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Индексная книга (каталог) CNews*
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Джибути

Джибути


05.02.2025 «МегаФон»: представители бизнеса из Свердловской области нарастили свою активность в Сети 1
05.09.2022 Топ-менеджер «Ланита» стал гендиректором «Моего офиса» 1
10.03.2022 Гендиректором «Моего офиса» стал основатель компании, производившей приставки Dendy 1
16.02.2022 Ericsson признался в возможных выплатах террористам 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
15.07.2015 Услуга «Планета ноль» теперь доступна всем клиентам «Билайн» 1
12.11.2012 Стратегия развития армии США: ставка на беспилотники 1
03.07.2007 Беларусь успешно создает "цифровую" армию 1
04.04.2007 Интернет дойдет до последнего 1
26.02.2007 Планируется строительство моста через Красное море 1
05.09.2006 Пентагон срочно готовится к войне в Африке 1
05.09.2006 Пентагон срочно готовится к войне в Африке 1
18.10.2002 В 95% стран используется GSM-связь 1
18.10.2002 GSM шагает по планете 1
15.03.2002 Рынок телекоммуникаций: Сквозь дым, огонь и медные кабели (ч.2) 1
01.03.2002 Alcatel проведёт модернизацию подводной кабельной сети Sea-M-We 3 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Джибути и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24646 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Tyco International 79 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 2
Новые облачные технологии (НОТ) 445 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2903 1
SAP SE 5280 1
Cisco Systems 5118 1
Huawei 3942 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 1
Softline - Софтлайн 2828 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Fujitsu 2041 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
Vodafone Group 1370 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
AT&T Inc 1680 1
Deutsche Telekom 911 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1365 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
AOL Inc 1593 1
Ciena 203 1
Comcast 221 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 313 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Verizon - WorldCom 483 1
AT&T South - BellSouth 229 1
Earthlink 155 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 192 1
Orange Wanadoo 73 1
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 90 1
Интеграл НПП - Интеграл НПО 16 1
Демос 60 1
Ростелеком 9718 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
Actis Systems - Актис Системс - Actis Wunderman 42 1
Почта России ПАО 2118 3
РЖД - Российские железные дороги 1905 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
RBC Dain Rauscher Wessels 7 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1214 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4125 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1010 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 554 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 616 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 268 1
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 4 1
ФРИИ Инвест 5 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 607 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 13 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 2
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 141 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15757 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27899 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6258 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9299 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24191 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20832 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6683 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20675 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25430 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13825 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12551 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9382 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11647 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6974 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17097 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7607 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11981 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7112 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10785 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2696 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9406 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2192 1
ARM64 - Архитектура процессора 536 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3756 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2237 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2943 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 366 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 328 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 241 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 138 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1036 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1189 1
Новые облачные технологии - МойОфис 781 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1058 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 1
Linux OS 9983 1
Google Play - Google Store - Android Market 3296 1
Microsoft Office 3739 1
Intel x86 - архитектура процессора 1859 1
Apple - App Store 2895 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1793 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 1
Microsoft Office 365 941 1
Huawei AppGallery 280 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 236 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 341 1
Microsoft Skype for Business 175 1
Microsoft Office Excel 1200 1
Microsoft Office Word 776 1
Apache OpenOffice 472 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 194 1
Apple Mac App Store 86 1
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 30 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 64 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 5 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 22 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 30 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 712 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 68 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 153 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 145 1
Новые облачные технологии - МойОфис Азбука 13 1
Новые облачные технологии - МойОфис SDK - Комплект средств разработки 15 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 720 1
Доброхотов Алексей 14 2
Тимченко Александр 13 2
Корольков Владимир 8 2
Пакер Александра 5 2
Кривенко Виталий 23 2
Цуприк Василий 12 2
Басова Елена 7 2
Чеглаков Андрей 57 2
Комиссаров Дмитрий 223 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Ekholm Börje - Экхольм Берье 17 1
Маркин Алексей 4 1
Шкель Виктор 3 1
Савюк Виктор 40 1
Калякин Павел 66 1
Bush George - Буш Джорж 3 1
Roscitt Richard - Роскитт Ричард 2 1
Carter Larry - Картер Ларри 4 1
Panetta Leon - Панетта Леон 6 1
Winnick Gary - Винник Гэри 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 10
Африка - Африканский регион 3482 9
Ирак - Республика 696 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 6
Конго - Демократическая Республика 94 6
Европа 21785 5
Бурунди - Республика 67 5
Египет - Арабская Республика 1006 5
Сомали - Федеративная Республика - Африканский рог 43 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17074 4
Германия - Федеративная Республика 12696 4
Франция - Французская Республика 7855 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 4
Камерун - Республика 55 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14208 3
Азия - Азиатский регион 5543 3
Беларусь - Белоруссия 5681 3
Швеция - Королевство 3621 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 3
Италия - Итальянская Республика 4356 3
Испания - Королевство 3712 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 995 3
Эквадор - Республика 115 3
Колумбия - Республика 529 3
Судан - Республика 103 3
Уругвай - Восточная Республика 85 3
Уганда - Республика 82 3
Мозамбик - Республика 44 3
Йемен - Йеменская Республика 64 3
Гаити Республика 57 3
Казахстан - Республика 5541 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13327 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1026 2
Земля - планета Солнечной системы 10386 2
Япония 13294 2
Индия - Bharat 5456 2
США - Нью-Йорк 3099 2
Бразилия - Федеративная Республика 2367 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 2
Турция - Турецкая республика 2359 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8649 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6146 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18560 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6088 2
Английский язык 6642 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10971 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8467 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7505 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6177 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1597 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5858 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6409 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6937 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 206 1
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 22 1
Кибернетика - Cybernetics 244 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3047 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14390 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13560 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2360 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2314 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24167 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5129 1
Аренда 2429 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1958 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2311 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8060 1
Аудит - аудиторский услуги 2672 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16337 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 616 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 600 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5668 1
Военно-промышленный курьер 88 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5913 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 1
Newsbytes News Network 379 1
Cellular News 234 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Liberty Media 67 1
Dagens Industri 11 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 442 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 21 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1520 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 5 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 58 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 12 1
БГУ - Белорусский государственный университет 31 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 15 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 10 1
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
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