«Корус Консалтинг» получила сертификат ФСТЭК на «Авандок» и выпустил новый модуль с ИИ-помощником в рамках обновления платформы

ГК «Корус Консалтинг» получила сертификат ФСТЭК на платформу «Авандок» и выпустила новую версию продукта, включающую модуль «Авандок ИП» (интеллектуальный помощник на базе ИИ-технологий), улучшения в области сортировки документов и квитанций «МЭДО-МЭДО ДСП», а также более 50 обновлений функциональности конструктора.

«Авандок» — современная технологическая no- и low-code-платформа для создания продуктов по управлению корпоративным контентом и решения смежных задач в различных отраслях бизнеса. Экосистема продуктов, реализованных на базе платформы, функционирует в едином информационном пространстве и объединяет спектр решений: «Документы», «Репозиторий», «Трекер», «Управление ИТ-проектами», «Диск», Service desk, CRM. Платформа входит в реестр отечественного ПО, в том числе доступна на маркетплейсе российского ПО Минцифры.

Платформа получила сертификат ФСТЭК, удостоверяющий, что ПО «Авандок» является программным обеспечением со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, соответствует средствам обеспечения безопасности информации по 4 уровню доверия и реализует следующие функции безопасности: управление доступом, идентификация и аутентификация, регистрация событий безопасности.

В новой версии платформы обновлён модуль сортировки и распределения документов, квитанций и уведомлений для систем электронного документооборота ДСП (для служебного пользования) и для СЭД, работающих с документами общего доступа. Добавлены новые инструменты для мониторинга и диагностики модулей интеграции с сервисами «СБИС» и «Контур.Диадок».

В no-code-конструкторе появилась поддержка кастомизации пользовательских настроек (профиля), таких как возможность создания личных резолюций и виз, подписка на новости, принятие пользовательских соглашений, согласие на обработку персональных данных и других. Кроме того, в рамках работы с платформой теперь можно автоматически создавать документы, поручения и отчеты по заданным правилам. Это позволяет значительно сократить время, упростить процесс подготовки типовых документов (например, ответов) и быстрее передать документ конечному исполнителю. Также внедрены новые инструменты для отладки настраиваемых процессов и поиска дефектов, которые упрощают работу консультантов при создании и настройке бизнес-решений.

В платформу добавлен новый модуль — «Авандок ИП» (интеллектуальный помощник), предназначенный для работы с корпоративными базами знаний, нормативной документацией и инструкциями в формате «вопрос–ответ». Помощник формирует ответы на естественном языке, сопровождая их ссылками на документы-источники, а также поддерживает голосовое взаимодействие.

Модуль построен на базе локальных генеративных GPT-моделей, развёрнутых в контуре организации, что гарантирует полную защиту информации без передачи данных во внешние сервисы.

В обновленной версии платформы расширены возможности настройки карточек документов мобильного приложения, что позволяет адаптировать отображение информации под индивидуальные сценарии работы. Добавлен режим отложенной загрузки — при обработке большого объёма документов можно загрузить только заголовки, а остальные данные и файлы подгружаются непосредственно при открытии документа.

«Мы продолжаем системное развитие платформы в стратегически важных направлениях. Сертификация ФСТЭК и внедрение интеллектуального помощника на базе локальных ИИ-моделей подтверждают зрелость и универсальность решения для автоматизации бизнес-процессов в корпоративной среде», — сказал Павел Перов, директор по продукту «Авандок» ГК «Корус Консалтинг».