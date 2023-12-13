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Таврин Иван

СОБЫТИЯ


13.12.2023 США ввели санкции против совладельца HeadHunter и владельца «Авито»

ющие изменения внесены в санкционный список OFAC SDN. В частности, под санкциями оказался бизнесмен Иван Таврин, известный на российском телекоммуникационном и медийном рынках. Вместе с ним под
26.01.2023 Экс-глава «Мегафона» купил крупную долю в HeadHunter за $147 млн

руппа компаний Kismet, принадлежащая известному на телекоммуникационном и медийном рынке бизнесмену Ивану Таврину, раскрыла подробности сделки по приобретению 22,68% акций рекрутингового сервис
12.01.2023 Экс-глава «Мегафона» стал совладельцем HeadHunter

Иван Таврин стал совладельцем HeadHunter Группа компаний Kismet, принадлежащая предпринимателю Ивану Таврину, приобрела 22,68% акций рекрутингового сервиса HeadHunter. Продавцом выступила

04.07.2022 Экс-глава «Мегафона» ушел из компании, собравшей с американцев $200 млн

Иван Таврин попрощался с Kismet-II Предприниматель Иван Таврин, бывший гендиректор «Мегафона» и владелец холдинга «Медиа-1», покинул созданную и
16.02.2022 Американский фонд стал совладельцем двух компаний экс-главы «Мегафона»

мость приобретенного Glazer Capital пакета акций составляет $18,5 млн. Бизнес-карьера Ивана Таврина Иван Таврин — известный в России телекоммуникационный и медиа-менеджер. Вместе с Алишером Усм
05.03.2021 Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона»

вно скупал региональные радио- и телестанции, часть из которых потом была перепродана «ТВ-3». Затем Таврин вместе с Алишером Усмановым создал телевизионный холдинг ЮТВ. В 2012-2016 гг. Таври
16.02.2021 Крупнейший хедж-фонд Канады вложился в компанию экс-главы «Мегафона»

правлением фонда находится активы на общую сумму более $3 млрд. Для чего Таврин вывел Kismet на IPO Иван Таврин – известный на российском телекоммуникационном и медийном рынках топ-менеджер. Он
09.02.2021 Американский миллиардер крупно вложился в компанию экс-главы «Мегафона»

ation потратил $200 млн на поддержку еврейских школ и организаций. Для чего Kismet привлек $250 млн Иван Таврин — известный на российском телекоммуникационном и медиа-рынке топ-менеджер. Он зан
02.02.2021 Экс-глава «Мегафона» покупает крупного разработчика, созданного россиянами

а сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Для сделки Nexters была оценена в $1,9 млрд. Иван Таврин – известная фигура на российском телекоммуникационным и медиа-рынке. Он скупал ре
05.04.2018 Экс-глава «Мегафона», не имея акций, заработает $22,5 млн на IPO HeadHunter

oldman Sachs заработают от сделанных ими инвестиций в HeadHunter, получит известный медиа-бизнесмен Иван Таврин. Речь идет, в том числе, и о разделе прибыли от проведения IPO. HeadHunter собира
22.04.2016 «Мегафону» меняют гендиректора

Таврин уходит из «Мегафона» Гендиректор «Мегафона» Иван Таврин может покинуть свой пост. Информацию о вероятном уходе Таврина подтвердили CNews

17.06.2014 Глава «Мегафона» отказался покупать HeadHunter

Mail.ru Group сообщил об истечении срока действия опциона, который позволял гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину выкупить у холдинга рекрутинговый сервис Headhunter. Опцион остался неисполненн
24.01.2014 Павел Дуров продал все свои акции «Вконтакте» гендиректору «Мегафона»

ообщил на своей странице в соцсети о продаже своей доли в компании гендиректору оператора «Мегафон» Ивану Таврину. Что случилось «За последние несколько лет я активно избавлялся от собственност
17.05.2013 Гендиректор «МегаФона» Иван Таврин увеличил свою долю в компании до 2,5%

и в рамках исполнения опциона, сконвертированные в ГДР, были приобретены компанией, которой владеет Таврин, у 100%-ного дочернего общества «МегаФона» — MegaFon Investments (Cyprus) Limited, по

20.04.2012 В преддверии больших перемен «МегаФон» сменил гендиректора

онтракта с гендиректором компании Сергеем Солдатенковым. Новым главой компании стал замгендиректора Иван Таврин. При этом совет директоров «Мегафона» рекомендовал кандидатуру Солдатенкова для в
19.01.2012 Иван Таврин назначен первым заместителем гендиректора «Мегафона»

