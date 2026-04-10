Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 193085
ИКТ 14883
Организации 11501
Ведомства 1497
Ассоциации 1090
Технологии 3558
Системы 26763
Персоны 84151
География 3058
Статьи 1577
Пресса 1282
ИАА 753
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2777
Мероприятия 892

Playrix Holding

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.04.2026 Сооснователь разработчика мобильных игр с российскими корнями продал свою долю гендиректору 1
12.12.2024 Продано российское юрлицо знаменитого разработчика игр Playrix, основатели которого полностью разорвали связи с Россией 1
15.11.2024 Созданный россиянами разработчик мобильных игр нашел способ продать свои акции на $50 млн 1
30.09.2024 Созданный россиянами разработчик нашел способ увеличить курс акций в 10 раз 1
02.02.2024 Созданный россиянами разработчик мобильных игр потратил $33 млн на выкуп собственных акций 1
12.12.2023 Рейтинг регионов «Руссофт»: санкции вскрыли базовые проблемы развития разработки ПО 1
20.10.2023 Путин распорядился запретить онлайн-игры с заграничными серверами: Там стреляют по русским 1
10.07.2023 Разработчики игр бегут из особого региона России 1
21.04.2023 Создатель Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России 1
20.03.2023 Созданный россиянами разработчик отделался от связей с Россией и вернулся на Nasdaq 1
02.03.2023 Сделки ранних стадий поддержали рынок: 2022 г. занял второе место по объемам инвестиций за последнее десятилетие 1
19.10.2022 Созданный россиянами разработчик увез сотрудников из страны в надежде вернуться на Nasdaq и продать акции 1
16.08.2022 Созданный россиянами разработчик мобильных игр во время бегства из России продал активы за 500 рублей 1
13.07.2022 Созданный россиянами разработчик мобильных игр покинул Россию и увез сотрудников 1
30.06.2022 Российский разработчик мобильных игр увольняет четверть своего персонала 1
23.06.2022 Оборот ГК «Корус консалтинг» в 2021 г. вырос на 42% и составил 7,6 млрд рублей 1
09.06.2022 Стартап Xsolla, уволивший 150 человек по совету Big Data, ликвидирует главный российский офис 1
13.05.2022 Созданный россиянами разработчик открестился от России ради возвращения на Nasdaq 1
28.01.2022 Российский разработчик мобильных игр потратил $100 млн на покупку конкурентов 1
24.08.2021 Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр 1
21.07.2021 Арабы вложили $50 млн в российского разработчика мобильных игр 1
12.04.2021 Зарубежные инвесторы расхватывают акции компании экс-главы «Мегафона» 1
22.03.2021 Компания экс-главы «Мегафона» получила десятки миллионов долларов от канадского фонда 1
05.03.2021 Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
16.02.2021 Крупнейший хедж-фонд Канады вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
09.02.2021 Американский миллиардер крупно вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
02.02.2021 Экс-глава «Мегафона» покупает крупного разработчика, созданного россиянами 1
17.12.2020 Сервис видеорекламы внутри приложений Pangle выходит на российский рынок 1
16.12.2020 Игра Gardenscapes стала доступна в магазине приложений Huawei Appgallery 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
17.04.2019 В России появились два новых ИТ-миллиардера 1
09.12.2015 МТС запустила оплату покупок в Google Play с лицевого счета абонента 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Playrix Holding и организации, системы, технологии, персоны:

Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 45 20
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 17
МегаФон 10353 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4718 6
RJ Games 5 5
Royal Ark 5 5
Yandex - Яндекс 8821 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15064 4
Nexters Global - Gracevale - Cubic Games 4 3
Nexters Global - Gracevale 4 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1889 3
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 2
ZeptoLab 14 2
VK - Mail.ru Group - My.com 21 2
NetEase 35 2
Meta Platforms - Facebook 4584 2
Softline - Софтлайн 3519 2
Telegram Group 2754 2
Wargaming 161 2
Google LLC 12467 2
Microsoft - Activision Blizzard 507 1
Xsolla - Иксолла - Систем проджектс 17 1
Gameloft 52 1
Pixonic 23 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 1
Katauri Interactive 46 1
Polar - Полар 112 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 126 1
Huawei Mobile Services 74 1
DataDog 13 1
Kismet Acquisition Three - Kismet-III 10 1
Kismet Acquisition Two - Kismet-II 11 1
Game Insight - Гейм инсайт 40 1
Nexter Systems - Giat Industries 6 1
Castcrown 1 1
KranX Productions 25 1
Roblox Corporation 85 1
iDreamSky Technology Holdings 1 1
ЭНИКС 4 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 79 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2778 18
Everix Investments 15 14
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 9
VPE Capital 11 9
Kismet Sponsor 17 9
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 8
Polar Asset Management 8 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1148 4
Nexters BVI 3 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1597 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1768 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1969 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 734 3
NanduQ - Qiwi 1010 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 191 2
ЦИАН - CIAN 179 2
RTP Global 11 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 226 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 120 1
Группа Самолет 105 1
Emerging Travel Group 5 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 107 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Mars Petcare - Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba 5 1
RP SPAC Opportunities Master Fund 1 1
RP Select Opportunities Master 1 1
ICS Opportunities 1 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 92 1
RateHawk 2 1
ZenHotels 2 1
MX Capital 1 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 15 1
Tate Britain - Тейт Британская галерея 8 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 7 1
Ziff Davis 24 1
РЖД - Российские железные дороги 2037 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 586 1
Лента - Сеть розничной торговли 2331 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 590 1
Альфа-Групп 742 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1048 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13276 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5330 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5461 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3011 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 240 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 167 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3612 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4877 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 612 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 800 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18017 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9577 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29234 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1158 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3959 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32478 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1827 2
Data monetization - Монетизация данных 1887 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1088 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22336 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5061 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26092 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 75623 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 59001 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5393 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34770 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24022 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12510 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13456 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1767 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 921 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 349 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6100 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 801 1
Метавселенная - Metaverse 120 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 84 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 94 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1067 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2525 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 703 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 92 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2762 1
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 241 1
FemTech - Фемтех 11 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19924 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17544 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7591 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 339 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17503 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11759 1
Playrix - Hero Wars 15 10
Nexters Global - Gracevale - Cubic Games - Pixel Gun 3D 5 4
Playrix Gardenscapes - мобильная free-to-play игра 6 3
Google Android 14989 2
Apple iOS 8438 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3488 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 445 1
Atlassian - Confluence 174 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 10 1
Pangle 1 1
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 15 1
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 1
Корус Консалтинг - Sellty 33 1
Royal Ark - Dawn of Zombies 1 1
RJ Games - Puzzle Breakers 1 1
Royal Ark - Shelter War 1 1
Корус Консалтинг - K-Team HRM 61 1
FreePik 1632 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1261 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 685 1
Huawei AppGallery 333 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1281 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 156 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 340 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 273 1
Корус Консалтинг - Авандок - Платформа для управления корпоративной информацией организации - СЭД Спутник - Спутник ECM 50 1
Gameloft Tetris 27 1
Таврин Иван 120 16
Бухман Дмитрий 18 16
Герцовский Борис 22 15
Фадеев Андрей 31 14
Усманов Алишер 308 9
Бухманы (братья) 6 5
Бухман Игорь 6 4
Englander Israel - Энгландер Исраэль 2 2
Ястребов Николай 3 2
Дуров Павел 319 2
Иванов Александр 105 2
Богуславский Леонид 38 2
Левиев Лев 31 1
Михельсон Леонид 5 1
Сапко Игорь 3 1
Чемоданова Валентина 5 1
Ващенко Александр 10 1
Голубицкий Константин 4 1
Филиппов Дмитрий 8 1
Сироткин Леонид 1 1
Кожевников Александр 4 1
Сучков Владимир 6 1
Кострикова Татьяна 2 1
Быков Юрий 6 1
Роднянский Станислав 1 1
Кондратьев Георгий 2 1
Кириленко Максим 1 1
Черкашин Николай 1 1
Ковтун Евгений 1 1
Кравец Антон 1 1
Shpilman Felix - Шпилман Феликс 6 1
Черкес-Заде Екатерина 4 1
Дроконов Алексей 1 1
Ракицкий Дмитрий 1 1
Кадочников Павел 1 1
Слинько Ольга 1 1
Чирский Андрей 2 1
Кремлев Умар 5 1
Рейнхольд Антон 2 1
Путин Владимир 3416 1
Россия - РФ - Российская федерация 161161 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53973 23
Кипр - Республика 628 15
Великобритания - Виргинские Острова 245 12
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1195 11
Европа 24791 9
Казахстан - Республика 5920 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13672 8
Канада 5030 8
Беларусь - Белоруссия 6152 7
Украина 7870 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46620 5
Армения - Республика 2404 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4154 4
Азия - Азиатский регион 5826 4
Турция - Турецкая республика 2536 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19084 3
Испания - Королевство 3794 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2176 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18628 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1145 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3333 2
Ирландия - Республика 1033 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 769 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8344 2
Сингапур - Республика 1921 2
Индия - Bharat 5780 2
Израиль 2818 2
Германия - Федеративная Республика 13043 2
Африка - Африканский регион 3604 2
Ближний Восток 3089 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1801 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1972 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3063 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2205 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1437 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1732 2
Грузия 1304 2
Россия - СФО - Омская область 761 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1005 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4750 17
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2096 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17676 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6581 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7910 8
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 839 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6834 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11540 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32572 4
Safe Harbor - Правило безопасной гавани - юридический принцип 15 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3384 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15501 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52070 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3826 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5416 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6448 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3792 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26473 3
Фондовая биржа - IPO - SPAC - Special Purpose Acquisition Company 53 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55969 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10651 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5017 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3730 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8429 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7141 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1572 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5447 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11957 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4839 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3793 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5583 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2271 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 194 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 138 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2009 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2893 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 563 1
Английский язык 6936 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8029 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7378 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 8
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 6
Forbes - Форбс 958 3
Bloomberg 1582 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 3
I-Cyprus 1 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2261 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
Universal University 6 1
Universal University - Scream School - Школа компьютерной графики 4 1
Российская креативная неделя 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1434361, в очереди разбора - 728840.
Создано именных указателей - 193085.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/