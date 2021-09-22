Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Судан
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 55
Судан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
|Рудычева Наталья 81 2
|Маркин Алексей 4 1
|Матросов Александр 42 1
|Волошин Александр 7 1
|Мазуров Александр 10 1
|Мазунин Алексей 1 1
|Ивашкович Мария 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Ожегов Сергей 21 1
|Дуров Николай 17 1
|Егунов Андрей 1 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Шульмин Алексей 2 1
|Сурков Владислав 59 1
|Водясов Алексей 97 1
|Волож Аркадий 181 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Рейман Леонид 422 1
|Путин Владимир 1828 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Мамонтов Игорь 28 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Дуров Павел 216 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 311 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770022, в очереди разбора - 673704.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770022, в очереди разбора - 673704.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru