BAE Systems поставила первый автомат заряжания для 155-мм AGS эсминца DDG1000 Zumwalt Как сообщает пресс-служба компании BAE Systems, ВМС США поставлен первый из четырёх заказанных автоматов (магазинов) заряжания для 155-мм артсистемы AGS (Advanced Gun System) эсминца DDG1000 Zumwalt. Сообщается, что это крупнейш

BAE Systems изготовит 24 тягача Patriot для Тайваня Компания BAE Systems объявила о получении контракта управления TACOM (Tank-Automotive and Armaments Command) Армии США общей стоимостью $5,5 млн. Контракт предусматривает изготовление 24 единиц техники

BAE Systems примет участие в тендере FRES SV Компания BAE Systems приняла решение об участии в конкурсе Recce Block 1 - первом этапе разработки боевой разведывательной машины FRES SV (Future Rapid Effect System – Specialist Vehicles). Стоимость эт

BAE Systems получила заказ на парашюты Т-11 Компания BAE Systems получила заказ армии США в размере $220 млн. на производство парашютов Т-11. Контракт рассчитан на 3 года, стоимость одного парашюта не указывается. Сообщается, что производство буд

Контрпиратский Situational Awareness предлагает BAE Systems Компания BAE Systems, трезво оценив степень вовлечённости современных "пиратов" в решение разнообразных коммерческих, террористических и политических задач на море, предложила интегрированную систему об

BAE Systems: программа APKWS перешла под контроль ВМФ США Пресс-служба компании BAE Systems объявила о том, что программа разработки высокоточного ракетного комплекса (Advanced Precision Kill Weapon System), предназначенного для прецизионного поражения небронированной и ле

BAE Systems испытала бортовую ПРО пассажирского самолета Система обороны от ПЗРК JetEye компании BAE Systems, установленная на борту серийного пассажирского авиалайнера компании American Airlines, совершившего плановый перелет из Нью-Йоркского аэропорта имени Кеннеди в аэропорт Лос-Анджеле

BAE Systems приступила к испытаниям беспилотного пассажирского самолета Компания BAE Systems объявила о начале с мая 2008 года испытаний беспилотного пассажирского самолета Jetstream в рамках своей программы разработки беспилотных систем и разработке методов, которые позвол

BAE Systems разработает систему планирования операций ВВ и ВМС США Компания BAE Systems получила контракт Центра электронных систем ВВС США (авиабаза Hanscom, штат Массачусетс) стоимостью $43 млн. на разработку концепции и архитектуры перспективной единой системы плани

BAE Systems разработала помехозащищенный GPS Как сообщает GPS Daily, компания BAE Systems объявила о создании GPS-приемника, обладающего высокой защищенностью от радиочастотных помех. Многоцелевой приемник предназначен для работы в широком диапазоне скоростей - в том чис

BAE Systems испытывает систему автономной посадки тяжелых самолетов Компания BAE Systems объявила о завершении первого этапа летных испытаний полностью автономной системы мягкой посадки (Autonomous Approach and Landing Capability, AALC), предназначенной для тяжелых само

BAE Systems приступает к созданию патрульного БПЛА Компания BAE Systems объявила 7 ноября 2007 года о начале работ по разработке и созданию беспилотного патрульного самолета для патрулирования Южного побережья Великобритании, а также выполнения полицейс

BAE Systems приступает к изготовлению стратегического БПЛА Taranis Компания BAE Systems приступает к изготовлению прототипа тяжелого БПЛА Taranis, который должен будет совершить первый полет в 2010 году. БПЛА создается в рамках исследовательской программы министерства

BAE Systems возвращается на рынок подводных лодок Как сообщает пресс-служба BAE Systems, компания получила первый за два десятилетия контракт, позволивший ей вернуться н

BAE Systems разработала систему пассивной геолокации вершены испытания системы, позволяющей точно и в реальном масштабе времени идентифицировать и локализовывать не только радары, но и всю работающую «на излучение» радиоаппаратуру на поле боя. Компания BAE Systems разработала и успешно продемонстрировала в действии технологию пассивной геолокации, позволяющую быстро и точно идентифицировать и локализовать местоположение источников радиоизлуче

BAE Systems разработала новую инерциальную систему для ракет "воздух-воздух" Компания BAE Systems разработала новый твердотельную инерциальную систему управления для ракет "воздух-воздух" SiIMU02. Как сообщает Space Daily, система предназначена для управления полетом ракет A-Dar

BAE Systems разработала новую инерциальную систему для ракет "воздух-воздух" Компания BAE Systems разработала новый твердотельную инерциальную систему управления для ракет "воздух-воздух" SiIMU02. Как сообщает Space Daily, система предназначена для управления полетом ракет A-Dar

BAE Systems: рост прибыли на 16% «2005 год стал этапным для BAE Systems — мы смогли обеспечить устойчивые финансовые показатели, а также достичь десяти поставленных целей, — заявил исполнительный директор компании Майк Тюрнер (Mike Turner). &#

BAE Systems: рост прибыли на 16% «2005 год стал этапным для BAE Systems — мы смогли обеспечить устойчивые финансовые показатели, а также достичь десяти поставленных целей, — заявил исполнительный директор компании Майк Тюрнер (Mike Turner). &#

BAE Systems спроектировала боевой беспилотный самолет Аэрокосмическая компания BAE Systems раскрыла некоторые детали в отношении двух своих новых разработок: беспилотных самолетов, предназначенных для ведения боевых действий, — Herti-1A и Corax. Первая модель, Herti-

BAE Systems поставит радиооборудование для ВМФ США на сумму $148,7 млн. ВМФ США заключил соглашение по поставке радиооборудования и обеспечению услуг технической поддержки с Applied Technologies, американским отделением британской компании BAE Systems Plc, выполняющей оборонные заказы. Applied Technologies обеспечит техническую поддержку для разработки систем радиосвязи нового эсминца и других кораблей ВМФ. Работы будут завершены