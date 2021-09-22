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Судан
Республика


22.09.2021 Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем 1
15.09.2021 Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России 2
10.09.2021 Xiaomi начала удаленно превращать в «кирпичи» свои смартфоны в России и других странах. Как избежать блокировки 2
15.03.2021 В интернет-банке Сбербанка стали доступны переводы за рубеж 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
27.11.2019 Twitter устроит массовый геноцид аккаунтов. Под угрозой пользователи со всего мира и даже Барак Обама 1
08.11.2019 Восьмилетнее воровство военных данных обнаружили после ухода хакеров на пенсию 1
01.10.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия 1
01.10.2019 Сбербанк запускает переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
30.11.2018 США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии 6
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
06.04.2018 «Яндекс» раскрыл секреты совместного предприятия с Uber: Инвесторы из Крыма запрещены 1
27.03.2018 «СёрчИнформ» расширяет свое присутствие на рынке ЮАР 1
13.03.2018 «Лаборатория Касперского» нашла сложное шпионское ПО, заражающее жертв через роутеры 1
09.03.2017 ZTE получила рекордный штраф $1,2 млрд за нарушение американских санкций 1
15.09.2016 В США допросили «Билайн» из-за подозрительной дружбы с Huawei и Сирией 2
15.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Кто и как пытался взять под контроль Рунет 1
06.11.2015 Новый троян заставляет владельцев менять Android-устройства 1
06.07.2015 Хакеры взломали поставщика шпионского ПО властям России, США и других стран 2
01.04.2015 Большие данные в госсекторе: опыт Пакистана 1
16.02.2015 Как осуществить государственные реформы с помощью больших данных 1
23.01.2015 В зимние праздники в роуминге абоненты «Билайн» предпочли мобильный интернет 1
19.11.2014 Разработчика шпионского ПО обвинили в сотрудничестве с тоталитарными государствами 2
24.09.2014 Tele2 подвела итоги летнего роуминга: интернет-трафик за рубежом увеличился в 10 раз 1
08.04.2013 Власти США обнаружили у «Билайна» связи с Ираном, Кубой и Сирией 2
28.05.2012 «Лаборатория Касперского» нашла кибернетическое «супероружие» 1
03.11.2011 Троян Duqu эксплуатирует уязвимость «нулевого дня» в ядре Windows, распространяясь через документ Microsoft Word 1
26.10.2011 Российские эксперты раскрывают тайну глобальной вирусной эпидемии Duqu 1
13.05.2011 Страны Африки массово усиливают интернет-цензуру 2
13.05.2011 Экс-глава «НТВ-Интернет» строит 4G-сети по всему миру 1
20.12.2010 Altimo: в ближайшие 3-5 лет рынок услуг передачи данных преобразует всю отрасль телекоммуникаций 1
22.06.2010 Altimo: в ближайшие 3 года доходы от услуг мобильного ШПД будут ежегодно увеличиваться более чем в 2 раза 1
26.05.2010 Самый быстрый интернет в Южной Корее, Латвии и Молдавии 1
15.01.2010 «Эрикссон» направит на Гаити телеком-оборудование для помощи в ликвидации последствий землятресения 1
25.05.2009 Microsoft отключила Live Messenger в недружественных к США странах 1
11.08.2008 Новая бета LAVA-Online 1
26.03.2008 Коалиция по спасению Дарфура подвергается атакам хакеров 3
21.03.2008 ФБР США уделяет китайским хакерам особое внимание 1

Публикаций - 41, упоминаний - 55

Судан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
Xiaomi 904 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
Yandex - Яндекс 4103 3
SEC Consult Services 931 2
Teradata 166 2
Samsung Electronics 5730 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Condyn 1 1
Social Data Hub - SocialDataHub 3 1
Fubutech 3 1
VerifyMyAge 6 1
ShadowBrokers - хакерская группировка 8 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Microsoft Corporation 11168 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 223 1
IBM 3557 1
Cisco Systems 2056 1
Фирма АС 3 1
Coinbase 24 1
Data Matrix 52 1
PayPal 442 1
Docsvision - ДоксВижн 780 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Telegram Group 702 1
ЭОС - Электронные офисные системы 990 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Facebook 3768 1
Twitter 2204 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Visa International 1346 3
Банк Санкт-Петербург 120 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
JCB International 113 1
Foodfox 11 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
MLU B.V. 10 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Uber 257 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Tessi 8 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 17 1
Dukascopy Bank SA 4 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Turkish Airlines - Авиакомпания 5 1
flydubai - Авиакомпания 2 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Почта России ПАО 1579 1
Почта Банк 289 1
Uber Technologies 258 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Аэрофлот 493 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1127 1
Western Union 87 1
Яндекс.Такси 271 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Яндекс.Еда 93 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
American Express 172 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 257 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 4 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 3 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
C&C - Command and Control server 61 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 63 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Linux OS 4276 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Dialog - Мессенджер 23 1
SearchInform TimeInformer 8 1
Oz Liveness 18 1
MasterCard Maestro 112 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 44 1
Ланит LanDocs 41 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Ред ОС 239 1
WhatsApp Messenger 654 1
Google Flutter 15 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 3 1
Smart Engines - Smart Code Engine 9 1
Smart Engines - Smart Document Engine 8 1
Binance - Криптовалютная биржа 9 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Apple macOS 934 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Microsoft Office 1950 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Apple - App Store 2198 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 57 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
C++ - Язык программирования 284 1
Java - Язык программирования 1180 1
Microsoft Edge - Браузер 992 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Рудычева Наталья 81 2
Маркин Алексей 4 1
Матросов Александр 42 1
Волошин Александр 7 1
Мазуров Александр 10 1
Мазунин Алексей 1 1
Ивашкович Мария 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Ожегов Сергей 21 1
Дуров Николай 17 1
Егунов Андрей 1 1
Северюхин Андрей 6 1
Шульмин Алексей 2 1
Сурков Владислав 59 1
Водясов Алексей 97 1
Волож Аркадий 181 1
Солдатов Алексей 77 1
Рейман Леонид 422 1
Путин Владимир 1828 1
Никифоров Николай 1126 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Худавердян Тигран 66 1
Мамонтов Игорь 28 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Дуров Павел 216 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 311 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Арлазаров Владимир 118 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 23
Россия - Российская федерация - РФ 57680 20
Казахстан - Республика 2650 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 10
Беларусь - Белоруссия 2099 9
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 8
Европа 3788 8
Германия - Федеративная Республика 3674 8
Иран - Исламская Республика Иран 376 8
Украина 3398 7
Япония 2811 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 184 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 6
Бразилия - Федеративная Республика 1131 5
Франция - Французская Республика 2143 5
Сомали - Федеративная Республика 16 5
Танзания - Объединённая Республика 37 5
Индия - Республика 2181 5
Ирак - Республика 82 4
Тунис - Тунисская Республика 78 4
Куба - Республика 75 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 4
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 4
Африка 1499 4
Болгария - Республика 306 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Египет - Арабская Республика 369 3
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 3
Марокко - Королевство 75 3
Европа Западная 618 3
Узбекистан - Республика 827 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 3
Армения - Республика 690 3
Молдавия - Республика Молдова 433 3
Латинская Америка 726 3
Грузия 693 3
Ливан - Ливанская Республика 44 3
Азия - Азиатский регион 1525 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 241 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 2
NYT - The New York Times 510 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 359 1
The Verge - Издание 448 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
CoinMarKetCap 14 1
Securelist 7 1
CNews Analytics 1991 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Россия-Африка - саммит 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770022, в очереди разбора - 673704.
Создано именных указателей - 46354.
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