Созданный россиянами разработчик мобильных игр потерял $10 млн из-за ухода из России

Разработчик мобильных игр российского происхождения Nexters потерял почти $10 млн из-за ухода из России. Компания была вынуждена продать в нашей стране по символической цене несколько игровых студий, которые ранее были приобретены почти за 100 млн руб.

Как Nexters ушел из России

Созданный россиянами и зарегистрированный на Кипре разработчик мобильных игр Nexters раскрыл подробности своего ухода из России. Nexters продал три принадлежащие ему игровые студии Nexters Studio, Nexters Online, Lightmap и Gamepositive по символической стоимости. Стопроцентная доля в Nexters Studio была продана за 200 руб., аналогичная доля в Nexters Online — за 100 руб, в Lightmap — также за 100 руб., доля в Gameposifitve в 70% — тоже за 100 руб.

Nexters оценивает свои убытки от продажи Nexters Studio, Nexters Online, Lighmap и Gamepositive в $2,17 млн. Кроме того, на счетах этих компаний находилось $7,7 млн. То есть общие убытки от ухода Nexters из России составляют $9,85 млн.

Как Nexters покупал российские игровые студии

Nexters Online (ООО «Некстерс онлайн») изначально называлась NX Online (ООО «Эникс онлайн»). Nexters Studio (ООО «Некстерс студио») изначально называлась NX Studio (ООО «Эникс студио»). Владельцами обеих компаний был их гендиректор Николай Ястребов. Обе компании зарегистрированы в Москве.

Nexters через свою головную структуру, Nexters Global приобрел обе вышеупомянутые компании в начале 2021 г. за $1,25 млн (93 млн руб.). После этого Ястребов стал миноритарным акционером Nexters.

Созданный россиянами разработчик мобильных игр Nexters понес огромные потери из-за ухода из России

Lightmap Studio была приобретена в начале 2022 г. в рамках сделки по покупке Nexters компании Gracevale, разрабатывающей мобильную игру PixelGun 3D. Общая сумма данной сделки составила $70 млн. Lightmap Studio (ООО «Лайт мэп») была приобретена за $150 тыс. Данная компания участвует в поддержке и разработке PixelGun 3D.

До сделки с Nexters долей в Lightmap в 74% владел ее гендиректор Николай Черкашин, в 26% — Юрий Быков. Nexters прибрел 100% долей в Lightmap через свою структуру — зарегистрированную на Британских Виргинских островах Nexters Inc. Компания зарегистрирована в Москве.

Доля в Gamepositive (ООО «Гейм-позитив») в 70% была приобретена Nexters в конце 2021 г., сумма сделки не сообщалась. Продавцом выступил Александр Кожевников, который до того момента был гендиректором и единственным участником компании. После сделки с Nexters у Кожевникова осталось 15% долей, еще 15% получил Дмитрий Ракицкий. Компания зарегистрирована в Ростове-на-Дону, ранее она называлась ООО «Кубик».

История Nexters

Компания Nexters была основана россиянами Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. Совладельцами компании выступают братья Игорь и Дмитрий Бухманы, создатели другого разработчика мобильных игр — Playrix. Основной продукт Nexters — RPG Hero Wars.

В 2021 г. Nexters осуществила обратное поглощение комании Kismet Acquisition One, созданной экс-гендиректором «Мегафона» и владельцем холдинга «Медиа-1» Иваном Тавриным. Данная компания в конце 2020 г. провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, не имея при этом никаких активов.

Слияние с этой структурой позволило Nexters стать публичной компаний. В ходе сделки фонды Mubadala (суверенный фонд Объединенных арабских эмиратов) и VPE Capital (инвестирует в проекты на территории России и Казахстана) решили вложить в Nexters $50 млн. Сумма всей сделки составила $350 млн.

В начале 2022 г. Nexters объявила о покупке трех игровых разработчиков с российскими корнями: Rj Games, Royal Ark и вышеупомянутой Gracevale (Club Games). Общая сумма этих сделок составила $100 млн.

Почему Nexters ушла из России

С началом специальной военной операции России на Украине у компании начались проблемы. Администрация биржи Nasdaq приостановила торги акциями Nexters (такая же судьба ждала большую часть компаний с российскими корнями, имевших листинг на американских и британских фондовых площадках).

В июне 2022 г. Nexters объявила о сокращении своих сотрудников (26% от общей численности персонала). Сокращения затронули Россию, Кипр, Турцию, Армению, Грузию и другие страны присутствия компании.

И июле Nexters объявила об уходе из России. Местные юридические лица компании было решено передать российскому менеджменту. Одновременно персонал из России, Украины и Белоруссии было решено перевезти на Кипр, в Армению и другие «безопасные гавани».