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Индексная книга (каталог) CNews*
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Amazon Scout


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 МТС Web Services запустила ИИ-агента для автоматического описания данных компаний 1
06.12.2024 Cloud4Y предоставил Scout Clinical облако для хранения персональных данных 1
04.10.2023 «Яндекс» выложил в открытый доступ собственный фреймворк для внедрения зависимостей 1
20.03.2021 Могут ли роботы-курьеры заменить людей? 2
09.12.2020 «Яндекс» выпустил своих роботов-доставщиков на улицы городов 2
07.11.2019 «Яндекс» создал беспилотного робота-курьера. Видео 3
29.01.2015 Для гарнитуры Creative Sound Blaster Tactic3D Rage нет невидимых противников 1
13.11.2013 Диагноз в одно касание 1
04.07.2013 Беспилотные вертолеты начнут воевать в 2014 году 1
03.07.2013 Карманный космический аппарат для каждого 1
23.05.2013 Универсальный минисканер: расскажет о здоровье за 10 секунд 1
20.05.2013 Робот-разведчик: ныряет с самолета на глубину 200 м 1
17.04.2013 Telenav анонсировала новую встраиваемую платформу для автомобилей 1
17.04.2013 Беспилотные вертолеты проверили и перевооружили 1
18.06.2012 Американские беспилотники будут летать на Linux 1
16.03.2012 Беспилотный вертолет Fire Scout взлетит в одиночку 1
07.02.2012 «АйТи» внедрила систему управления сетевой инфраструктурой для ТРК ТВТ 1
18.01.2012 Тонкие клиенты Fujitsu Futro A300 обеспечивают простой переход к серверным вычислениям 1
22.08.2011 В Ливии сбит беспилотник-разведчик. США урок усвоили 1
15.04.2011 Беспилотный вертолет ловит пиратов 1
13.12.2010 Мины научились обнаруживать с воздуха 1
18.08.2009 «АйТи» привезла в Россию системы управления сетевой инфраструктурой Cable-Scout 1
24.12.2007 Конфликт в NASA задержит вылет зонда на Марс 1
20.12.2007 Продвинутая классовая система Aion 1
07.03.2007 Беспилотная авиация: израильский опыт 1
21.11.2006 Azentek анонсировала новый UMPC Scout 1
28.07.2005 Беспилотная авиация рвется в бой 1
28.07.2005 Беспилотная авиация рвется в бой 1
14.06.2005 Графические процессоры считают лучше центральных 1
03.09.2004 Xerox Phaser 6100 - принтер цвета не боится 1
07.08.2003 Марс: новый натиск 1
10.11.2002 Гейтс раскрывает планы по .NET-программированию 1
13.06.2002 Прототип марсианского самолета проходит испытания на Земле 1
13.06.2002 Прототип марсианского самолета проходит испытания на Земле 1
27.06.2001 Мотоциклисты используют систему навигации на базе Compaq iPAQ 1
26.10.2000 Проект Modo.net закрыт в связи с прекращением финансирования 1