на телекоммуникационном рынке России», — заявил генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков. Иван Таврин родился 1 ноября 1976 г. в Москве. Окончил международно-правовой факультет МГИМО


Публикаций - 120, упоминаний - 207

Таврин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 112
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 30
VK - Mail.ru Group 3602 29
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 27
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
Playrix Holding 33 16
Ростелеком 10948 15
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 27 14
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 12
Новые башни ГК 17 11
Kismet Acquisition Two - Kismet-II 11 11
Kismet Acquisition Three - Kismet-III 10 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 10
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 10
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
Yandex - Яндекс 9216 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 6
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 6
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 5
RJ Games 5 5
Royal Ark 5 5
Telegram Group 2940 5
Сервис-Телеком - НБК - Независимая башенная компания - Нева телеком - Дача на связи - Опора Телеком - Линк девелопмент - СТ-ЦР - СТ-Цифровые Решения 21 4
НБК - Национальная башенная компания 14 4
GDEV - Nexters Global - Gracevale - Cubic Games 4 4
GDEV - Nexters Global - Gracevale 4 4
Huawei 4677 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 2
Питерская группа связистов 441 2
СМАРТС Астрахань-GSM 30 2
СМАРТС Пенза-GSM 25 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 45
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 31
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 26
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 18
Kismet Sponsor 17 17
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 14
Everix Investments 15 13
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Альфа-Групп 745 11
DST Global - Digital Sky Technologies 229 11
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 10
VPE Capital 11 10
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 15 10
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 10
Kayne Anderson Rudnik Management Investment 15 9
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 8
United Capital Partners 18 8
Polar Asset Management 8 8
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
ЦИАН - CIAN 192 7
Naspers 85 7
Glazer Capital 6 6
Broomfield International 13 6
TMT Investments 115 6
Bluemont International 8 5
Twelve Seas Capital - Twelve Seas Investment Company 5 5
Quadro Sponsor 5 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
UFG Private Equity 39 4
Garsdale Services 39 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Global Growth Holdings - Quadro-I - Quadro Acquisition One Corporation 4 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 36
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 19
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 15
Playrix - Hero Wars 15 12
Microsoft Windows 2000 8678 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
Apple iPhone 6 4861 5
Nvidia Quadro GPU 279 5
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Jooble.org 3 2
Atos Bull Bullion - Серверные платформы 10 2
GDEV - Nexters Global - Gracevale - Cubic Games - Pixel Gun 3D 5 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
FreePik 1841 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 2
VK - My.Games 81 2
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 2
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
1С:Розница 110 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 1
Яндекс.Услуги 25 1
VK Combo 86 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
1С:Корпорация 57 1
QIP - Мессенджер 122 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 86 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
Obsidian Entertainment - Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 31 1
Усманов Алишер 311 39
Дуров Павел 329 17
Фадеев Андрей 31 16
Герцовский Борис 22 16
Бухман Дмитрий 18 15
Солдатенков Сергей 162 13
Брюквин Юрий 300 7
Чермашенцев Евгений 20 7
Мильнер Юрий 137 6
Елкин Дмитрий 6 6
Стрешинский Иван 38 6
Вировиц Юрий 7 5
Фролкин Михаил 17 5
Левиев Лев 31 5
Ткачук Лариса 53 5
Щербович Илья 10 5
Мирилашвили Вячеслав 20 5
Путин Владимир 3454 5
Никифоров Николай 1138 5
Вермишян Геворк 67 5
Гришин Дмитрий 210 5
Бухманы (братья) 6 4
Ермаков Валерий 140 4
Калугин Сергей 169 3
Анкилов Константин 121 3
Крюков Дмитрий 41 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Демин Дмитрий 17 3
Ястребов Николай 3 3
Рейман Леонид 1065 3
Серебряникова Анна 77 3
Вольфсон Влад 59 3
Евтушенков Феликс 30 2
Сергеев Дмитрий 61 2
Николаев Вячеслав 104 2
Захаров Алексей 47 2
Фридман Михаил 146 2
Провоторов Александр 158 2
Маевский Леонид 57 2
Милицкий Александр 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 53
Кипр - Республика 636 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 23
Украина 7928 20
Европа 24964 19
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 16
Великобритания - Виргинские Острова 245 16
Казахстан - Республика 6048 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Канада 5082 9
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Африка - Африканский регион 3641 8
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