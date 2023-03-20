Созданный россиянами разработчик отделался от связей с Россией и вернулся на Nasdaq

Американская биржа Nasdaq возобновила торги акциями основанного россиянами разработчика мобильных игр Nexters. В отличие от большей части компаний с российскими корнями, лишившихся доступа к западным биржам после начала СВО, Nexters смогла избавиться от связей с Россией и убедить в этом администрацию Nasdaq.

Nexters вернулся на Nasdaq

Американская биржа Nasdaq возобновила торги акциями кипрского разработчика мобильных игр Nexters. В первый день торгов акции обвалились на треть, до $4,1, по сравнению с отметкой, на которой торги акциями компании были остановлены в начале 2022 г. ($6,38).

«С момента основания нашей компании в 2010 г. мы строили глобальную компанию с сотрудниками, партнерами и игроками по всему миру, — заявил гендиректор и сооснователь Nexters Андрей Фадеев. — Наш выход на Nasdaq в 2021 г. стал важным шагом в реализации нашей долгосрочной стратегии. За прошедший год мы проделали огромную работу для получения разрешения для возобновления торгов нашими акциями и вариантами на Nasdaq».

Как Nexters и российские компании теряли связь с американскими биржами

Торги акциями Nexters были приостановлены 28 февраля 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Тогда же Nasdaq приостановила торги акциями других компаний с российскими корнями: Yandex (владелец российского «Яндекса»), рекрутингового сервиса HeadHunter, интернет-магазина Ozon и платежной системы Qiwi.

Одновременно Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановила торги акциями телекоммуникационного оператора «Мобильные телесистемы» (МТС) и онлайн-маркеплейса в сфере недвижимости «Циан». Позднее Лондонская фондовая биржа (LSE) приостановила торги акциями связанных с Россией компаний, включая VK, и крупнейшего акционера МТС — АФК «Система».

После этого в России был принят закон, обязывающий российские компании прекратить обращение своих ценных бумаг за рубежом. Правда, он касается только тех компаний, которые выходили на иностранные биржи через свои российские юридические лица. Также компания вправе запросить у правительственной комиссии по контролю над осуществлением иностранных инвестиций разрешение на продление листинга своих ценных бумаг зарубежом.

Летом 2022 г. МТС приняла решение окончательно уйти с NYSE. АФК «Система», наоборот, получила разрешение от правительственной комиссии на продолжение своего листинга до 13 мая 2023 г.

Сейчас же американские биржи решили окончательно попрощаться с компаниями с российскими корнями. Nasdaq приняла решение о делистинге акций Yandex, Qiwi, HeadHunter и Ozon. NYSE также решила провести делистинг акций «Циан». Впрочем, указанные компании еще могут обжаловать эти решения в комитетах соответствующих бирж. О своем намерении подать апелляции уже заявили Yandex и «Циан».

Как Nexters выходила на Nasdaq

Что касается Nexters, то данная компания еще с весны 2022 г. взяла курс на разрыв связей с Россией с целью возобновления листинга на Nasdaq. Данная компания была основана россиянами Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. Ее совладельцами выступают братья Игорь и Дмитрий Бухманы, создатели другого разработчика мобильных игр — Playrix. Основной продукт Nexters — мобильная RPG Hero Wars.

Илья Маркелов, «Лаборатория Касперского»: Подход «внедрил и забыл» недопустим для SIEM безопасность

В 2021 г. Nexters осуществила обратное поглощение компании Kismet Acquisition One, созданной экс-гендиректором «Мегафона» и владельцем холдинга «Медиа-1» Иваном Тавриным. Данная компания в конце 2020 г. провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, не имея при этом никаких активов.

Слияние с этой структурой позволило Nexters стать публичной компанией. В ходе сделки фонды Mubadala (суверенный фонд Объединенных арабских эмиратов) и VPE Capital (инвестирует в проекты на территории России и Казахстана) решили вложить в Nexters $50 млн. Сумма всей сделки составила $350 млн.

Как Nexters избавлялась от связей с Россией

Обращаясь к администрации Nasdaq с просьбой о возобновлении листинга, Nexters указывала, что ее штаб-квартира находится на Кипре, критическая инфраструктура (серверы и лицензии) — в странах Европейского союза (ЕС), а основные акционеры являются резидентами европейских стран (Фадеев и Герцовский — стран ЕС, братья Бухманы — Великобритании).

Кроме того, доля в выручке Nexters, приходящаяся на Россию и другие постсоветские страны, в 2019 г. составила 20,3%, в 2021 г. — 13,3%. Летом 2022 г. Nexters продала свои дочерние предприятия в России: Nexters Studio, Nexters Online, Lightmap и Gamepositive. Общая сумма соответствующих сделок составила 500 тыс руб.

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса импортонезависимость

Кроме того, летом 2022 г. компания на 36% сократила свой штат. Специалистов из России, Украины и Белоруссии перевели на Кипр, в Армению и другие «безопасные гавани». По состоянию на 30 июня 2022 г. в компании работало 1044 специалиста, в том числе 212 в штаб-квартире на Кипре, 832 в России и других странах. По состоянию на 30 сентября 2022 г. в компании работало уже 665 человек, в том числе 299 на Кипре, 366 в Армении, Казахстане и Испании.