Корус консалтинг ДМ 5 2
Корус Консалтинг - LAMACON - Logistics and Mathematics Consulting 8 2
Ростелеком 9716 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4893 1
InfoWatch - Инфовотч 1015 1
Ред Софт - Red Soft 712 1
Oracle Corporation 6700 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Ростелеком - Спутник ПП - поисковый портал 5 1
OpenText 209 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 325 1
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 14 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1048 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Directum - Директум 1094 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 221 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
Haulmont - Хоулмонт 109 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Syntellect - Синтеллект 80 1
Playrix Holding 32 1
ЦМД-Софт 42 1
Alfresco Software 146 1
SAP SE 5280 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 336 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
KeepRise - Кипрайз 5 1
Microsoft Corporation 24645 1
Генезис ИТ - Генезис АйТи 3 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
Huawei 3942 1
Xiaomi 1740 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 4
Газпром нефть 620 3
Лента - Утконос 177 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 2
ВТБ Лизинг 68 2
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 13 2
GFG - Lamoda - Купишуз 164 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 2
Почта России ПАО 2117 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 64 1
Mars Petcare - Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba 5 1
Генезис 18 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 460 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Востокцемент 12 1
Zentiva - Зентива Фарма 4 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 12 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Деловые Линии ГК 68 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 52 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 19 1
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 6 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 109 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11672 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 4
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4121 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 37 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12549 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19439 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66311 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30801 14
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1266 13
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1177 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10221 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50659 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5325 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3833 6
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1030 6
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1854 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7412 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6794 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1291 5
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 807 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24188 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3869 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25422 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1144 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2072 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10122 4
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 754 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29766 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 818 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12054 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21195 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2815 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2183 3
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3539 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1135 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 333 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 2
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5370 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13519 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15755 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 3
Корус Консалтинг - K-Team 25 3
Google Android 14023 2
Linux OS 9978 2
Новые облачные технологии - МойОфис 781 2
Обращения граждан 227 2
НКТ - Р7-Офис 381 2
Microsoft Office 3739 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 2
Microsoft Windows 15690 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Корус Консалтинг - Sellty 30 2
СКБ Контур - Контур.Доверенность 23 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 933 1
Apple iOS 7823 1
Apple macOS 2067 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 530 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
Microsoft Office Word 776 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1329 1
Microsoft Exchange 1716 1
Oracle UCM - Oracle Universal Content Management - Oracle Web Center Content - Oracle Content Cloud 25 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Ascensio System SIA - OnlyOffice 32 1
IBM FileNet 123 1
Спутник - браузер 3 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1263 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 205 1
Statista 229 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 274 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 249 1
InterTrust - CompanyMedia 157 1
Syntellect Tessa 43 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 23 1
ELMA ECM 7 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 567 1
1С:ERP Управление предприятием 555 1
Red Hat WildFly - Keycloak 31 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 169 1
Перов Павел 13 10
Аксельрод Александр 41 8
Семенов Александр 146 4
Гурарий Евгений 5 2
Рустамов Рустам 415 1
Кондаков Александр 21 1
Хромов Максим 10 1
Донской Дмитрий 39 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Рукавишников Алексей 2 1
Гущин Юрий 11 1
Фефелов Владислав 13 1
Сытин Дмитрий 56 1
Овсянникова Ксения 6 1
Солодков Денис 1 1
Орлова Ольга 10 1
Голиков Роман 1 1
Закусилов Вячеслав 6 1
Афанасьев Олег 22 1
Батанов Эдуард 15 1
Долматова Елена 2 1
Карпуничев Сергей 11 1
Попов Сергей 136 1
Россия - РФ - Российская федерация 144756 17
Россия - УФО - Свердловская область 1503 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 1
Россия - УФО - Челябинская область 1216 1
Россия - УФО - Курганская область 500 1
Германия - Федеративная Республика 12695 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43289 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 708 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8462 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51187 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14384 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48128 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24165 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5431 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3953 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10967 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7620 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18555 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5841 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6145 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 506 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4984 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6990 2
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Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1251 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13557 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4679 2
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2359 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 660 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29152 1
Английский язык 6641 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2314 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4158 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8699 1
Аудит - аудиторский услуги 2672 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6961 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 386 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1180 1
Черкизон - Черкизовский рынок 156 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1241 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1958 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Sputnik 57 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3209 3
Markets&Markets Research 112 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2428 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338507, в очереди разбора - 770557.
Создано именных указателей - 167720.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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