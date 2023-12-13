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Таврин Иван
СОБЫТИЯ
|13.12.2023
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США ввели санкции против совладельца HeadHunter и владельца «Авито»
ющие изменения внесены в санкционный список OFAC SDN. В частности, под санкциями оказался бизнесмен Иван Таврин, известный на российском телекоммуникационном и медийном рынках. Вместе с ним под
|26.01.2023
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Экс-глава «Мегафона» купил крупную долю в HeadHunter за $147 млн
руппа компаний Kismet, принадлежащая известному на телекоммуникационном и медийном рынке бизнесмену Ивану Таврину, раскрыла подробности сделки по приобретению 22,68% акций рекрутингового сервис
|12.01.2023
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Экс-глава «Мегафона» стал совладельцем HeadHunter
Иван Таврин стал совладельцем HeadHunter Группа компаний Kismet, принадлежащая предпринимателю Ивану Таврину, приобрела 22,68% акций рекрутингового сервиса HeadHunter. Продавцом выступила
|04.07.2022
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Экс-глава «Мегафона» ушел из компании, собравшей с американцев $200 млн
Иван Таврин попрощался с Kismet-II Предприниматель Иван Таврин, бывший гендиректор «Мегафона» и владелец холдинга «Медиа-1», покинул созданную и
|16.02.2022
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Американский фонд стал совладельцем двух компаний экс-главы «Мегафона»
мость приобретенного Glazer Capital пакета акций составляет $18,5 млн. Бизнес-карьера Ивана Таврина Иван Таврин — известный в России телекоммуникационный и медиа-менеджер. Вместе с Алишером Усм
|05.03.2021
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Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона»
вно скупал региональные радио- и телестанции, часть из которых потом была перепродана «ТВ-3». Затем Таврин вместе с Алишером Усмановым создал телевизионный холдинг ЮТВ. В 2012-2016 гг. Таври
|16.02.2021
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Крупнейший хедж-фонд Канады вложился в компанию экс-главы «Мегафона»
правлением фонда находится активы на общую сумму более $3 млрд. Для чего Таврин вывел Kismet на IPO Иван Таврин – известный на российском телекоммуникационном и медийном рынках топ-менеджер. Он
|09.02.2021
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Американский миллиардер крупно вложился в компанию экс-главы «Мегафона»
ation потратил $200 млн на поддержку еврейских школ и организаций. Для чего Kismet привлек $250 млн Иван Таврин — известный на российском телекоммуникационном и медиа-рынке топ-менеджер. Он зан
|02.02.2021
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Экс-глава «Мегафона» покупает крупного разработчика, созданного россиянами
а сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Для сделки Nexters была оценена в $1,9 млрд. Иван Таврин – известная фигура на российском телекоммуникационным и медиа-рынке. Он скупал ре
|05.04.2018
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Экс-глава «Мегафона», не имея акций, заработает $22,5 млн на IPO HeadHunter
oldman Sachs заработают от сделанных ими инвестиций в HeadHunter, получит известный медиа-бизнесмен Иван Таврин. Речь идет, в том числе, и о разделе прибыли от проведения IPO. HeadHunter собира
|22.04.2016
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«Мегафону» меняют гендиректора
Таврин уходит из «Мегафона» Гендиректор «Мегафона» Иван Таврин может покинуть свой пост. Информацию о вероятном уходе Таврина подтвердили CNews
|17.06.2014
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Глава «Мегафона» отказался покупать HeadHunter
Mail.ru Group сообщил об истечении срока действия опциона, который позволял гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину выкупить у холдинга рекрутинговый сервис Headhunter. Опцион остался неисполненн
|24.01.2014
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Павел Дуров продал все свои акции «Вконтакте» гендиректору «Мегафона»
ообщил на своей странице в соцсети о продаже своей доли в компании гендиректору оператора «Мегафон» Ивану Таврину. Что случилось «За последние несколько лет я активно избавлялся от собственност
|17.05.2013
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Гендиректор «МегаФона» Иван Таврин увеличил свою долю в компании до 2,5%
и в рамках исполнения опциона, сконвертированные в ГДР, были приобретены компанией, которой владеет Таврин, у 100%-ного дочернего общества «МегаФона» — MegaFon Investments (Cyprus) Limited, по
|20.04.2012
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В преддверии больших перемен «МегаФон» сменил гендиректора
онтракта с гендиректором компании Сергеем Солдатенковым. Новым главой компании стал замгендиректора Иван Таврин. При этом совет директоров «Мегафона» рекомендовал кандидатуру Солдатенкова для в
|19.01.2012
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Иван Таврин назначен первым заместителем гендиректора «Мегафона»
на телекоммуникационном рынке России», — заявил генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков. Иван Таврин родился 1 ноября 1976 г. в Москве. Окончил международно-правовой факультет МГИМО
Таврин Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Усманов Алишер 311 39
|Дуров Павел 329 17
|Фадеев Андрей 31 16
|Герцовский Борис 22 16
|Бухман Дмитрий 18 15
|Солдатенков Сергей 162 13
|Брюквин Юрий 300 7
|Чермашенцев Евгений 20 7
|Мильнер Юрий 137 6
|Елкин Дмитрий 6 6
|Стрешинский Иван 38 6
|Вировиц Юрий 7 5
|Фролкин Михаил 17 5
|Левиев Лев 31 5
|Ткачук Лариса 53 5
|Щербович Илья 10 5
|Мирилашвили Вячеслав 20 5
|Путин Владимир 3454 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Вермишян Геворк 67 5
|Гришин Дмитрий 210 5
|Бухманы (братья) 6 4
|Ермаков Валерий 140 4
|Калугин Сергей 169 3
|Анкилов Константин 121 3
|Крюков Дмитрий 41 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Демин Дмитрий 17 3
|Ястребов Николай 3 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Серебряникова Анна 77 3
|Вольфсон Влад 59 3
|Евтушенков Феликс 30 2
|Сергеев Дмитрий 61 2
|Николаев Вячеслав 104 2
|Захаров Алексей 47 2
|Фридман Михаил 146 2
|Провоторов Александр 158 2
|Маевский Леонид 57 2
|Милицкий Александр 10 2
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