Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона»

Американский фонд Sculptor Capital стал владельцем 5,6% акций компании Kismet, созданной экс-главой «Мегафона» Иваном Тавриным и находящейся в процессе слияния с разработчиком игр Nexters. Ранее данный фонд был оштрафован на $450 млн из-за коррупции в Африке.

Новый совладелец компании Ивана Таврина

Американский фонд Sculptor Capital стал владельцем 5,6% акций зарегистрированной на Британских Виргинских острова компании Kismet Acquisition One (Kismet). Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Рыночная стоимость данного пакета на текущий момент составляет $17,7 млн.

Скандалы в истории Sculptor Capital

Фонд Sculptor Capital был создан в 1994 г. Даниэлем Очем (Daniel Och) при участии семьи Зифф (Ziff), владевшей компанией Ziff Davis Media. Первоначально фонд назывался Och-Ziff Capital Management Group. Фонд имеет офисы в Нью-Йорке, Гонконге, Мумбаи (Индия) и Шанхае (Китай). На конец 2019 г. под его управлением находились активы на сумму $33 млрд.

В основанную Иваном Тавриным компанию вложился американский фонд Sculptor Capital

В 2007 г. фонд провел публичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 2016 г. фонд подписал мировое соглашение с SEC и Министерством юстиции США из-за нарушений закона о противодействии коррупции за рубежом. Фонд признал себя виновным в даче взяток чиновникам в странах Африки и согласился выплатить штраф в размере $413 млн. После этого фонд получил свое нынешнее название.

Что такое Kismet, и как она связана с разработчиком игр Nexters

Компания Kismet была создана известным на российском телекоммуникационном и медиа-рынке бизнесменом Иваном Тавриным. Он активно скупал региональные радио- и телестанции, часть из которых потом была перепродана «ТВ-3». Затем Таврин вместе с Алишером Усмановым создал телевизионный холдинг ЮТВ. В 2012-2016 гг. Таврин возглавлял подконтрольный Усманову «Мегафон».

Kismet в конце 2020 г. провела первичное размещение акций (IPO) на американской бирже Nasdaq. В ходе размещения было привлечено $250 млн. Таврин через компанию Kismet Sponsor владеет 21,3% акций Kismet.

Kismet относится к так называемым SPAC (Special-purpose acquisition company): компания на момент размещения не имела активов, а все привлеченные средства были переданы в траст. Средства привлекались с целью инвестирования в будущие сделки.

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О первой и последней сделке в истории Kismet было объявлено в феврале 2021 г. Kismetосуществит слияние с кипрской компанией Nexters, разрабатывающей мобильные игры. Создателями компании являются россияне Андрей Фадеев и Борис Герцовский. Совладельцами компании также являются братья Игорь и Дмитрий Бухманы, создатели другого разработчика игр — Plyarix. Основная разработка компании — мобильная RPG Hero Wars.

По итогам сделки у основателей и менеджмента Nexters, включая Фадеева и Герцовского, будет 42% объединенной компании, у братьев Бухманов (через кипрскую компанию Everix Invetsments) — 40%, у акционеров Kismet — 12%, у структуры Таврина — 6%.

Денежные затраты на данную сделку составят $300 млн. Из этой суммы $250 млн —средства, привлеченные Kismet в ходе IPO, остальное доплатит структура Ивана Таврина.

Кто еще владеет долями в Kismet

После выхода Kismet на IPO его акционерами стали еще несколько северо-американских фондов: канадский фонд Polar Asset Management Partners приобрел 8% акций компании, американский фонд Millenium Management купил 7,8%.