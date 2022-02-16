Ericsson признался в возможных выплатах террористам

Ericsson может оказаться одним из «спонсоров» крупной террористической организации, запрещенной в России. Компания могла давать взятки, чтобы иметь возможность работать на подконтрольных ей территориях.

Ericsson связался с террористами



Шведская телеком-компания Ericsson могла финансировать террористов из ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта» – запрещенная в России террористическая организация). Об этом в интервью шведскому изданию Dagens Industri сообщил лично генеральный директор компании Берье Экхольм (Börje Ekholm).



На момент публикации материала связь между Ericsson и ИГИЛ подтверждена не была, расследование еще продолжалось. Со слов СЕО компании, в ходе внутреннего аудита финансов компании ее эксперты выявили «необычные расходы, относящиеся к 2018 г.».

«Мы обнаружили, что транспортные маршруты, функционирование которых было заранее оплачено, пролегали через районы, подконтрольные террористическим организациям, включая ИГИЛ», – сказал глава Ericsson.

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Экхольм подчеркнул, что пока невозможно определить, кто именно является получателем этих денег.

Масштабное внутреннее расследование

Свое «признание» Берье Экхольм сделал на фоне публикации Ericsson заявления о проводившемся в компании внутреннем расследовании, касавшемся трат в 2018 г. Представители Ericsson сообщили, что оно велось в 2019 г. и относилось в первую очередь деятельности копании на территории Ирака.

Расследование показало масштабные нарушения нормативных требований, а также кодекса деловой этики и правил поведения сотрудников Ericsson, а также ее партнеров в Ираке. В отчете также говорится, что под «сомнительными расходами» имеются в виду взятки террористам, позволявшие компании в обход местной таможни вести деятельность на оккупированной ими территории Ирака. «Ericsson потратила немало времени и ресурсов, чтобы разобраться в этих вопросах, – говорится в отчете. – Расследование не смогло установить, что кто-либо из сотрудников Ericsson был непосредственно причастен к финансированию террористических организаций».

Мгновенная реакция рынка

Сообщения о возможных «взаимодействиях» одного из крупнейших игроков мирового телеком-рынка моментально отразилось на его финансовом положении. Акции Ericsson обрушились на 14% сразу после заявления Берье Экхольма.

Ценные бумаги Ericsson дешевеют с каждой секундой

Ценные бумаги Ericsson обесцениваются на бирже в Стокгольме (Швеция). Попутно падают в цене и депозитарные расписки компании в Нью-Йорке. На предварительных торгах они просели на 13%.

Почему Ericsson в центре внимания

Компания Ericsson в настоящее время играет значимую роль на телекоммуникационных рынках многих стран, включая Россию. За последние пару лет она заключила немало крупных контракты на поставку оборудования для сотовых сетей пятого поколения (5G) по всему миру, включая и нашу страну. Например, как сообщал CNews, в январе 2020 г. Ericsson совместно с оператором МТС развернул первую в России промышленную сеть 5G на заводе «КамАЗ». В августе 2019 г. Ericsson на пару с Tele2 создал первую в России пилотную зону сети 5G общего пользования.

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Интерес к оборудованию Ericsson подогревается американскими санкциями против другого крупного игрока рынка – китайской компании Huawei. Власти США буквально требовали от других стран, чтобы те как можно быстрее прекратили пользоваться «железом» Huawei, в том числе и ее смартфонами.

Коррупционное прошлое Ericsson

Ericsson далеко не в первый раз оказывается втянутой в коррупционный скандал. Ранее телекоммуникационному гиганту было предъявлено обвинение в нарушении американского закона о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).

Компанию уличили в неоднократных подкупах должностных лиц и фальсификации документов в период с 2000 по 2016 гг.

Крупный бизнес не всегда играет по-честному

Расследование касалось деятельности Ericsson в шести странах: Вьетнаме, Джибути, Индонезии, Китае, Кувейте и Саудовской Аравии. В сентябре 2019 г. компании удалось достичь досудебного соглашения с Минюстом США и Комиссией по ценным бумагам и биржам. В рамках соглашения компания пообещала выплатить $1,1 млрд в обмен на прекращение всех преследований за возможные нарушения FCPA.

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Но на этом данная история не закончилась. В октябре 2021 г. Минюст США заявил, что Ericsson нарушила условия соглашения – компания не предоставила в нужный срок необходимые для урегулирования информацию и документы.