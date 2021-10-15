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Таврин Иван


15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 1
12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
01.10.2021 Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 1
06.09.2021 «Билайн» продал все свои сотовые вышки 1
24.08.2021 Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр 2
21.07.2021 Арабы вложили $50 млн в российского разработчика мобильных игр 4
07.06.2021 Хозяева Headhunter заработают на бирже дополнительную пару сотен миллионов долларов 3
12.04.2021 Зарубежные инвесторы расхватывают акции компании экс-главы «Мегафона» 6
22.03.2021 Компания экс-главы «Мегафона» получила десятки миллионов долларов от канадского фонда 5
05.03.2021 Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 6
16.02.2021 Крупнейший хедж-фонд Канады вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 5
09.02.2021 Американский миллиардер крупно вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 6
02.02.2021 Экс-глава «Мегафона» покупает крупного разработчика, созданного россиянами 10
24.11.2020 HeadHunter поглощает крупного конкурента за 3,5 миллиарда 1
27.08.2019 «Мегафон» выпустил линейку тарифов с безлимитным интернетом. Цены 1
10.05.2019 Акции HeadHunter резко подорожали в первый день IPO 1
26.04.2019 Headhunter идет на IPO, оценив себя в $600 млн 2
11.10.2018 У «Мегафона» новый гендиректор. Предыдущий уволился досрочно 1
05.04.2018 Экс-глава «Мегафона», не имея акций, заработает $22,5 млн на IPO HeadHunter 14
16.01.2018 Headhunter может провести IPO в США 2
01.11.2017 «Дочка» «Мегафона» внедрила «1С» вместо SAP 1
26.10.2017 «Мегафон» собрался поменять руководство 2
17.03.2017 «Мегафон» потерял 3,4 миллиарда из-за тарифа «Билайна» 2
23.01.2017 Сын главы МВД мог быть совладельцем крупнейшего агрегатора мобильного контента 1
24.11.2016 Глава Vimpelcom заменил гендиректора «Мегафона» в списке самых дорогих топ-менеджров России 2
14.10.2016 Новый глава «Мегафона» избавился от людей прежнего директора 2
22.06.2016 В руководство «Мегафона» пришел ветеран «Билайна» 1
27.04.2016 «Мегафон» сделал шаг в прошлое: Компанию возглавил прежний гендиректор 3
22.04.2016 «Мегафону» меняют гендиректора 9
15.04.2016 «МегаФон» и «Дом.ru» предоставят абонентам скидку до 20% на услуги связи 1
18.03.2016 Возвращение в «Связной» обошлось «Мегафону» в $44 млн 1
26.02.2016 Mail.ru Group продала HeadHunter на год позже и в 1,5 раза дешевле, чем хотела 1
10.12.2015 Минкомсвязи: Регулирование мессенджеров в России необходимо 1
27.11.2015 «Мегафон» готовится к продаже сотовых вышек 2
18.09.2015 «МегаФон» закрыл сделку по приобретению компании «Гарс» 1
07.09.2015 «Ростелеком» сманил бывшего второго человека «Мегафона» 2
03.09.2015 «МегаФон» и CDB подписали рамочное соглашение о сотрудничестве с целью возможного финансирования в будущем 1
18.08.2015 «Мегафон» купил СМАРТС 1
07.08.2015 «МегаФон» сообщил о кадровых изменениях в руководстве 2
14.07.2015 Глава «Мегафона» призвал отрегулировать в России Skype и WhatsApp 6

Публикаций - 83, упоминаний - 186

Таврин Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 25
VK - Mail.ru Group 2484 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 12
SEC Consult Services 931 8
Nexters 9 7
Kismet Acquisition One 9 7
Playrix Holding 14 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Рустелеком ТК 197 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
Акадо Телеком - Комкор 609 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 3
АФК Система ПАО 995 3
Yota - Скартел 623 3
МегаФон ПетерСтар 145 2
Ростелеком Связьинвест 699 2
IBM 3546 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 315 2
Синтерра - Synterra 565 2
Питерская группа связистов 114 2
СМАРТС Астрахань-GSM 4 2
СМАРТС Ярославль-GSM 7 2
СМАРТС Компания 207 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
Funbox - ФБ Групп 7 1
Вертикаль - башенный оператор 43 1
СМАРТС Пенза-GSM 9 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
Transas - Транзас ГК 58 1
Ovum 55 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Yandex - Яндекс 4101 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Huawei 2731 1
HeadHunter Group - HH Group 336 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 7
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 7
Газпромбанк - ГПБ 693 5
DST Global 165 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 5
Альфа-Групп 321 4
Nexters BVI 3 3
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 2
HeadHunter Group - Job.ru 16 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Евросеть 889 2
Uber 257 1
ОНЭКСИМ ГК 35 1
Highworld Investments 4 1
Роснефть НК 367 1
ICS Opportunities 1 1
Зарплата.ру 3 1
Встреча ООО 5 1
Mubadala Capital 8 1
DST - Digital Sky Technologies 75 1
RP Select Opportunities Master 1 1
RP SPAC Opportunities Master Fund 1 1
Металлинвест 14 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 1
Связной ГК 881 1
Газпром ПАО 523 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
ПромСвязьКапитал 61 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Яндекс.Такси 271 1
Credit Suisse 68 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 1
Uber Technologies 258 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 254 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Президент Российской Федерации 1440 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 116 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Родительский контроль 156 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 5
WhatsApp Messenger 654 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
Jooble.org 3 2
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
Rakuten Viber 429 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Microsoft Skype 1472 1
ICQ 499 1
Superjob 172 1
Apple iOS 5742 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Google Android 10751 1
QIP - Мессенджер 87 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
Усманов Алишер 241 14
Солдатенков Сергей 113 8
Фадеев Андрей 11 6
Бухман Дмитрий 9 6
Вермишян Геворк 61 4
Фролкин Михаил 7 4
Вировиц Юрий 6 4
Мильнер Юрий 116 4
Брюквин Юрий 196 4
Стрешинский Иван 33 4
Дуров Павел 216 3
Вольфсон Влад 55 3
Ермаков Валерий 71 2
Чермашенцев Евгений 4 2
Дубовсков Андрей 82 2
Мельхорн Кай-Уве 23 2
Делицын Леонид 94 2
Маевский Леонид 24 2
Ткачук Лариса 44 2
Чумаченко Наталья 11 1
Крюков Дмитрий 11 1
Кононов Дмитрий 3 1
Малис Олег 55 1
Анкилов Константин 49 1
Самошкина Диана 28 1
Быстрых Евгений 2 1
Липич Григорий 49 1
Кореш Виктор 71 1
Дорохина Юлия 42 1
Барнунин Александр 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Кучеров Кирилл 21 1
Kayne Anderson Rudnick 3 1
Wakkie Peter - Вакки Петер 5 1
Машков Валентин 2 1
Румянцева Ольга 45 1
Кирюшин Геннадий 33 1
Башмаков Александр 10 1
Королев Игорь 41 1
Тютин Алексей 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 7
Великобритания - Виргинские Острова 110 6
Украина 3374 4
Казахстан - Республика 2637 4
Франция - Французская Республика 2130 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Россия - Сибирь 877 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - ПФО - Самара 1291 2
Канада 1307 2
Россия - Республика Калмыкия 179 2
Индия - Республика 2175 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
Европа 3766 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Кипр - Республика 247 2
США - Торонто 65 2
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Китай - Пекин 320 1
Китай - Шанхай 244 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Индия - Мумбаи 52 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Испания - Мадрид 63 1
Испания - Королевство 1256 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
СССР - Ленинград 69 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 42 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 239 2
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 12
ТВ-3 - телеканал 48 9
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Forbes - Форбс 442 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
Ведомости 259 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 3
Juniper Research 278 1
CNews Analytics 1991 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
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