Публикаций - 36, упоминаний - 40

Amazon Scout и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7876 4
Amazon Inc - Amazon.com 3061 3
СКАУТ 77 2
АйТи 1391 2
Kitty Hawk Corporation 5 2
Rover - RoverComputers 415 2
BAE Systems 172 2
Teledyne Technologies - Teledyne CARIS - Teledyne Brown 9 2
Textron - AAI Corporation 19 2
NCsoft 101 1
Microsoft Corporation 24922 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
Thales Group 125 1
Elbit Systems 23 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 427 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Deutsche Telekom 911 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 316 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Samsung Electronics 10401 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1516 1
Xerox 1145 1
F-Secure 211 1
Восход ФГБУ НИИ 663 1
Fujitsu 2050 1
Fujitsu - UniCon Software GmbH 1 1
InFocus 70 1
МТС ТРК ТВТ 10 1
GitHub 890 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
Cloud4Y 296 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13406 1
Northrop Grumman 204 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 264 3
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 88 3
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 11 2
Starship Technologies 16 2
Boeing 1013 2
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Kickstarter 129 1
IAI - Israel Aerospace Industries 45 1
QinetiQ Group 57 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 683 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 76 1
Scout Clinical 1 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 660 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3412 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1819 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 612 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 521 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 410 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5615 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 117 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 133 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3256 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4499 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3093 14
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1102 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9901 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 8
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 670 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12466 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5841 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29523 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10970 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5609 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24866 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13013 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1871 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9924 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22064 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14091 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28393 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3419 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2313 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16438 3
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 279 3
Управляемость - Manageability 1807 3
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 233 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14156 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26221 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30821 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10155 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2269 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2034 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1435 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13987 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9417 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6158 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5989 2
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 680 2
Наушники - Headphones 4144 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1875 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 411 2
Видеокамера - Camcorder 2295 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2511 2
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 44 3
Microsoft Windows 15997 3
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 121 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 2
Яндекс.Лавка 254 2
Microsoft Windows XP 2411 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5054 2
U.S. Department of Defense - DARPA Organic Air Vehicle 2 2
Nuvia Phoenix 142 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 349 1
Космодром Байконур 1070 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 169 1
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 258 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  358 1
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 116 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 1
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 77 1
Google Dragonfly 31 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4064 1
Linux OS 10331 1
Microsoft Office 3842 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 431 1
Apple iPhone 6 4863 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 424 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 1
АйТи СКС - Монтаж структурированной кабельной системы 25 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Fujitsu Futro 13 1
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 162 1
Israeli Aircraft Industries Malat Division - Hunter Pioneer БПЛА 3 1
Northrop Grumman - MQ Fire Scout БПЛА-вертолеты 1 1
NASA Mars Polar Lander 23 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 98 1
Полищук Дмитрий 14 2
Fronius Doug - Фрониус Даг 2 2
Calvin Wendy - Кальвин Венди 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 915 1
Рахманов Максим 47 1
Козак Дмитрий 22 1
Шульман Александр 8 1
Семенов Андрей 19 1
Ермолаев Эмиль 1 1
Горин Александр 7 1
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 9 1
Heiss Dieter - Хайс Дитер 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52722 16
Россия - РФ - Российская федерация 150548 13
Земля - планета Солнечной системы 10491 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5276 5
США - Калифорния 4687 4
Ливия 152 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 617 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44484 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1499 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1302 3
Германия - Федеративная Республика 12811 3
США - Аризона 527 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3126 2
Франция - Французская Республика 7916 2
Солнечная система - Solar system 2535 2
Япония 13392 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 564 2
США - Невада 211 2
Средиземное море - Средиземноморье 200 2
Тихий океан - Японские острова - Японский архипелаг - Кюсю 35 2
Беларусь - Белоруссия 5888 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
США - Колумбия - Вашингтон 1413 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Европа 24437 1
Южная Корея - Республика 6750 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4023 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1374 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13429 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17598 1
Индия - Bharat 5573 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 1
США - Айова 118 1
Ирак - Республика 700 1
Израиль 2762 1
Канада 4929 1
США - Теннесси 120 1
Китай - Тайвань 4062 1
Италия - Итальянская Республика 4394 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8779 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5792 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7488 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30550 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19448 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1302 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10277 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5394 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1364 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 736 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 480 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9190 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1864 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3739 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5217 2
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 350 2
Зоология - наука о животных 2720 2
ОПК - Мины - минирование 94 2
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 54 1
POI - points of interest 169 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1608 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 123 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5297 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5078 1
Английский язык 6772 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11189 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11354 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2838 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 817 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4799 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1623 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4552 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2714 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16841 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7083 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4177 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5128 1
Space Daily 528 2
Future - Space.com 199 2
The Verge - Издание 580 1
New Scientist 1448 1
cw360 84 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
MSNBC - телеканал 89 1
The Register - The Register Hardware 1617 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2716 1
Yahoo! Sports 8 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8239 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
FMI - Finnish Meteorological Institute - Финский метеорологический институт 4 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
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