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Индексная книга (каталог) CNews*
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Safe Harbor Правило безопасной гавани юридический принцип

СОБЫТИЯ


05.08.2026 Индия угрожает Facebook* уголовкой за удаление публикации премьер-министра 2
20.03.2023 Созданный россиянами разработчик отделался от связей с Россией и вернулся на Nasdaq 1
19.10.2022 Созданный россиянами разработчик увез сотрудников из страны в надежде вернуться на Nasdaq и продать акции 1
16.08.2022 Созданный россиянами разработчик мобильных игр во время бегства из России продал активы за 500 рублей 1
13.07.2022 Созданный россиянами разработчик мобильных игр покинул Россию и увез сотрудников 1
15.08.2019 «Лаборатория Касперского» открывает центр прозрачности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 1
06.08.2019 Microsoft открыла Azure Security Lab и удвоила награду за найденные уязвимости 2
11.07.2019 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 2
06.11.2015 Hitachi Data Systems модернизировала объектную систему хранения данных 2
27.02.2015 Microsoft примет участие в конференции «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
14.03.2014 Microsoft: Вместе с операторами мы меняем отношение к технологиям будущего 1
14.12.2012 IBM представила новые мобильные и облачные решения для социального бизнеса 1
08.07.2009 «Лаборатория Касперского» выиграла суд в США 3
30.03.2007 Триумф цифровых документов: суд рассмотрит все 1
23.08.2001 Рост заказов на полупроводники - соломинка для NASDAQ 1
23.08.2001 Рост заказов на полупроводники - соломинка для NASDAQ 1

Публикаций - 16, упоминаний - 22

Safe Harbor и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10728 5
Playrix Holding 33 4
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 4
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5654 3
Microsoft Corporation 25770 3
RJ Games 5 3
Royal Ark 5 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15748 2
GDEV - Nexters Global - Gracevale 4 2
ЭНИКС 4 1
Yandex - Яндекс 9208 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1760 1
Acronis - Акронис 489 1
Hitachi - Хитачи 1500 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4961 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 1
DXC Technology - Computer Sciences 100 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
Wargaming 161 1
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
Cybersecurity Malaysia 2 1
Imaginary team 2 1
GDEV - Nexters Global - Gracevale - Cubic Games 4 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 4
VPE Capital 11 4
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1243 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1908 1
ЦИАН - CIAN 191 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Everix Investments 15 1
Kismet Sponsor 17 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3648 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5683 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 2
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24387 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18109 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33466 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7920 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18324 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34942 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8641 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5861 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13702 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22929 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10667 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12891 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53819 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3328 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10186 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9444 2
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 319 2
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 68 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 2
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 29 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2228 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 384 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26292 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4777 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 1
Аудиоконференция - Конференц-связь - Конференц-телефоны - технология избирательной (селекторной) телефонной связи 303 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9918 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2305 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13116 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26777 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3150 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3781 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15429 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28253 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16976 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5717 4
Microsoft Windows 16876 3
Playrix - Hero Wars 15 3
Microsoft Azure 1526 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 1
Kaspersky Security Center - KSC 83 1
Kaspersky Internet Security 497 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2510 1
Microsoft Office 365 1042 1
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 18 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1845 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1517 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 27 1
Kaspersky Security Network - KSN 104 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 1
Microsoft Azure Security Lab 1 1
Microsoft Azure Security Center 7 1
Hitachi HCP AW - Hitachi Content Platform Anywhere 13 1
Microsoft Bug Bounty - Microsoft Applications Bounty Program 3 1
Microsoft CDOC - Microsoft Cloud Defense Operation Center 1 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 106 1
Microsoft Windows Live Tiles - живые плитки 45 1
Hitachi Data Ingestor - HDI 11 1
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
IBM Connections 12 1
Таврин Иван 120 4
Фадеев Андрей 31 4
Бухман Дмитрий 18 4
Герцовский Борис 22 4
Бухманы (братья) 6 3
Ястребов Николай 3 2
Cavanna Henry - Каванна Генри 4 2
Филиппов Дмитрий 8 1
Кожевников Александр 4 1
Сучков Владимир 6 1
Кострикова Татьяна 2 1
Быков Юрий 7 1
Кондратьев Георгий 2 1
Черкашин Николай 1 1
Кравец Антон 1 1
Neumeier Stephan - Ноймайер Штефан 2 1
Ракицкий Дмитрий 1 1
Чирский Андрей 2 1
Рейнхольд Антон 2 1
Rennie Alistair - Ренни Алистер 8 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Касперский Евгений 336 1
Халин Дмитрий 56 1
Захаров Павел 60 1
Sjoberg Peter - Сьоберг Питер 7 1
Морозов Андрей 48 1
Ефремов Андрей 15 1
Храмцовская Наталья 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 166050 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54731 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4200 6
Европа 24960 5
Украина 7926 5
Казахстан - Республика 6045 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13815 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 4
Армения - Республика 2449 4
Беларусь - Белоруссия 6285 4
Кипр - Республика 636 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47585 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 2
Испания - Мадрид 178 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Испания - Королевство 3838 2
Швейцария - Цюрих 279 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3133 1
Ирландия - Республика 1051 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 1
Канада 5081 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Франция - Французская Республика 8176 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Грузия 1332 1
Нидерланды 3742 1
Малайзия 922 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
Ирландия - Дублин 164 1
Малайзия - Чиберджая - Сайберджая 2 1
Малайзия - Куала-Лумпур 65 1
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