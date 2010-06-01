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BAE Systems
СОБЫТИЯ
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|01.06.2010
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BAE Systems поставила первый автомат заряжания для 155-мм AGS эсминца DDG1000 Zumwalt
Как сообщает пресс-служба компании BAE Systems, ВМС США поставлен первый из четырёх заказанных автоматов (магазинов) заряжания для 155-мм артсистемы AGS (Advanced Gun System) эсминца DDG1000 Zumwalt. Сообщается, что это крупнейш
|17.05.2010
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BAE Systems изготовит 24 тягача Patriot для Тайваня
Компания BAE Systems объявила о получении контракта управления TACOM (Tank-Automotive and Armaments Command) Армии США общей стоимостью $5,5 млн. Контракт предусматривает изготовление 24 единиц техники
|09.11.2009
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BAE Systems примет участие в тендере FRES SV
Компания BAE Systems приняла решение об участии в конкурсе Recce Block 1 - первом этапе разработки боевой разведывательной машины FRES SV (Future Rapid Effect System – Specialist Vehicles). Стоимость эт
|05.11.2009
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BAE Systems получила заказ на парашюты Т-11
Компания BAE Systems получила заказ армии США в размере $220 млн. на производство парашютов Т-11. Контракт рассчитан на 3 года, стоимость одного парашюта не указывается. Сообщается, что производство буд
|08.09.2009
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Контрпиратский Situational Awareness предлагает BAE Systems
Компания BAE Systems, трезво оценив степень вовлечённости современных "пиратов" в решение разнообразных коммерческих, террористических и политических задач на море, предложила интегрированную систему об
|07.11.2008
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BAE Systems: программа APKWS перешла под контроль ВМФ США
Пресс-служба компании BAE Systems объявила о том, что программа разработки высокоточного ракетного комплекса (Advanced Precision Kill Weapon System), предназначенного для прецизионного поражения небронированной и ле
|21.07.2008
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BAE Systems испытала бортовую ПРО пассажирского самолета
Система обороны от ПЗРК JetEye компании BAE Systems, установленная на борту серийного пассажирского авиалайнера компании American Airlines, совершившего плановый перелет из Нью-Йоркского аэропорта имени Кеннеди в аэропорт Лос-Анджеле
|16.07.2008
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BAE Systems приступила к испытаниям беспилотного пассажирского самолета
Компания BAE Systems объявила о начале с мая 2008 года испытаний беспилотного пассажирского самолета Jetstream в рамках своей программы разработки беспилотных систем и разработке методов, которые позвол
|23.06.2008
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BAE Systems разработает систему планирования операций ВВ и ВМС США
Компания BAE Systems получила контракт Центра электронных систем ВВС США (авиабаза Hanscom, штат Массачусетс) стоимостью $43 млн. на разработку концепции и архитектуры перспективной единой системы плани
|21.04.2008
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BAE Systems разработала помехозащищенный GPS
Как сообщает GPS Daily, компания BAE Systems объявила о создании GPS-приемника, обладающего высокой защищенностью от радиочастотных помех. Многоцелевой приемник предназначен для работы в широком диапазоне скоростей - в том чис
|14.12.2007
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BAE Systems испытывает систему автономной посадки тяжелых самолетов
Компания BAE Systems объявила о завершении первого этапа летных испытаний полностью автономной системы мягкой посадки (Autonomous Approach and Landing Capability, AALC), предназначенной для тяжелых само
|08.11.2007
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BAE Systems приступает к созданию патрульного БПЛА
Компания BAE Systems объявила 7 ноября 2007 года о начале работ по разработке и созданию беспилотного патрульного самолета для патрулирования Южного побережья Великобритании, а также выполнения полицейс
|17.10.2007
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BAE Systems приступает к изготовлению стратегического БПЛА Taranis
Компания BAE Systems приступает к изготовлению прототипа тяжелого БПЛА Taranis, который должен будет совершить первый полет в 2010 году. БПЛА создается в рамках исследовательской программы министерства
|10.05.2007
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BAE Systems возвращается на рынок подводных лодок
Как сообщает пресс-служба BAE Systems, компания получила первый за два десятилетия контракт, позволивший ей вернуться н
|09.01.2007
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BAE Systems разработала систему пассивной геолокации
вершены испытания системы, позволяющей точно и в реальном масштабе времени идентифицировать и локализовывать не только радары, но и всю работающую «на излучение» радиоаппаратуру на поле боя. Компания BAE Systems разработала и успешно продемонстрировала в действии технологию пассивной геолокации, позволяющую быстро и точно идентифицировать и локализовать местоположение источников радиоизлуче
|22.09.2006
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BAE Systems разработала новую инерциальную систему для ракет "воздух-воздух"
Компания BAE Systems разработала новый твердотельную инерциальную систему управления для ракет "воздух-воздух" SiIMU02. Как сообщает Space Daily, система предназначена для управления полетом ракет A-Dar
|22.09.2006
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BAE Systems разработала новую инерциальную систему для ракет "воздух-воздух"
Компания BAE Systems разработала новый твердотельную инерциальную систему управления для ракет "воздух-воздух" SiIMU02. Как сообщает Space Daily, система предназначена для управления полетом ракет A-Dar
|27.02.2006
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BAE Systems: рост прибыли на 16%
«2005 год стал этапным для BAE Systems — мы смогли обеспечить устойчивые финансовые показатели, а также достичь десяти поставленных целей, — заявил исполнительный директор компании Майк Тюрнер (Mike Turner). &#
|27.02.2006
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BAE Systems: рост прибыли на 16%
«2005 год стал этапным для BAE Systems — мы смогли обеспечить устойчивые финансовые показатели, а также достичь десяти поставленных целей, — заявил исполнительный директор компании Майк Тюрнер (Mike Turner). &#
|18.01.2006
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BAE Systems спроектировала боевой беспилотный самолет
Аэрокосмическая компания BAE Systems раскрыла некоторые детали в отношении двух своих новых разработок: беспилотных самолетов, предназначенных для ведения боевых действий, — Herti-1A и Corax. Первая модель, Herti-
|26.07.2001
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BAE Systems поставит радиооборудование для ВМФ США на сумму $148,7 млн.
ВМФ США заключил соглашение по поставке радиооборудования и обеспечению услуг технической поддержки с Applied Technologies, американским отделением британской компании BAE Systems Plc, выполняющей оборонные заказы. Applied Technologies обеспечит техническую поддержку для разработки систем радиосвязи нового эсминца и других кораблей ВМФ. Работы будут завершены
|28.11.2000
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BAE Systems завершила приобретение AES за $1,67 млрд.
Компания BAE Systems North America сообщила о завершении приобретении за $1,67 млрд. компании Lockheed
|10.02.2000
|BAE Systems разработает новую систему связи для вооруженных сил в Косово и Боснии
BAE Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews RND - R&D.CNews 2274 19
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 18
|Space Daily 528 6
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
|Flight International 64 4
|Defense Talk 40 3
|Bloomberg 1627 3
|F-16.net 126 2
|The Engineer 79 2
|Flight Global 79 2
|Space War 75 2
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|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
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|New Scientist 1448 2
|Washington Profile 142 2
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|TerraDaily 141 1
|Times 661 1
|Defense Tech 44 1
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|GPS Daily 9 1
|Sunday Times 26 1
|Seoul Economic Daily 6 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|The Washington Post 350 1
|TechSpot 188 1
|Phys.org 972 1
|Mercury Center 309 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
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