Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187200
ИКТ 14497
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26491
Персоны 80872
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

U.S. FCPA The Foreign Corrupt Practices Act Закон о коррупции за рубежом (США) Акт о противодействию коррупции за рубежом


СОБЫТИЯ


11.12.2025 ZTE готова заплатить США $1 млрд, чтобы ей простили коррупцию в Латинской Америке 1
16.02.2022 Ericsson признался в возможных выплатах террористам 3
05.03.2021 Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
26.02.2020 «Дочка» «Билайна» закупала услуги у компаний собственного гендиректора 2
11.03.2019 Как узбекская принцесса заставила МТС заплатить $420 млн 2
11.04.2016 Власти США опубликовали компрометирующую переписку топ-менеджеров «Билайна» 1
19.02.2016 «Билайну» простили коррупцию в обмен на штраф в $795 млн 2
14.08.2015 Топ-менеджер SAP из США признался в даче взяток и получении откатов 1
12.09.2014 «HP Россия» выплатит штраф в размере $58,8 млн за подкуп российских чиновников 3
12.09.2014 Продажи Cisco в России рухнули на четверть 2
14.05.2014 Cisco не может понять, куда делись ее деньги в России 3
10.04.2014 HP давала взятки российским чиновникам. Признано официально 3
22.08.2013 Microsoft заподозрили в даче взяток в России 1
06.11.2012 «Вымпелком» рассказал, за что платил в Узбекистане 1
20.07.2011 Diebold нашел замену директору, погоревшему на отношениях с «Ланитом» 1
21.03.2011 IBM оштрафовали на $10 млн за подкуп чиновников 2
11.01.2011 Главные тренды российского ИТ-рынка 2010 – версия CNews 1
24.12.2010 МВД подтвердило факт проверки в «Ланите» 1
01.11.2010 Продажа департамента «Ланита» в Diebold привела к международному скандалу 1
29.10.2010 Российскую «дочку» Diebold заподозрили во взятках чиновникам 1
10.09.2010 Власти США расследуют дело HP о взятках российским чиновникам 1
16.04.2010 Экс-главу HP Россия заставили рассказать о взятках Генпрокуратуре 1
19.02.2007 Фемтолазер генерирует нанокристаллы 1

Публикаций - 23, упоминаний - 36

U.S. FCPA и организации, системы, технологии, персоны:

HP - Hewlett-Packard 3644 8
HP Inc. 5762 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 5
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 158 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 4
Cisco Systems 5223 4
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 109 3
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 147 3
Huawei 4221 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 2
SAP SE 5430 2
Microsoft Corporation 25238 2
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 30 1
Ланит - ЛАН АТМсервис 36 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 108 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 1
ICG - International Communication Group 17 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Ростелеком 10313 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 189 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
Yandex - Яндекс 8442 1
Apple Inc 12630 1
Oracle Corporation 6869 1
VK - Mail.ru Group 3533 1
SAS Institute 1034 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 1
Takilant 51 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 2
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Rion Alliance 1 1
БСГВ Аудит 1 1
Swisdron 2 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Sanoat Qurilish Bank - Узпромстройбанк АКБ 3 1
Polar Asset Management 7 1
Норд Финанс МКК - NORD Finance 2 1
Ziff Davis 23 1
Swisdorn 11 1
Колорит-Дизайн РА 2 1
Почта России ПАО 2247 1
Альфа-Групп 731 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 450 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2696 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 93 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 270 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 16
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 601 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1625 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 5
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 4
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Прокуратура Нидерландов 3 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 88 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 44 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 1
Прокуратура Узбекистана 12 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22000 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31990 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9325 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5872 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6696 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25714 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2257 1
Mainframe - Мейнфрейм 270 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1616 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 658 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 69 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2353 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7286 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1265 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15014 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3106 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12002 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3409 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11328 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4456 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16699 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1375 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34049 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4844 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 538 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 823 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Каримова Гульнара 92 4
Каримов Ислам 95 4
Hilmar Lorenz - Хилмар Лоренц 24 3
Авакян Гаянэ 51 3
Tiippana Paeivi - Типпана Паэйви 6 2
Willett Kenneth - Уиллетт Кеннет 6 2
Ахмедов Бекзод 38 2
Мадумаров Рустам 24 2
Рассказов Сергей 39 2
Бетсис Павел 100 1
Юрченко Евгений 132 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Кромский Дмитрий 28 1
Герцовский Борис 21 1
Храбров Валерий 26 1
Кудряшов Антон 10 1
Озерова Инна 2 1
Медведев Андрей 21 1
Пилипчук Андрей 3 1
Leach Bobby - Лич Бобби 9 1
Wetzel Dave - Ветцель Дэйв 3 1
Bellmann Robert - Белльманн Роберт 8 1
Klein Wolfgang - Кляйн Вольфганг 6 1
Agee Robert - Эйджи Роберт 25 1
Schultz Jürgen - Шульц Юрген 4 1
Верман Елена 3 1
Frank John - Фрэнк Джон 4 1
Rossiter Nick - Росситер Ник 12 1
Сачков Илья 125 1
Зубов Александр 11 1
Писарев Алексей 11 1
Сачков Владимир 13 1
Распопов Олег 15 1
Дарбинян Армен 2 1
Климко Игорь 19 1
Погосян Ашот 11 1
Акопян Рубен 25 1
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 1
Киселев Александр 114 1
Ekholm Börje - Экхольм Берье - Ekholm Borje - Эхолм Борже 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 156959 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53465 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 9
Швеция - Королевство 3715 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18222 5
Узбекистан - Республика 1872 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 4
Финляндия - Финляндская Республика 3658 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 3
Нидерланды 3633 3
США - Нью-Йорк 3151 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 3
США - Нью-Йорк штат 247 2
Польша - Республика 2001 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Европа 24639 2
Индия - Bharat 5698 2
Германия - Федеративная Республика 12938 2
Африка - Африканский регион 3571 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 710 2
Монголия 365 2
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Левант - Территория стран восточной части Средиземного моря (Сирии, Палестины, Израиля и Ливана) 13 1
Джибути 18 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1150 1
Армения - Республика 2370 1
Беларусь - Белоруссия 6031 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1356 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 1
Южная Корея - Республика 6860 1
Нидерланды - Амстердам 619 1
ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта - террористическая группировка, запрещена в России 25 1
Ирак - Республика 700 1
Швеция - Стокгольм 404 1
Индонезия - Республика 1007 1
Кувейт 167 1
Саудовская Аравия - Королевство 631 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 13
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7603 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 7
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1813 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8385 5
Аудит - аудиторский услуги 3112 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6369 3
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 67 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 3
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 2
Опцион 103 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 84 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
ТПП РФ - Антикоррупционная хартия российского бизнеса - Федеральный закон 273-ФЗ - О противодействии коррупции 18 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 664 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10755 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
Металлы - Никель - Nickel 348 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 5
Wikipedia - Википедия 585 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Optics 139 1
Dagens Industri 11 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6018 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 65 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 1
МБИ - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 9 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 2 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 48 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще