«Корус Консалтинг» выпустил релиз платформы «Авандок» с новыми ИИ-инструментами

ГК «Корус Консалтинг» представила новую версию «Авандок.Платформы». В релиз вошли две ИТ-разработки на базе генеративного искусственного интеллекта для управления корпоративной информацией, а также свыше 100 новых функций. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Две инновации с искусственным интеллектом

Главная инновация — функция интеллектуального нормоконтроля. Система автоматически проверяет содержание документов на соответствие внутренним регламентам организации, выявляет ошибки и предлагает варианты исправлений или рекомендательные комментарии.

Второе нововведение — дополненная версия модуля «Авандок.ИИ Ассистент», который теперь глубже встраивается в экосистему продуктов «Авандок». Теперь к ассистенту можно подключать различные информационные пространства внутри бизнес-решений «Авандок», включая отдельные тематические разделы, формируя несколько специализированных ассистентов для различных направлений бизнеса. Это позволяет объединять данные из разных бизнес-решений и получать более точные, контекстные ответы в привычных для пользователей интерфейсах.

Базовые функции платформы: управление данными и процессами

Новый релиз расширяет возможности работы с данными и настройками. Теперь пользователи могут проводить массовые операции, например создавать сотни объектов из представлений одним действием и копировать встроенные иерархические объекты с сохранением всех связей. Доработанный справочник организационной структуры теперь выделяет различные типы организационных единиц: организация, филиал, дочернее зависимое общество, группирующий узел, подразделение (обособленное подразделение со своим документооборотом).

При настройке работы с документами стали доступны варианты конвертаций в разные форматы PDF (ранее только PDF/A) в зависимости от типа документа, категории вложения, формата файла. Также появилась функция валидации полей по регулярным выражениям. Инструменты проектирования интерфейса бизнес-решения теперь позволяют произвольно добавлять кнопки и группы кнопок внутри карточки объекта, использовать цветовые индикаторы, отправлять голосовые сообщения в рамках обсуждения документа.

Обновленная платформа поддерживает построение иерархии связанных объектов, управление режимами хранилищ контента без остановки системы (активация/деактивация, чтение/запись), версионирование пакетов настроек с возможностью сравнения и валидации изменений. Инструмент настройки пользовательских профилей включает создание личных резолюций и виз, подписку на новости, согласие на пользовательские соглашения, автоматические действия по заданным пользователем правилам (переадресация задач, создание новых поручений и др.).

Работа с задачами через почту и почтовые уведомления

Внедрена функциональность обработки задач из поступающих почтовых сообщений, включая согласование, отклонение, подписание документов и прочие сценарии, без необходимости перехода в систему. Платформа может использовать вычисляемые значения в конструкторе шаблонов почтовых уведомлений.

«Авандок.Диск»: защита данных и настраиваемый поиск

В решении «Авандок.Диск» реализованы новые функции управления файлами и доступом. Пользователи могут копировать файлы и папки, использовать расширенную навигацию с дополнительными панелями и предпросмотром. Решение поддерживает автоматическое удаление и перемещение файлов (по расписанию), принадлежащих уволенным пользователям. Реализован механизм применения прав на нижестоящие папки и файлы по иерархии.

С помощью быстрого поиска теперь можно искать файлы и документы по содержанию (ранее, данная возможность была доступна только в расширенном поиске), а также администратору стала доступна возможность настройки используемых в быстром поиске атрибутов.

В расширенном поиске стали доступны различные режимы поиска по содержанию с возможность выбора из преднастроенного справочника: нечеткий поиск, одно из слов, слова в любом порядке и др. Данная функция может использовать как альтернатива регулярным выражениям.

«Авандок.Сервис-деск»: ITIL-процессы без разработки

С помощью обновленного модуля Service Desk теперь может управлять ИТ-услугами. Стали возможной связь классификатора запросов с каталогом ИТ-услуг, учет трудозатрат с нормативами на каждый вид работ, назначение ответственных исполнителей по группам услуг или отдельным услугам.

Система поддерживает автоматизированное назначение исполнителей по территориальным, организационным и функциональным зонам, цветовую индикацию запросов по заданным критериям и срокам обработки. Администраторы могут настраивать часовые пояса для отдельных сотрудников и организационных единиц, а также графики рабочего времени для каждого сотрудника с учетом смен и разных выходных дней.

Релиз включает функции расчета целевых сроков реакции и выполнения с учетом вида запроса, приоритета и режима обслуживания (SLA), автоматический перерасчет сроков в зависимости от условий выполнения, автоматический выбор шаблона формы обращения в зависимости от типа запроса.

Мобильное приложение

Вышла новая версия мобильного приложения для Android с адаптивным интерфейсом, который подстраивается под размер экрана. Приложение включает дополнительные настройки в части управления составом информации, передаваемой пользователю на мобильное устройство.

«Мы ориентируемся на развитие продукта как на непрерывный путь к большей ценности для клиентов: упрощаем операции, расширяем возможности для интеграций и улучшаем качество данных, чтобы каждая команда могла быстрее достигать целей. Внедряя новые подходы к дизайну, безопасности и поддержке, мы создаем платформу, которая масштабируется вместе с бизнесом клиентов, учитывая их потребности», — сказал Павел Перов, директор по продукту «Авандок.Платформа» ГК «Корус Консалтинг».