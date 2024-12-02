«КОРУС Консалтинг» обновил «Авандок»: 200+ новых функций для ускорения создания бизнес-процессов

ГК «Корус Консалтинг» выпустила обновление no-/low-code платформы «Авандок». Новая версия содержит масштабное обновление функциональности конструктора, улучшения индексации и поиска, а также ряд изменений, расширяющих возможности платформы для пользователей. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«Авандок» — no- и low-code платформа для создания продуктов по управлению корпоративным контентом и решения смежных задач в различных отраслях бизнеса. Экосистема продуктов, реализованных на базе платформы, функционирует в едином информационном пространстве и объединяет спектр решений: «Документы», «Репозиторий», «Трекер», «Диск», Service desk, CRM. Платформа входит в реестр отечественного ПО, в том числе доступна на маркетплейсе российского ПО Минцифры.

В обновленной версии платформы добавлено более 200 новых функций конструктора, которые охватывают создание и изменение процессов, диагностику, отладку, перенос данных, поиск и аудит. Актуализированы интеграционные коннекторы с сервисами «СБИС», «Контур.Диадок» и «Контур.Доверенность».

Новые возможности конструктора открывают широкий потенциал для реализации сложных бизнес-сценариев, включая управление поручениями, подготовку отчетов и оптимизацию процессов. Настройка теперь занимает меньше времени благодаря готовым фрагментам.

Интерфейс администратора пополнился инструментами диагностики и отладки, которые помогают быстро выявлять и устранять ошибки в созданных компонентах. Это упрощает корректировку процессов и повышает их надежность.

В обновлении реализован механизм переноса данных справочников и задач по расписанию между различными средами платформы. Эта функция ускоряет синхронизацию тестовой и продуктивной сред, минимизирует ошибки при переносе информации и снижает затраты на выполнение рутинных задач.

Кроме того, появилась возможность настроить централизованное оповещение пользователей при входе в систему. Это обеспечивает своевременное информирование о текущих и планируемых изменениях в ее работе.

Специалисты «Авандока» улучшили и расширили функциональность поиска, отчетов, дашбордов и аудита. Теперь в конструкторе можно задавать сложные условия отбора данных, используя поисковые индексы, что делает работу с поиском и отчетами еще удобнее. Для дашбордов добавили настройку цветовой гаммы, а также возможность использовать предварительно обработанные и сгруппированные данные в качестве источников. Кроме того, пользователи получили инструмент для создания собственных сценариев аудита с персонализированными сообщениями для разных типов объектов.

В новой версии появилась поддержка разбиения коллекций с использованием псевдонимов (aliases) в индексировании и поиске. Это улучшает отказоустойчивость платформы «Авандок», а также упрощает резервное копирование и восстановление данных.

«No- и low-code технологии на текущий момент являются одним из ключевых трендов в развитии современных технологических платформ по управлению корпоративным контентом, особенно в сегменте enterprise. Их функциональность напрямую влияет на возможности быстрой адаптации процессов, развития инструментов для обеспечения гибкости и масштабируемости решения. Мы продолжаем работать над улучшением и развитием платформы «Авандок», чтобы предложить нашим клиентам современные инструменты для модификации, кастомизации и настройки платформы и решения задач бизнеса», — сказал Павел Перов, директор по продукту «Авандок» ГК «Корус Консалтинг».