Игра Gandenscapes стала доступна в магазине приложений Huawei Appgallery

Популярная игра-головоломка Gardenscapes от Playrix стала доступна в магазине приложений Huawei Appgallery. С 16 декабря 2020 г. все пользователи Appgallery могут отправиться в путешествие вместе с верным дворецким Остином, чтобы восстановить фамильный сад, параллельно проходя тысячи уровней головоломки в жанре «три в ряд».

В рамках глобальной кампании Appgallery Game Fest пользователи в России могут воспользоваться эксклюзивными предложением магазина – кэшбэком 20% на внутреигровые покупки с 15 декабря 2020 г. по 14 января 2021 г.

«Мы рады предложить большему количеству игроков со всего мира доступ к нашей популярной игре Gardenscapes, запустив ее в Appgallery. В процессе запуска мы получали от Huawei постоянную поддержку и руководство, и рады, что можем также предложить кэшбэк нашей аудитории», – сказал Максим Кириленко, директор по развитию бизнеса Playrix.

Те, у кого уже установлен Gardenscapes, могут войти в свою учетную запись в Facebook, чтобы сохранить игровой прогресс. Затем игру можно загрузить из Appgallery, чтобы получить эксклюзивные предложения кэшбэка, войдя в систему через ту же учетную запись в Facebook.

В Gardenscapes игроки могут заняться восстановлением сада до его былой славы в сопровождении различных персонажей и очаровательного питомца с помощью уже знакомого игрового процесса. Наряду со стандартной механикой головоломок «три в ряд», игра предлагает специальные бонусы и ускорители, такие как петарды и бомбы. Тысячи уникальных уровней и различные степени сложности порадуют всех поклонников головоломок.

Игроки также могут играть в игру вместе со своими друзьями, синхронизируя свою учетную запись в Facebook. После синхронизации они могут отправлять дополнительные жизни друг другу и сотрудничать, чтобы достичь верхней позиции в таблице лидеров.

«С запуском Gardenscapes от Playrix в Appgallery мы рады приветствовать еще одного крупного партнера в нашем быстрорастущем магазине приложений. С помощью эксклюзивного предложения мы даем нашим пользователям шанс получить как можно больше удовольствия от игры. Благодаря Appgallery пользователи могут полностью персонализировать свой мир приложений и управлять им», – сказал Хайме Гонсало, вице-президент Huawei Mobile Services Europe.