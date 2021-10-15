Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Таврин Иван
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 83, упоминаний - 186
Таврин Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Усманов Алишер 241 14
|Солдатенков Сергей 113 8
|Фадеев Андрей 11 6
|Бухман Дмитрий 9 6
|Вермишян Геворк 61 4
|Фролкин Михаил 7 4
|Вировиц Юрий 6 4
|Мильнер Юрий 116 4
|Брюквин Юрий 196 4
|Стрешинский Иван 33 4
|Дуров Павел 216 3
|Вольфсон Влад 55 3
|Ермаков Валерий 71 2
|Чермашенцев Евгений 4 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Мельхорн Кай-Уве 23 2
|Делицын Леонид 94 2
|Маевский Леонид 24 2
|Ткачук Лариса 44 2
|Чумаченко Наталья 11 1
|Крюков Дмитрий 11 1
|Кононов Дмитрий 3 1
|Малис Олег 55 1
|Анкилов Константин 49 1
|Самошкина Диана 28 1
|Быстрых Евгений 2 1
|Липич Григорий 49 1
|Кореш Виктор 71 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Барнунин Александр 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Кучеров Кирилл 21 1
|Kayne Anderson Rudnick 3 1
|Wakkie Peter - Вакки Петер 5 1
|Машков Валентин 2 1
|Румянцева Ольга 45 1
|Кирюшин Геннадий 33 1
|Башмаков Александр 10 1
|Королев Игорь 41 1
|Тютин Алексей 14 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 3
|Juniper Research 278 1
|CNews Analytics 1991 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru