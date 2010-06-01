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BAE Systems

BAE Systems

СОБЫТИЯ

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01.06.2010 BAE Systems поставила первый автомат заряжания для 155-мм AGS эсминца DDG1000 Zumwalt

Как сообщает пресс-служба компании BAE Systems, ВМС США поставлен первый из четырёх заказанных автоматов (магазинов) заряжания для 155-мм артсистемы AGS (Advanced Gun System) эсминца DDG1000 Zumwalt. Сообщается, что это крупнейш
17.05.2010 BAE Systems изготовит 24 тягача Patriot для Тайваня

Компания BAE Systems объявила о получении контракта управления TACOM (Tank-Automotive and Armaments Command) Армии США общей стоимостью $5,5 млн. Контракт предусматривает изготовление 24 единиц техники

09.11.2009 BAE Systems примет участие в тендере FRES SV

Компания BAE Systems приняла решение об участии в конкурсе Recce Block 1 - первом этапе разработки боевой разведывательной машины FRES SV (Future Rapid Effect System – Specialist Vehicles). Стоимость эт
05.11.2009 BAE Systems получила заказ на парашюты Т-11

Компания BAE Systems получила заказ армии США в размере $220 млн. на производство парашютов Т-11. Контракт рассчитан на 3 года, стоимость одного парашюта не указывается. Сообщается, что производство буд
08.09.2009 Контрпиратский Situational Awareness предлагает BAE Systems

Компания BAE Systems, трезво оценив степень вовлечённости современных "пиратов" в решение разнообразных коммерческих, террористических и политических задач на море, предложила интегрированную систему об
07.11.2008 BAE Systems: программа APKWS перешла под контроль ВМФ США

Пресс-служба компании BAE Systems объявила о том, что программа разработки высокоточного ракетного комплекса (Advanced Precision Kill Weapon System), предназначенного для прецизионного поражения небронированной и ле
21.07.2008 BAE Systems испытала бортовую ПРО пассажирского самолета

Система обороны от ПЗРК JetEye компании BAE Systems, установленная на борту серийного пассажирского авиалайнера компании American Airlines, совершившего плановый перелет из Нью-Йоркского аэропорта имени Кеннеди в аэропорт Лос-Анджеле
16.07.2008 BAE Systems приступила к испытаниям беспилотного пассажирского самолета

Компания BAE Systems объявила о начале с мая 2008 года испытаний беспилотного пассажирского самолета Jetstream в рамках своей программы разработки беспилотных систем и разработке методов, которые позвол
23.06.2008 BAE Systems разработает систему планирования операций ВВ и ВМС США

Компания BAE Systems получила контракт Центра электронных систем ВВС США (авиабаза Hanscom, штат Массачусетс) стоимостью $43 млн. на разработку концепции и архитектуры перспективной единой системы плани
21.04.2008 BAE Systems разработала помехозащищенный GPS

Как сообщает GPS Daily, компания BAE Systems объявила о создании GPS-приемника, обладающего высокой защищенностью от радиочастотных помех. Многоцелевой приемник предназначен для работы в широком диапазоне скоростей - в том чис
14.12.2007 BAE Systems испытывает систему автономной посадки тяжелых самолетов

Компания BAE Systems объявила о завершении первого этапа летных испытаний полностью автономной системы мягкой посадки (Autonomous Approach and Landing Capability, AALC), предназначенной для тяжелых само
08.11.2007 BAE Systems приступает к созданию патрульного БПЛА

Компания BAE Systems объявила 7 ноября 2007 года о начале работ по разработке и созданию беспилотного патрульного самолета для патрулирования Южного побережья Великобритании, а также выполнения полицейс
17.10.2007 BAE Systems приступает к изготовлению стратегического БПЛА Taranis

Компания BAE Systems приступает к изготовлению прототипа тяжелого БПЛА Taranis, который должен будет совершить первый полет в 2010 году. БПЛА создается в рамках исследовательской программы министерства

10.05.2007 BAE Systems возвращается на рынок подводных лодок

Как сообщает пресс-служба BAE Systems, компания получила первый за два десятилетия контракт, позволивший ей вернуться н
09.01.2007 BAE Systems разработала систему пассивной геолокации

вершены испытания системы, позволяющей точно и в реальном масштабе времени идентифицировать и локализовывать не только радары, но и всю работающую «на излучение» радиоаппаратуру на поле боя. Компания BAE Systems разработала и успешно продемонстрировала в действии технологию пассивной геолокации, позволяющую быстро и точно идентифицировать и локализовать местоположение источников радиоизлуче
22.09.2006 BAE Systems разработала новую инерциальную систему для ракет "воздух-воздух"

Компания BAE Systems разработала новый твердотельную инерциальную систему управления для ракет "воздух-воздух" SiIMU02. Как сообщает Space Daily, система предназначена для управления полетом ракет A-Dar
22.09.2006 BAE Systems разработала новую инерциальную систему для ракет "воздух-воздух"

Компания BAE Systems разработала новый твердотельную инерциальную систему управления для ракет "воздух-воздух" SiIMU02. Как сообщает Space Daily, система предназначена для управления полетом ракет A-Dar
27.02.2006 BAE Systems: рост прибыли на 16%

«2005 год стал этапным для BAE Systems — мы смогли обеспечить устойчивые финансовые показатели, а также достичь десяти поставленных целей, — заявил исполнительный директор компании Майк Тюрнер (Mike Turner). &#
27.02.2006 BAE Systems: рост прибыли на 16%

«2005 год стал этапным для BAE Systems — мы смогли обеспечить устойчивые финансовые показатели, а также достичь десяти поставленных целей, — заявил исполнительный директор компании Майк Тюрнер (Mike Turner). &#
18.01.2006 BAE Systems спроектировала боевой беспилотный самолет

Аэрокосмическая компания BAE Systems раскрыла некоторые детали в отношении двух своих новых разработок: беспилотных самолетов, предназначенных для ведения боевых действий, — Herti-1A и Corax. Первая модель, Herti-
26.07.2001 BAE Systems поставит радиооборудование для ВМФ США на сумму $148,7 млн.

ВМФ США заключил соглашение по поставке радиооборудования и обеспечению услуг технической поддержки с Applied Technologies, американским отделением британской компании BAE Systems Plc, выполняющей оборонные заказы. Applied Technologies обеспечит техническую поддержку для разработки систем радиосвязи нового эсминца и других кораблей ВМФ. Работы будут завершены
28.11.2000 BAE Systems завершила приобретение AES за $1,67 млрд.

Компания BAE Systems North America сообщила о завершении приобретении за $1,67 млрд. компании Lockheed
10.02.2000 BAE Systems разработает новую систему связи для вооруженных сил в Косово и Боснии

Публикаций - 179, упоминаний - 184

BAE Systems и организации, системы, технологии, персоны:

RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 20
Thales Group 143 8
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Honeywell 309 3
Google LLC 12688 3
Eastman Kodak - Кодак 509 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
Teledyne Technologies - Teledyne CARIS - Teledyne Brown 9 2
SSTL - Surrey Satellite Technology - Саррей Сэтелайт Текнолоджи Лтд - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 38 2
Denel SOC - Denel Dynamics - Denel Aerospace Systems - Denel Informatics - Kentron 3 2
Textron - AAI Corporation 19 2
Microsoft Corporation 25775 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Oracle Corporation 7074 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 2
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 2
Varton - Вартон ТПК - Gauss 53 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 2
Elbit Systems 25 1
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 1
Meta Platforms 180 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat 31 1
Palantir Technologies 31 1
Defender 159 1
Airbus EADS Defence & Security - Airbus EADS Secure Networks 16 1
Modus Media 2 1
GE Aerospace - GE Aviation Systems - Smiths Aerospace - General Electric Capital Aviation Services 7 1
Thales - Racal Electronics 13 1
Safran - Sagem - Sagemcom - Sagem Communication - Communication Haut Debit - Communication Mobile 31 1
Alliant Techsystems - ATK 17 1
Beyond Gravity - Saab Ericsson Space - Saab Aerosystems - Saab Aerostructures 4 1
Applied Technologies 2 1
Hubsan 3 1
Samsung Electronics 11064 1
Boeing 1031 18
Lockheed Martin 777 18
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 12
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 10
Airbus Group - Airbus Industries 249 9
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 5
General Atomics 29 5
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 5
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 4
QinetiQ Group 57 3
General Dynamics 60 3
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 21 3
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 2
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 2
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 2
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 2
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
Carl Zeiss AG 307 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 2
Air Astana - Эйр Астана - Казахстанская авиакомпания 9 2
United Airlines - авиакомпания 95 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 2
American Dynamics 14 1
FF Angel - Founders Fund 17 1
Reaction Engines 4 1
ULA - United Launch Alliance - USA - United Space Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 9 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
AeroVironment 18 1
101Hotels.com 456 1
John F. Kennedy International Airport - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди - ИАТА: JFK, ИКАО: KJFK 19 1
EHang 3 1
HDW - Howaldtswerke-Deutsche Werft 1 1
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
MBDA - Matra BAE Dynamics Aérospatiale 16 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 29
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 20
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 19
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 17
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 12
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 11
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 4
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 3
Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании 20 3
Правительство Польши - органы государственной власти 32 2
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 1
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Демократическая политическая партия США 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 37
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 16
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 13
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 6
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 5
Eurofighter GmbH - Eurofighter Typhoon - Еврофайтер Тайфун 29 5
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 4
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 3
GeoEye IKONOS 127 3
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
U.S. Department of Defense - NGA NextView 13 3
BAE Systems - Excalibur GPS-снаряд 6 3
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 3
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Ми-8 - Ми-17 - многоцелевой вертолёт 47 3
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 3
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 2
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 2
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
ISRO Chandrayaan - Чандраян - चंद्रयान्-१ - «Лунный корабль» - космический зонд, искусственный спутник Луны 37 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Свободный - Второй государственный испытательный космодром Министерства обороны России 17 2
Advent International - IDEMIA - Safran - Sagem Sécurité - ISCAPS - Integrated Surveillance of Crowded Areas for Public Security - Интегрированное наблюдение за местами скоплений людей в целях общественной безопасности 3 2
Denel - A-Darter - Agile Darter 2 2
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-35 ударный вертолёт 10 2
Nuvia Phoenix 147 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 2
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 16 2
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 2
Amazon Scout 38 2
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 2
U.S. Department of Defense - DARPA Organic Air Vehicle 2 2
U.S. Department of Defense - DARPA ODAM - Optically Directed Attack Munition - наступательный боеприпас с оптическим наведением 2 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 1
Миллер Сергей 43 2
Соломонов Юрий 11 2
ОХаллоран Джим 2 2
Fronius Doug - Фрониус Даг 2 2
Kirkpatrick Doug - Киркпатрик Даг 2 2
Lalloo Umesh - Лалу Умеш 2 2
Penkacik Aaron - Пенкакик Аарон 2 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Андронов Алексей 28 1
Богдашкин Роман 3 1
Wünsche Berndt - Вюнше Берндт 1 1
Юдинцев Кирилл 5 1
Амосов Игорь 1 1
Рахимбаев Медет 2 1
Levchin Max - Левчин Макс 13 1
Siyoung Choi - Сиенг Чхве - Сиен Чой 3 1
Hamilton Tucker - Хэмилтон Такер 3 1
Ainsworth Bob - Эйнсворт Боб 2 1
Antoniades John - Антониадес Джон 1 1
Liu Mark - Лю Марк 11 1
Kubasik Christopher - Кубасик Кристофер 3 1
Porsche Ferdinand - Порше Фердинанд 3 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 1
Lenawa Chamindra - Ленава Чаминдра 2 1
Liu Mark - Лью Марк 13 1
Thiel Peter - Тиль Питер 37 1
Murphy Bobby - Мерфи Бобби 5 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Атаманов Александр 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 76
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 61
Россия - РФ - Российская федерация 166168 32
Европа 24964 18
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Франция - Французская Республика 8177 14
Индия - Bharat 5869 9
Израиль 2856 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Япония 13807 7
Швеция - Королевство 3782 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Испания - Королевство 3840 5
США - Калифорния 4829 5
Ирак - Республика 709 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Польша - Республика 2031 4
Канада 5081 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Китай - Тайвань 4245 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 4
США - Аризона 549 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Великобритания - Северо-Западная Англия - Самсбери 3 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Чехия - Чешская Республика 1349 3
Украина 7928 3
Саудовская Аравия - Королевство 666 3
Нидерланды 3746 3
США - Колумбия - Вашингтон 1487 3
США - Техас 1048 3
Словакия - Словацкая Республика 482 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 70
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 55
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 8
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
Английский язык 7030 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 4
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 3
Парашют - Прыжки с парашютом 119 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Ирак - Война в Персидском заливе 224 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
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