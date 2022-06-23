Оборот ГК «Корус консалтинг» в 2021 г. вырос на 42% и составил 7,6 млрд рублей

«Корус консалтинг» завершила 2021 г. с рекордным показателем по выручке — 7,6 млрд руб.. Рост оборота к 2020 г. составил 42%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

Большая часть выручки — доход от оказания ИТ-услуг по консалтингу, внедрению систем, разработке целевой архитектуры бизнеса, а также цифровой трансформации. Компания активно работала с клиентами из сферы производства, логистики и транспорта, розничной и оптовой торговли и e-commerce. Показатели позволили «Корус консалтинг» войти в топ-50 ИТ-компаний по версии CNews.

Группа компаний «Корус консалтинг» с 2000 г. предоставляет услуги по ИТ-консалтингу, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, созданию ИТ-инфраструктуры и ИТ-аутсорсингу. В портфеле компании 80+ решений российских и международных вендоров, а также продукты собственной разработки.

Более чем за 20 лет работы эксперты компании реализовали более 1300 масштабных проектов для российского и зарубежного бизнеса. В 2021 г. список клиентов пополнился почти сотней новых имен. В их числе — «Самокат», Playrix, Mars Petcare, «Черкизово», «Фишер». Продолжилось сотрудничество с крупнейшими компаниями и госкорпорациями: «РЖД», «Лента», «Окей», «Аскона», «ВТБ лизинг» и др.

Сегодня «Корус консалтинг» — это более 1000 специалистов в области консалтинга и разработки с многолетним опытом не только в ИТ-сфере, но и в фокусных отраслях. Это позволяет компании не просто внедрять цифровые решения, а быть долгосрочным партнером в изменениях бизнеса: понимать его основные боли и находить оптимальные решения. Например, с «Окей» компания работает более 20 лет, а в сети «Петрович» реализовала более пяти проектов.

Один из фокусов компании — разработка собственных ИТ-продуктов. За 2021 г. список решений «Корус консалтинг» пополнили Sellty (платформа для создания оптовых интернет-магазинов), low-/now-code платформа «Авандок» (СЭД, ECM, BPM в одном решении), Union-marketplace (SaaS-платформа для управления полным циклом продаж на маркетплейсах) и K-Team (модульное решение на базе «1С-Битрикс24», которое закрывает большинство задач корпоративной коммуникации и оптимизирует взаимодействие команды).

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Также для развития собственного продуктового направления в сентябре 2021 г. компания запустила корпоративный акселератор — венчурную B2B-студию Digital Product Lab. Ее задача — за период от полугода помочь продуктовым идеям, появляющимся внутри компании, пройти цикл от проверки MVP до первых продаж. Через программу прошло более 10 продуктовых гипотез, и многие «выпускники» превратились в самостоятельные решения.

Несколько дней назад компания объявила о запуске нового корпоративного сайта korusconsulting.ru. Онлайн-площадка рассказывает о главных направлениях диджитал-трансформации промышленности, ритейла, логистики и e-commerce, формирует базу знаний об ИТ-решениях, системах и платформах, предоставляет полную информацию о переводе «в цифру» ключевых бизнес-функций. Там же эксперты делятся кейсами российских компаний и актуальными статьями.

«”Корус консалтинг” сегодня — это не просто ИТ-компания. Это платформа, объединяющая в себе энергию лидеров, современных технологий, новых продуктов, стартапов и бизнеса. Мы не просто осуществляем цифровую трансформацию бизнеса и совершенствуем его эффективность, а помогаем повышать устойчивость даже в самые нестабильные времена. Наша работа приносит значимые и измеримые результаты, которыми мы можем гордиться», — сказал Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус консалтинг».